mephala написав:ну просто реально. если он приписал что каждый в среднем получает по 700К в год от государства
Не в рік, а поки не почне сам заробляти більше ніж отримує.
видать вы не поняли его идею. он расходную часть бюджета поделил на количество жителей страны. и значит эту сумму получает каждый житель страны в том или ином виде (образование, инфраструктура, администрирование и управление государством, оборона и т.д.) так вот если ты внес в бюджет больше этой суммы то ты молодец. если меньше - то ты нахлебник. я сразу написал - таким нужно к холяве срочно. а не дай бог таким в руки власть попадает то вообще тушите свет.
budivelnik написав:Я просто хочу щоб з ефіру зникла примітивно тупа фраза Мені Держава Нічого Не Дала...
Але не кожен здатний реально працювати на державу, віддаючи значно більше, ніж отримуючи. Не хрюкати біля корита з відкатами, а працювати. Вам повторюся цього не зрозуміти, тому що Ви виключно працюєте тільки на себе і робите все заради себе, все це говорить у Вашій риториці і навіть прозирає в звинуваченнях всіх про кого Ви маєте свою думку.
Забавно вас читати Тобто, той хто працює на себе, вміє заробити грошей, сплатити податки, утримувати державу, та ще й пояснити держслужбовцю що держава є потрібною, той дурак. А той хто "реально працював на державу", збудувавши таку державу що сам не вважає її за потрібну, та ще й за кошти Будівельника, той розумний. Ну, таке...
P.S. - Якщо людина не вміє заробити навіть на себе, як її допускати до держави?.. Приклад більшовиків є наявним...
ЛАД написав:А у нас? Учитель или обычный врач успеют до смерти? Ой, не уверен. Во вполне капиталистических Германии и Франции, насколько знаю образование бесплатное, в т.ч. и высшее. Может, нам надо с них брать пример, а не со Штатов?
Ну значна частина лікарів все ж переважно заробляє непогано (стоматологія, хірургія, популярні сімейні, чи ті хто за договором підробляють у кількох приватних клініках і т.д.) і можливо є сенс ризикнути з кредитом Але ж хто при здоровому глузді візьме кредит на освіту за якою тобі світить робота з доходом на межі виживання. Це ж відразу закриються десь 70% спеціальностей. Бібліотекарі, культурологи, держ.служба нижчого рівня, більшість творчих, педвгогічних та соціально/адміністративних спеціальностей
ЛАД написав:Во вполне капиталистических Германии и Франции, насколько знаю образование бесплатное, в т.ч. и высшее. Может, нам надо с них брать пример, а не со Штатов
навіть більше - у багатьох європейський країнах нерезидент з третіх країн (українець наприклад) може здобути вищу освіту безкоштовно і без жодних вимог що мусиш відпрацювати потрачені інвестиції
sergey_sryvkin написав:.......... А той хто "реально працював на державу", збудувавши таку державу що сам не вважає її за потрібну, та ще й за кошти Будівельника, той розумний. Ну, таке...
P.S. - Якщо людина не вміє заробити навіть на себе, як її допускати до держави?.. Приклад більшовиків є наявним...
Интересно, Вы тоже считаете НДС, уплаченный Будивельником, его деньгами? А подоходный, уплаченный банком с % по депозиту, это деньги банка? Ну а большевики... Можно много их ругать, но Союз 1990 сильно отличается от Росс. империи 1913 и даже от Союза 1945 после военных разрушений. 1990-1945=45 лет. Независимая Украина прожила до войны 30 лет. Рост заметно меньший, даже если сравнивать с 1945+30=1975 год.
ЛАД написав:Ну и при настоящей войне наёмной армии не хватает
При правильном подходе хватило бы профессиональной армии ударившей бы в ответ ядерными ракетами (созданными профессиональными инженерами при поддержке профессиональных ученых) по ключевым точкам противника. Это только если вначале длительно убивать технологический потенциал страны то потом да, останется только мобилизация всего то шевелится. Так что не надо нашу ситуацию возводить в ранг закона физики.
1. Если бы было ЯО, вероятно. война и не началась бы. 2. Применение ЯО, да ещё и не тактического, а стратегического (удар "по ключевым точкам противника") это, конечно, решительно. Но вызовет такой же ответный удар, который для Украины будет болезненнее из-за меньшей территории. И вообще может привести к всеобщей ядерной войне. Такие варианты даже обсуждать не хочу. Наши партнёры осторожничали именно из-за такой угрозы. Не было бы у РФ ЯО, война шла бы совершенно иначе.
