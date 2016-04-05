RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 5821582258235824
Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 13:52

  Letusrock написав:трохи гумору - народна творчість на злобу дня

Дія відбувається в одному з обласних центрів, влітку, приблизно 2025 року.
В магазин забігає схвильована відвідувачка і звертається до продавчинь:
Дівчата! Ви не повірите, кого я бачила! Чоловіка! На вулиці!
--Неправда!
--Не може бути!
--І який він із себе?
--Я не встигла роздивитися!
Він тільки вийшов з під'їзда, як його вже скрутили!
--Видно чекали!
--Це ж якась завистлива сучка здала!
Скажу вам, це ж якою дурепою треба бути, щоб випустити чоловіка на вулицю! От якби в мене був чоловік, я би працювала зранку до вечора, кормила, балувала, забезпечувала, а на вулицю б не випустила!
При словах "якби у мене був чоловік" очі у всіх присутніх затуманилися, а погляд став замріяно-відсутнім.
Запанувала тиша. І лише незабаром, неохоче, кожна з них повернулася до своїх справ.

смешно, но нереалистично: женщины за мужиками могут выехать.
Востаннє редагувалось _hunter в Пон 11 гру, 2023 14:23, всього редагувалось 1 раз.
_hunter
 
Повідомлень: 7370
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 488 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 13:55

  _hunter написав:
  ЛАД написав:
  sergey_sryvkin написав:..........
А той хто "реально працював на державу", збудувавши таку державу що сам не вважає її за потрібну, та ще й за кошти Будівельника, той розумний.
Ну, таке...

P.S. - Якщо людина не вміє заробити навіть на себе, як її допускати до держави?.. Приклад більшовиків є наявним...

Интересно, Вы тоже считаете НДС, уплаченный Будивельником, его деньгами?
А подоходный, уплаченный банком с % по депозиту, это деньги банка?
Ну а большевики... Можно много их ругать, но Союз 1990 сильно отличается от Росс. империи 1913 и даже от Союза 1945 после военных разрушений. 1990-1945=45 лет. Независимая Украина прожила до войны 30 лет. Рост заметно меньший, даже если сравнивать с 1945+30=1975 год.

Так это не "даже" -- это "из-за": эффект низкой базы да дармовой раб-силы -- ГУЛАГИ да Шараги в совке и остались.

"ГУЛАГИ да Шараги" исчезли после смерти Сталина в 1953.
А дармовая раб-сила... Зарплата 10 тыс. грн это не дармовая раб-сила?
Да и 1992 тоже низкая база. По сравнению с 1992 улучшение заметное.
Но в низкой базе 1945 виновата агрессия и физическое уничтожение базы. А кто виноват в 1992?
ЛАД
2
 
Повідомлень: 26824
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5207 раз.
Подякували: 4823 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 13:59

  Успіх написав:
  adeges написав:Проте чи не краще задатись питанням, скільки мільонів треба мобілізувати, на додачу до технологій Умєрова, щоб пити каву в Криму наступного року?
Судячи з бажання ухуйлянтів йти на фронт, які ще вчора хотіли каву в Криму і кордонів 91го, а вже сьогодні, коли на них почались облави і їх тягнуть за вуха на фронт - то я бачу, що вони вже перехотіли цього всього)) і вже, наче, не проти "зійтись по середині"© :mrgreen:

А як плять так?
Як руками Успіха/Бобюа/Фріза - то можна воювати і 2, і 20років? І пити просекко в Криму і штурмувати кордони 91го, та й взагалі, йти на москву?!
А як почали брати за шкірку отих ухуйлянтів, так зразу виявляється, що "не все так однозначно"©?

