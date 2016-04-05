

Мобілізувати навіть нардепів: в Україні хочуть ввести абсолютно нові правила роботи ТЦК



9 грд Економічні новини



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Про це повідомляється в її Telegram-каналі, пише Стіна.

Йдеться про мобілізацію, рекрутинг, проходження військової служби та пов'язані з ними норми. Безугла наголосила, що поки що йдеться лише про проєкт закону.

Вона наголосила, що зараз на підставі поданих військовими жорстких норм нардепи створюють реалістичну модель та запросила українців до обговорення.

Безугла повідомила, що такі причини відстрочки дають право на звільнення з військової служби:

Особам з інвалідністю;

Батькам із трьома та більше дітьми;

Якщо обидва: чоловік і дружина є військовослужбовцями й вони мають дитину , тоді один з батьків має право на відстрочку та звільнення. Тобто, якщо дружина вирішить служити у лавах ЗСУ, тоді чоловік отримає відстрочку;

Якщо у сім'ї є неповнолітня особа з інвалідністю;

Якщо інвалідність 1 чи 2 групи у чоловіка, чи дружини, батьків чоловіка чи дружини. Особа з інвалідністю вибирає самостійно, кому буде відстрочка;

Опікуни осіб з інвалідністю 1, 2 та 3 групи, яку у судовому порядку визнали недієздатною;

Вагітні жінки та перебувають у декреті;

Чинні нардепи.



Безугла зазначила,

що прибрано зі списку колишніх нардепів. Також окремо вона навела список підстав на відстрочку, але це не є підставою для звільнення з військової служби:

Одержувачі ще однієї вищої освіти у віці 30 років та більше;

Усі науковці з навчальним званням;

Усі педагогічні співробітники, які працюють на повну ставку.



Не підлягають мобілізації 6 місяців після звільнення:

З полону;

Строковики;

Мобілізовані та звільнені.



Підстави для звільнення з військової служби:

Ті, хто перебував у полоні, не добровільно;

Генерали щодо рішення військового керівництва;

Прослужили під час воєнного стану ... років. Нардеп зазначила, що терміни поки що обговорюються.

При цьому термінову строкову службу приберуть, а строковиків звільнять. Вони перейдуть у мобілізаційний ресурс, зокрема ті, кому 25 років і більше.



Мобілізації будуть зобов’язані сприяти місцеві державні органи, адміністрації. У воєнний час пропонується обмежити права тих, хто ухиляється від мобілізації, посилити участь Національної поліції.

Військовозобов'язані будуть зобов'язані проходити медогляд, надавати роботодавцю інформацію про місце проживання, самостійно з'являтися до ТЦК для уточнення даних, постійно носити військовий квиток або інші документи.

Можуть з'явитися в Дії Сертифікати захисника, рекрутинг буде в ЦНАПах на добровільній основі, прямий призов до військових частин через рекрутинг.

Не буде поняття "обмежено придатний" до військової служби, лише придатний чи непридатний. Після полону військовим дадуть 90 днів відпустки без поділу. Якщо військовий відслужив понад 24 місяці, 12 з яких у зоні бойових дій, буде передбачено відпустку тривалістю 90 днів.

Співробітники поліції та ТЦК вручатимуть повістки у громадських місцях, за місцем проживання, роботи, у ТЦК.





