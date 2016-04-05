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Напад росії і білорусі на Україну
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Додано: Пон 11 гру, 2023 09:56
budivelnik написав: Faceless написав:
Але, якщо вже взято не умовного громадянина в вакуумі і все його життя, я молоду людину до 25, то витрати держави (суспільства) на неї в Україні не такі й великі. Бо основні реципієнти грошей платників податків це інші верстви суспільства.
Скажу страшну річ.
Якщо розбити на
0-25
25-50
50+
То виявиться
Суспільству потрібно тільки категорія 25-50 років...тільки вона в цей проміжок генерує(віддає) більше ніж забирає...
Але люди не вміють народжуватись в 25 і помирати в 50....
Вони чомусь живуть від 0 і до.....
То навіщо розглядати тільки плюсові періоди?
А в мінусові хто повинен утримувати цю людину?
Взагалі то утримання дітей на батьках, а підтримка стареньких батьків - на дітях, в нас таки ще є поняття сім'ї. І погодьтеся, прям з народження записати в "борг" дитині те, що на неї після 50 будуть витрачатися - не дуже коректно. Мало того, оця підтримка після 50 і має бути за рахунок того, що "зістригуть" в 25-50 набагато більше,ніж віддають
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Додано: Пон 11 гру, 2023 10:50
wadimk написав:
Мне вот интересно...если я жил в двух разных "Державах", то кто и кому что дал и кто кому что должен?! И кто у кого что успел отобрать?
budivelnik написав:
Я просто хочу щоб з ефіру зникла примітивно тупа фразаМені Держава Нічого Не Дала...
ускладнимо задачу. А що ж тоді казати словацьким Budivelnikam: у них же така система що хлопчина з Ужгороду може вступити без проблем у словацький вуз і БЕЗКОШТОВНО (!!) отримати диплом європейського зразка, а потім помахати ручкою і піти піднімати економіку будь-якої країни ЄС чи Британії, Туреччини або тої ж України.
По цій логіці виглядає як пограбунок платників податків))
І така ж система як мінімум в Чехії, Австрії, Польші
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Додано: Пон 11 гру, 2023 10:52
не хотел встревать в дурацкую дискуссию, но ок, 5 копеек вставлю.
Сколько родители тратят на ребенка, чтобы вырастит от младенца до 1й зарплаты? И потом государство получает дармовую раб.силу за 300$ .
Берём зарплату поляка за 20 лет отнимаем от нее зарплату украинца, эту цифру платит каждый ВКЛЮЧАЯ РЕБЁНКА (потому что в итоге дети чего-то недополучают, включая медицину, из-за низких зарплат родителей).
Далее почитал расчёты будивельныка по образованию... прослезился. епта бизнесмэн не знает как расчитывается стоимость товара/услуги.
Товар или услуга стоят столько, сколько за них имеют желание+возможность заплатить.
Берём доходы 3 млн домохозяйств, сколько каждое готово заплатить за школу (плюсом к другим расходам на ребёнка)?
То сколько тратит государство к рыночной стоимости образования отношения не имеет. От слова вообще
У вас говорите стоительный магазин, допустим вы наняли продавцами фотомоделей с з/п 3куе. Как это повлияет на стоимость гипсокартона? Он не станет от этого лучше или хуже, а поэтому дешевле или дороже, если покупателю продавец-фотомодель не нужен.
То же самое и со школой. Можно и миллиарды потратить на скрытые плинтуса как это повлияет на желание+возможность родителей за них заплатить?
Действительно, было бы лучше в 6 лет выдать сертификат на образование, чтобы родители сами решали в какую школу отдать ребенка. Соответственно та школа могла бы его (сертификат) монетизировать.
Но наверху не хотят, чтобы распределением бюджета занимались родители, сами догадаетесь почему? Потому что ярды денег бюджета мин.образования тратятся... мимо образования, а сертификаты это уже какая-то возможность контроля. Вдруг родитель понимая, что сертификат это ЕГО ДЕНЬГИ, начнёт что-то требовать?
И последнее, на ком лежит ответственность за 25% безработицу и кто кормит безработных? По факту государство не может создать условия для их трудоустройства, а кормит их не бюджет, а домохозяйства. От суммы долга перед государством кроме недополученных зарплат ещё отнимаем содержание безработных.
Поэтому с мобилизацией такая картина, 30 лет человек жил с озознанием, что государство ему ничего не должно и тут бац какие-то моральные долги. Единственный способ мотивации в данной ситуации - деньги. Никакая насильная мобилизация не даст эффекта. Все нематериально мотивированные давно на фронте.
И не ухылянт эти условия придумал. Ему что то досталось без денег, может быть квартира, или права на недра, может быть ему перепало от выигранного суда нафтогаза и газпрома? Так что вы (тут я не про форумчан, а вообще) от него чего-то другого ждёте.
