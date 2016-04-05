Додано: Пон 11 гру, 2023 14:02

Вибачаюсь, що не за темою, але хвилинка гумору -- бо фото цього Сливи та пояснення якась комедія:«В колегію цю я прийшов недавно. Вони набагато старші, ніж я. Їх вік наближений до віку моїх батьків. Моя думка малоймовірно на щось впливала. Я про це говорив навіть із головою. Він казав: «Михайлович, надо поддєрживать свою позіцию». Так я піддержую, але розумієте, що колеги давно працюють і, як потім видно з НСРД, вони один одного поглядом розуміють. А я попався їм «дурник», який «важка людина», і того вони не можуть гарантувати результат. Мені прикро це було читати. Я до них з повагою відносився. Я прискіпливо підходив до своїх і до їхніх справ… Кажуть, дурник попався. Не знаю, дурник чи не дурник, але не я їм дав у руки цей конверт з кавою, через якого тепер вся моя доля і доля моєї сімʼї, всіх моїх рідних рухнула. Ще не відомо, хто дурник…Це до того, що якщо не буде, як в *Траса 1* (наприклад, безпосередніх прямих дій тих, кому потрібно: воякам резерви). То навіть при прийнятті законів все вирішуватиметься буде в судах...Цікавий момент - *Іменем України...* є рішення спірних та ін. питань судом. Тобто виходить, що суд є не тільки кінцевою крапкою, а й фундаментом України?Бо вирішує питання саме він.______________________________*Якби я знав, що в мене кошти, я вам клянусь, чи я був дурачком, щоб так не зробить?! Не попросився б разом із ними?! І ці кошти викинув би в туалет чи де-небудь, я б точно їх позбавився. Я не знав про ці кошти. Через деякий час я сунув руку в кишеню і попав пальцем у цей пакет. Дивлюся, а там гроші, долари. І в мене паніка, ступор.*Це ж треба бути таким жлобом...Сподіватися, що приймуть за водія))