А що ж ви, панове ухуйлянти, так зразу перевзуваєтесь? :D
Невже справді "чужими руками так добре жар загортати"? :wink:

Кто хотел 91 год? Люди в адеквате понимают, что это невозможно.
Это и есть высшая награда за преданность - ещё 5 лет на фронте
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1482
З нами з: 17.12.22
Подякував: 67 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 14:02

Вибачаюсь, що не за темою, але хвилинка гумору -- бо фото цього Сливи та пояснення якась комедія:

«В колегію цю я прийшов недавно. Вони набагато старші, ніж я. Їх вік наближений до віку моїх батьків. Моя думка малоймовірно на щось впливала. Я про це говорив навіть із головою. Він казав: «Михайлович, надо поддєрживать свою позіцию». Так я піддержую, але розумієте, що колеги давно працюють і, як потім видно з НСРД, вони один одного поглядом розуміють. А я попався їм «дурник», який «важка людина», і того вони не можуть гарантувати результат. Мені прикро це було читати. Я до них з повагою відносився. Я прискіпливо підходив до своїх і до їхніх справ… Кажуть, дурник попався. Не знаю, дурник чи не дурник, але не я їм дав у руки цей конверт з кавою, через якого тепер вся моя доля і доля моєї сімʼї, всіх моїх рідних рухнула. Ще не відомо, хто дурник…
https://sudreporter.org/cze-bula-zvychk ... a-habarah/

Це до того, що якщо не буде, як в *Траса 1* (наприклад, безпосередніх прямих дій тих, кому потрібно: воякам резерви). То навіть при прийнятті законів все вирішуватиметься буде в судах...
Цікавий момент - *Іменем України...* є рішення спірних та ін. питань судом. Тобто виходить, що суд є не тільки кінцевою крапкою, а й фундаментом України?
Бо вирішує питання саме він.
______________________________
*Якби я знав, що в мене кошти, я вам клянусь, чи я був дурачком, щоб так не зробить?! Не попросився б разом із ними?! І ці кошти викинув би в туалет чи де-небудь, я б точно їх позбавився. Я не знав про ці кошти. Через деякий час я сунув руку в кишеню і попав пальцем у цей пакет. Дивлюся, а там гроші, долари. І в мене паніка, ступор.*

Це ж треба бути таким жлобом...
Сподіватися, що приймуть за водія))
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 11 гру, 2023 14:03, всього редагувалось 1 раз.
detroytred
 
Повідомлень: 27268
З нами з: 23.02.09
Подякував: 2129 раз.
Подякували: 3241 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 14:02

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Могу кратко о расходах при рождении своих: 3куе роддом. Садики, одежда и т.д. 5..6 куе в год. Итого примерно 40 куе.
Вместо поднятия выплат на детей, государство сказало что рожаете вы их для себя а не для страны.
С какого перепугу я должен через 18 лет отправлять их на войну?
beee
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1482
З нами з: 17.12.22
Подякував: 67 раз.
Подякували: 145 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 14:03

  Letusrock написав:
  ЛАД написав:А у нас? Учитель или обычный врач успеют до смерти? Ой, не уверен.
Во вполне капиталистических Германии и Франции, насколько знаю образование бесплатное, в т.ч. и высшее. Может, нам надо с них брать пример, а не со Штатов?


Ну значна частина лікарів все ж переважно заробляє непогано (стоматологія, хірургія, популярні сімейні, чи ті хто за договором підробляють у кількох приватних клініках і т.д.) і можливо є сенс ризикнути з кредитом
Але ж хто при здоровому глузді візьме кредит на освіту за якою тобі світить робота з доходом на межі виживання. Це ж відразу закриються десь 70% спеціальностей.
Бібліотекарі, культурологи, держ.служба нижчого рівня, більшість творчих, педвгогічних та соціально/адміністративних спеціальностей

  ЛАД написав:Во вполне капиталистических Германии и Франции, насколько знаю образование бесплатное, в т.ч. и высшее. Может, нам надо с них брать пример, а не со Штатов

навіть більше - у багатьох європейський країнах нерезидент з третіх країн (українець наприклад) може здобути вищу освіту безкоштовно і без жодних вимог що мусиш відпрацювати потрачені інвестиції