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Додано: Пон 11 гру, 2023 11:21
Мобілізувати навіть нардепів: в Україні хочуть ввести абсолютно нові правила роботи ТЦК
9 грд Економічні новини
Зображення
Про це повідомляється в її Telegram-каналі, пише Стіна.
Йдеться про мобілізацію, рекрутинг, проходження військової служби та пов'язані з ними норми. Безугла наголосила, що поки що йдеться лише про проєкт закону.
Вона наголосила, що зараз на підставі поданих військовими жорстких норм нардепи створюють реалістичну модель та запросила українців до обговорення.
Безугла повідомила, що такі причини відстрочки дають право на звільнення з військової служби:
Особам з інвалідністю;
Батькам із трьома та більше дітьми;
Якщо обидва: чоловік і дружина є військовослужбовцями й вони мають дитину, тоді один з батьків має право на відстрочку та звільнення. Тобто, якщо дружина вирішить служити у лавах ЗСУ, тоді чоловік отримає відстрочку;
Якщо у сім'ї є неповнолітня особа з інвалідністю;
Якщо інвалідність 1 чи 2 групи у чоловіка, чи дружини, батьків чоловіка чи дружини. Особа з інвалідністю вибирає самостійно, кому буде відстрочка;
Опікуни осіб з інвалідністю 1, 2 та 3 групи, яку у судовому порядку визнали недієздатною;
Вагітні жінки та перебувають у декреті;
Чинні нардепи.
Безугла зазначила,
що прибрано зі списку колишніх нардепів. Також окремо вона навела список підстав на відстрочку, але це не є підставою для звільнення з військової служби:
Одержувачі ще однієї вищої освіти у віці 30 років та більше;
Усі науковці з навчальним званням;
Усі педагогічні співробітники, які працюють на повну ставку.
Не підлягають мобілізації 6 місяців після звільнення:
З полону;
Строковики;
Мобілізовані та звільнені.
Підстави для звільнення з військової служби:
Ті, хто перебував у полоні, не добровільно;
Генерали щодо рішення військового керівництва;
Прослужили під час воєнного стану ... років. Нардеп зазначила, що терміни поки що обговорюються.
При цьому термінову строкову службу приберуть, а строковиків звільнять. Вони перейдуть у мобілізаційний ресурс, зокрема ті, кому 25 років і більше.
Мобілізації будуть зобов’язані сприяти місцеві державні органи, адміністрації. У воєнний час пропонується обмежити права тих, хто ухиляється від мобілізації, посилити участь Національної поліції.
Військовозобов'язані будуть зобов'язані проходити медогляд, надавати роботодавцю інформацію про місце проживання, самостійно з'являтися до ТЦК для уточнення даних, постійно носити військовий квиток або інші документи.
Можуть з'явитися в Дії Сертифікати захисника, рекрутинг буде в ЦНАПах на добровільній основі, прямий призов до військових частин через рекрутинг.
Не буде поняття "обмежено придатний" до військової служби, лише придатний чи непридатний. Після полону військовим дадуть 90 днів відпустки без поділу. Якщо військовий відслужив понад 24 місяці, 12 з яких у зоні бойових дій, буде передбачено відпустку тривалістю 90 днів.
Співробітники поліції та ТЦК вручатимуть повістки у громадських місцях, за місцем проживання, роботи, у ТЦК.
Спочатку текст був хороший.
До речі, дивно що дружини не підміняють (десь у тил.посадах) чоловіків (з фронту) на рік чи хоч півроку. І навіщо такі дружини потрібні...?
Питав іншого військового -- він непокоївся про втрату місця і посади. Але що втрачати солдатам на передовій? Такі “ротації” ще й діяли би проти офіцерів-м`ясників, бо від них звільнялись би швидко...
Про нардепів (тисячу чи дві?) -- збулась мрія пролетаріїв. Тепер мали би мобілізуватись без скиглення.
Обмеження прав яке?
І коли?
Мрію почути “ахрана, атмєна, ухилянт, ухилянт, ахтунг, ахтунг!!”
і маю пару тижнів відпустки -- запускайте обмеження. Бо тилові люди тепер чомусь на зомбі схожі. Треба би їх збадьорити...
Нещасні 90 днів... Скоти...
Умови відпустки для тих що здаватимуться недобровільно, але часто -- кращі.
Це так “ненав`язливо” укр.влада підштовхує укр.військо до неявної капітуляції? І лише нездатність москвинів добре поводитись із полоненими стоїть на заваді...
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Bobua
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Додано: Пон 11 гру, 2023 11:39
Bobua написав:
Це так “ненав`язливо” укр.влада підштовхує укр.військо до неявної капітуляції? І лише нездатність москвинів добре поводитись із полоненими стоїть на заваді...
якби росіяни спочатку налаштовувались на довгу війну і недопускали бучі, страт полонених, обстрілів житлових будинків то в момент втоми фронтовиків чи збільшення маси примусово мобілізованих могли б запустити акцію "здайся і отримай квиток в турцію".
