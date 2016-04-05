Додано: Пон 11 гру, 2023 13:45

ЛАД написав: katso написав: ЛАД написав: Ну и при настоящей войне наёмной армии не хватает Ну и при настоящей войне наёмной армии не хватает



При правильном подходе хватило бы профессиональной армии ударившей бы в ответ ядерными ракетами (созданными профессиональными инженерами при поддержке профессиональных ученых) по ключевым точкам противника. Это только если вначале длительно убивать технологический потенциал страны то потом да, останется только мобилизация всего то шевелится. Так что не надо нашу ситуацию возводить в ранг закона физики. При правильном подходе хватило бы профессиональной армии ударившей бы в ответ ядерными ракетами (созданными профессиональными инженерами при поддержке профессиональных ученых) по ключевым точкам противника. Это только если вначале длительно убивать технологический потенциал страны то потом да, останется только мобилизация всего то шевелится. Так что не надо нашу ситуацию возводить в ранг закона физики.

1. Если бы было ЯО, вероятно. война и не началась бы.

2. Применение ЯО, да ещё и не тактического, а стратегического (удар "по ключевым точкам противника") это, конечно, решительно. Но вызовет такой же ответный удар, который для Украины будет болезненнее из-за меньшей территории. И вообще может привести к всеобщей ядерной войне. Такие варианты даже обсуждать не хочу. Наши партнёры осторожничали именно из-за такой угрозы. Не было бы у РФ ЯО, война шла бы совершенно иначе. 1. Если бы было ЯО, вероятно. война и не началась бы.2. Применение ЯО, да ещё и не тактического, а стратегического (удар "по ключевым точкам противника") это, конечно, решительно. Но вызовет такой же ответный удар, который для Украины будет болезненнее из-за меньшей территории. И вообще может привести к всеобщей ядерной войне. Такие варианты даже обсуждать не хочу. Наши партнёры осторожничали именно из-за такой угрозы. Не было бы у РФ ЯО, война шла бы совершенно иначе.

вот и приходим к мысли что ЯО у рашки физически нетПотому что на 4.00 24.02.2022 их целью было не сровнять с землёй Марик и Изюм с Бахмутом, а поставить здесь своего Лукашенку, ну или вернуть батона. А это просто делается либо как в Кабуле в конце 79го, либо физическим уничтожением всей верхушки с вертикалью управления, что проще всего осуществляется с "легендарных" СУ и МИГов ракетами с ТЯО, ну или такими же "калибрами".Значит эта война немного не такая, как между двух сёл с населением 50млн(Иран и Ирак) за право первой брачной ночи с любимым ишаком принцессы, потому что официально на территории Херсонской/Запорожской/Харьковской областей нефтяных месторождений нет(с газовыми у рашки пока!!! проблем нет) а проблема кого то квадратноголового, кто не может выучить нашу мову и ненавидит фашыздов именно 9 мая, ни на Урале, ни в Ленинграде не ипёт.