Це залежить як робити розподіл. При срсрі декларувалось, що громадянину дають грошима 10% заробленого, а 90% благами. Бо якщо дати все грошима на розсуд дурного громадянина, то він неминуче на шкоду потратить. Тепер ніби входимо в капіталізм, але хочемо зберегти соціальні блага, як у високорозвинутих багатих сус-вах. А у нас навіть до війни, малий % працюючих і ті з нижчою ефективністю, з працюючих до половини бюджетників, от і в кінцевому результаті 2-3 млн мали би тягти всю державу, та ще і не гірше як в ЄС. Стосовно що десь можна і чужоземцям вивчитись і не мати зобов'язань, то варто порівняти скільки там % виїжджає і навпаки приїжджає і скільки в нас.
Таке часто є в нашому напівпрофесійному спорті. Спортсмен шукає де йому більше дадуть і відповідно обирає багатші структури, хоч його готували в бідних. В професійному спорті уже передбачені механізми компенсації.
Ой+
Аватар користувача
 
Повідомлень: 6356
З нами з: 19.04.12
Подякував: 97 раз.
Подякували: 990 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 14:15

  beee написав:Вместо поднятия выплат на детей, государство сказало что рожаете вы их для себя а не для страны.
С какого перепугу я должен через 18 лет отправлять их на войну?
рожаете - для себя, а вырастают для защиты страны.
vitaliiangel
Аватар користувача
 
Повідомлень: 21117
З нами з: 06.04.16
Подякував: 2338 раз.
Подякували: 3315 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 14:22

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
  ЛАД написав:Интересно, Вы тоже считаете НДС, уплаченный Будивельником, его деньгами?
А подоходный, уплаченный банком с % по депозиту, это деньги банка?
Ну а большевики... Можно много их ругать, но Союз 1990 сильно отличается от Росс. империи 1913 и даже от Союза 1945 после военных разрушений. 1990-1945=45 лет. Независимая Украина прожила до войны 30 лет. Рост заметно меньший, даже если сравнивать с 1945+30=1975 год.

Так это не "даже" -- это "из-за": эффект низкой базы да дармовой раб-силы -- ГУЛАГИ да Шараги в совке и остались.

"ГУЛАГИ да Шараги" исчезли после смерти Сталина в 1953.
А дармовая раб-сила... Зарплата 10 тыс. грн это не дармовая раб-сила?
Да и 1992 тоже низкая база. По сравнению с 1992 улучшение заметное.
Но в низкой базе 1945 виновата агрессия и физическое уничтожение базы. А кто виноват в 1992?

>>> "ГУЛАГИ да Шараги" исчезли после смерти Сталина в 1953.
ровно про это я и написал -- точка отчета была 45й :wink:

>>> А дармовая раб-сила... Зарплата 10 тыс. грн это не дармовая раб-сила?
Тут посчитали:
https://www.radiosvoboda.org/a/30978907.html
-- вроде не дармовая. И ЗП примерно в два раза занижена:
https://www.work.ua/salary-all/

>>> Да и 1992 тоже низкая база.
но в 45 -- ниже :wink:

>>> А кто виноват в 1992?
А какая разница? :shock:
_hunter
 
Повідомлень: 7370
З нами з: 22.03.15
Подякував: 15 раз.
Подякували: 488 раз.
 
Профіль
2
Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 14:28

За крок до перевороту думок©

  beee написав:С какого перепугу я должен через 18 лет отправлять их на войну?
А з якого переполоху я маю безстроково служити/воювати?

Як думаєш - чого фронтовики тішаться з "маски-шоу" по спортзалах і підтримують дії ТЦК?
Ба більше, ще й кажемо - ще більше треба "ужесточити" призов і ще більше позатягувати гайки ухилянтам?
Успіх
Аватар користувача
 
Повідомлень: 5593
З нами з: 18.03.21
Подякував: 214 раз.
Подякували: 843 раз.
 
Профіль
3
8
1
1
  #<1 ... 5821582258235824
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 3 гостей
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 141051
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 527374
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 13058
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Ринок ОВДП (5501)
11.12.2023 13:15
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.