вот и приходим к мысли что ЯО у рашки физически нет Потому что на 4.00 24.02.2022 их целью было не сровнять с землёй Марик и Изюм с Бахмутом, а поставить здесь своего Лукашенку, ну или вернуть батона. А это просто делается либо как в Кабуле в конце 79го, либо физическим уничтожением всей верхушки с вертикалью управления, что проще всего осуществляется с "легендарных" СУ и МИГов ракетами с ТЯО, ну или такими же "калибрами". Значит эта война немного не такая, как между двух сёл с населением 50млн(Иран и Ирак) за право первой брачной ночи с любимым ишаком принцессы, потому что официально на территории Херсонской/Запорожской/Харьковской областей нефтяных месторождений нет(с газовыми у рашки пока!!! проблем нет) а проблема кого то квадратноголового, кто не может выучить нашу мову и ненавидит фашыздов именно 9 мая, ни на Урале, ни в Ленинграде не ипёт.
Ой+ написав:............ Зараз МОН говорить про перехід на кредитування вищої освіти. В США, наприклад, рівень базової освіти буде залежати від локації проживання - в багатих районах з вищою оплатою великого податку на нерухомість кращі школи. Медицина залежить від страхового внеску. В нас же утворився маложиттєздатний гібрид соціалістичних замашок і капіталістичних реалій. ..........
Наши можновладци много чего говорят. В США человек с во получает приличную зарплату и может расплатиться с кредитом. А у нас? Учитель или обычный врач успеют до смерти? Ой, не уверен. Во вполне капиталистических Германии и Франции, насколько знаю образование бесплатное, в т.ч. и высшее. Может, нам надо с них брать пример, а не со Штатов?
І податки до 50% і вище? Насправді обидві крайності мають вади
А разве украинские 41,5% -- критично ниже? При этом: применив обычное мат-жонглирование можно получить те же самые 50%
Можно сосчитать по-другому. Если человек получает 65,98 грн. на руки, а налоги 34,02 грн, то какой процент составляют налоги от чистой зарплаты? 34,02/65,98*100% = 51,55%
ЛАД написав:А у нас? Учитель или обычный врач успеют до смерти? Ой, не уверен. Во вполне капиталистических Германии и Франции, насколько знаю образование бесплатное, в т.ч. и высшее. Может, нам надо с них брать пример, а не со Штатов?
Ну значна частина лікарів все ж переважно заробляє непогано (стоматологія, хірургія, популярні сімейні, чи ті хто за договором підробляють у кількох приватних клініках і т.д.) і можливо є сенс ризикнути з кредитом Але ж хто при здоровому глузді візьме кредит на освіту за якою тобі світить робота з доходом на межі виживання. Це ж відразу закриються десь 70% спеціальностей. Бібліотекарі, культурологи, держ.служба нижчого рівня, більшість творчих, педвгогічних та соціально/адміністративних спеціальностей
Частина - да, насчёт "значна" сомневаюсь. О семейных не знаю, ничего не скажу, а хирург в поликлинике... так себе доход. К Вашему перечню могу добавить инженеров, учёных (если они не выезжают на Запал)
sergey_sryvkin написав:.......... А той хто "реально працював на державу", збудувавши таку державу що сам не вважає її за потрібну, та ще й за кошти Будівельника, той розумний. Ну, таке...
P.S. - Якщо людина не вміє заробити навіть на себе, як її допускати до держави?.. Приклад більшовиків є наявним...
Интересно, Вы тоже считаете НДС, уплаченный Будивельником, его деньгами? А подоходный, уплаченный банком с % по депозиту, это деньги банка? Ну а большевики... Можно много их ругать, но Союз 1990 сильно отличается от Росс. империи 1913 и даже от Союза 1945 после военных разрушений. 1990-1945=45 лет. Независимая Украина прожила до войны 30 лет. Рост заметно меньший, даже если сравнивать с 1945+30=1975 год.
Так это не "даже" -- это "из-за": эффект низкой базы да дармовой раб-силы -- ГУЛАГИ да Шараги в совке и остались.