Але як писав ЛАД жорстокість агресора зіграла на руку нам, розмивши всі напівтони
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Додано: Пон 11 гру, 2023 11:49
Letusrock написав:
отримати диплом європейського зразка, а потім помахати ручкою і піти піднімати економіку будь-якої країни ЄС чи Британії, Туреччини або тої ж України.
По цій логіці виглядає як пограбунок платників податків))
І така ж система як мінімум в Чехії, Австрії, Польші
То все НАТО,ЄС чи напів-ЄС(Британія,Туреччина) - ресурси крутяться в одній системі.
Нас же з кожним днем все більш лякають що як трохи дамо слабину тут завтра буде росія з її гулагом. Тому питається кому і на що держава розкидує гроші
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Додано: Пон 11 гру, 2023 12:09
трохи гумору - народна творчість на злобу дня
Дія відбувається в одному з обласних центрів, влітку, приблизно 2025 року.
В магазин забігає схвильована відвідувачка і звертається до продавчинь:
Дівчата! Ви не повірите, кого я бачила! Чоловіка! На вулиці!
--Неправда!
--Не може бути!
--І який він із себе?
--Я не встигла роздивитися!
Він тільки вийшов з під'їзда, як його вже скрутили!
--Видно чекали!
--Це ж якась завистлива сучка здала!
Скажу вам, це ж якою дурепою треба бути, щоб випустити чоловіка на вулицю! От якби в мене був чоловік, я би працювала зранку до вечора, кормила, балувала, забезпечувала, а на вулицю б не випустила!
При словах "якби у мене був чоловік" очі у всіх присутніх затуманилися, а погляд став замріяно-відсутнім.
Запанувала тиша. І лише незабаром, неохоче, кожна з них повернулася до своїх справ.
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Додано: Пон 11 гру, 2023 12:53
Ой+ написав:
............
Зараз МОН говорить про перехід на кредитування вищої освіти. В США, наприклад, рівень базової освіти буде залежати від локації проживання - в багатих районах з вищою оплатою великого податку на нерухомість кращі школи. Медицина залежить від страхового внеску. В нас же утворився маложиттєздатний гібрид соціалістичних замашок і капіталістичних реалій.
..........
Наши можновладци много чего говорят.
В США человек с во получает приличную зарплату и может расплатиться с кредитом. А у нас? Учитель или обычный врач успеют до смерти? Ой, не уверен.
Во вполне капиталистических Германии и Франции, насколько знаю образование бесплатное, в т.ч. и высшее. Может, нам надо с них брать пример, а не со Штатов?
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Додано: Пон 11 гру, 2023 12:56
ЛАД написав: Ой+ написав:
............
Зараз МОН говорить про перехід на кредитування вищої освіти. В США, наприклад, рівень базової освіти буде залежати від локації проживання - в багатих районах з вищою оплатою великого податку на нерухомість кращі школи. Медицина залежить від страхового внеску. В нас же утворився маложиттєздатний гібрид соціалістичних замашок і капіталістичних реалій.
..........
Наши можновладци много чего говорят.
В США человек с во получает приличную зарплату и может расплатиться с кредитом. А у нас? Учитель или обычный врач успеют до смерти? Ой, не уверен.
Во вполне капиталистических Германии и Франции, насколько знаю образование бесплатное, в т.ч. и высшее. Может, нам надо с них брать пример, а не со Штатов?
І податки до 50% і вище?
Насправді обидві крайності мають вади
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Додано: Пон 11 гру, 2023 13:10
Faceless написав: ЛАД написав: Ой+ написав:
............
Зараз МОН говорить про перехід на кредитування вищої освіти. В США, наприклад, рівень базової освіти буде залежати від локації проживання - в багатих районах з вищою оплатою великого податку на нерухомість кращі школи. Медицина залежить від страхового внеску. В нас же утворився маложиттєздатний гібрид соціалістичних замашок і капіталістичних реалій.
..........
Наши можновладци много чего говорят.
В США человек с во получает приличную зарплату и может расплатиться с кредитом. А у нас? Учитель или обычный врач успеют до смерти? Ой, не уверен.
Во вполне капиталистических Германии и Франции, насколько знаю образование бесплатное, в т.ч. и высшее. Может, нам надо с них брать пример, а не со Штатов?
І податки до 50% і вище?
Насправді обидві крайності мають вади
Податки до 50% і вище где? В Европе? С какой зарплаты? При тех доходах, с кот. платится "до 50% і вище", можно и заплатить. Если хорошо посчитать наши налоги, то выйдет тоже немало.
А вади есть в любой системе. К сожалению, ничего идеального человечество не придумало. Идеальны 10 заповедей или скопированный с них "Моральный кодекс строителя коммунизма", но люди по ним не живут. К сожалению.
Востаннє редагувалось ЛАД
в Пон 11 гру, 2023 13:13, всього редагувалось 1 раз.
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