Letusrock написав:трохи гумору - народна творчість на злобу дня
Дія відбувається в одному з обласних центрів, влітку, приблизно 2025 року. В магазин забігає схвильована відвідувачка і звертається до продавчинь: Дівчата! Ви не повірите, кого я бачила! Чоловіка! На вулиці! --Неправда! --Не може бути! --І який він із себе? --Я не встигла роздивитися! Він тільки вийшов з під'їзда, як його вже скрутили! --Видно чекали! --Це ж якась завистлива сучка здала! Скажу вам, це ж якою дурепою треба бути, щоб випустити чоловіка на вулицю! От якби в мене був чоловік, я би працювала зранку до вечора, кормила, балувала, забезпечувала, а на вулицю б не випустила! При словах "якби у мене був чоловік" очі у всіх присутніх затуманилися, а погляд став замріяно-відсутнім. Запанувала тиша. І лише незабаром, неохоче, кожна з них повернулася до своїх справ.
смешно, но нереалистично: женщины за мужиками могут выехать.
Востаннє редагувалось _hunter в Пон 11 гру, 2023 14:23, всього редагувалось 1 раз.
sergey_sryvkin написав:.......... А той хто "реально працював на державу", збудувавши таку державу що сам не вважає її за потрібну, та ще й за кошти Будівельника, той розумний. Ну, таке...
P.S. - Якщо людина не вміє заробити навіть на себе, як її допускати до держави?.. Приклад більшовиків є наявним...
Интересно, Вы тоже считаете НДС, уплаченный Будивельником, его деньгами? А подоходный, уплаченный банком с % по депозиту, это деньги банка? Ну а большевики... Можно много их ругать, но Союз 1990 сильно отличается от Росс. империи 1913 и даже от Союза 1945 после военных разрушений. 1990-1945=45 лет. Независимая Украина прожила до войны 30 лет. Рост заметно меньший, даже если сравнивать с 1945+30=1975 год.
Так это не "даже" -- это "из-за": эффект низкой базы да дармовой раб-силы -- ГУЛАГИ да Шараги в совке и остались.
"ГУЛАГИ да Шараги" исчезли после смерти Сталина в 1953. А дармовая раб-сила... Зарплата 10 тыс. грн это не дармовая раб-сила? Да и 1992 тоже низкая база. По сравнению с 1992 улучшение заметное. Но в низкой базе 1945 виновата агрессия и физическое уничтожение базы. А кто виноват в 1992?
Вибачаюсь, що не за темою, але хвилинка гумору -- бо фото цього Сливи та пояснення якась комедія:
«В колегію цю я прийшов недавно. Вони набагато старші, ніж я. Їх вік наближений до віку моїх батьків. Моя думка малоймовірно на щось впливала. Я про це говорив навіть із головою. Він казав: «Михайлович, надо поддєрживать свою позіцию». Так я піддержую, але розумієте, що колеги давно працюють і, як потім видно з НСРД, вони один одного поглядом розуміють. А я попався їм «дурник», який «важка людина», і того вони не можуть гарантувати результат. Мені прикро це було читати. Я до них з повагою відносився. Я прискіпливо підходив до своїх і до їхніх справ… Кажуть, дурник попався. Не знаю, дурник чи не дурник, але не я їм дав у руки цей конверт з кавою, через якого тепер вся моя доля і доля моєї сімʼї, всіх моїх рідних рухнула. Ще не відомо, хто дурник… https://sudreporter.org/cze-bula-zvychk ... a-habarah/
Це до того, що якщо не буде, як в *Траса 1* (наприклад, безпосередніх прямих дій тих, кому потрібно: воякам резерви). То навіть при прийнятті законів все вирішуватиметься буде в судах... Цікавий момент - *Іменем України...* є рішення спірних та ін. питань судом. Тобто виходить, що суд є не тільки кінцевою крапкою, а й фундаментом України? Бо вирішує питання саме він. ______________________________ *Якби я знав, що в мене кошти, я вам клянусь, чи я був дурачком, щоб так не зробить?! Не попросився б разом із ними?! І ці кошти викинув би в туалет чи де-небудь, я б точно їх позбавився. Я не знав про ці кошти. Через деякий час я сунув руку в кишеню і попав пальцем у цей пакет. Дивлюся, а там гроші, долари. І в мене паніка, ступор.*
Це ж треба бути таким жлобом... Сподіватися, що приймуть за водія))
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 11 гру, 2023 14:03, всього редагувалось 1 раз.
Могу кратко о расходах при рождении своих: 3куе роддом. Садики, одежда и т.д. 5..6 куе в год. Итого примерно 40 куе. Вместо поднятия выплат на детей, государство сказало что рожаете вы их для себя а не для страны. С какого перепугу я должен через 18 лет отправлять их на войну?
ЛАД написав:А у нас? Учитель или обычный врач успеют до смерти? Ой, не уверен. Во вполне капиталистических Германии и Франции, насколько знаю образование бесплатное, в т.ч. и высшее. Может, нам надо с них брать пример, а не со Штатов?
Ну значна частина лікарів все ж переважно заробляє непогано (стоматологія, хірургія, популярні сімейні, чи ті хто за договором підробляють у кількох приватних клініках і т.д.) і можливо є сенс ризикнути з кредитом Але ж хто при здоровому глузді візьме кредит на освіту за якою тобі світить робота з доходом на межі виживання. Це ж відразу закриються десь 70% спеціальностей. Бібліотекарі, культурологи, держ.служба нижчого рівня, більшість творчих, педвгогічних та соціально/адміністративних спеціальностей
ЛАД написав:Во вполне капиталистических Германии и Франции, насколько знаю образование бесплатное, в т.ч. и высшее. Может, нам надо с них брать пример, а не со Штатов
навіть більше - у багатьох європейський країнах нерезидент з третіх країн (українець наприклад) може здобути вищу освіту безкоштовно і без жодних вимог що мусиш відпрацювати потрачені інвестиції
Це залежить як робити розподіл. При срсрі декларувалось, що громадянину дають грошима 10% заробленого, а 90% благами. Бо якщо дати все грошима на розсуд дурного громадянина, то він неминуче на шкоду потратить. Тепер ніби входимо в капіталізм, але хочемо зберегти соціальні блага, як у високорозвинутих багатих сус-вах. А у нас навіть до війни, малий % працюючих і ті з нижчою ефективністю, з працюючих до половини бюджетників, от і в кінцевому результаті 2-3 млн мали би тягти всю державу, та ще і не гірше як в ЄС. Стосовно що десь можна і чужоземцям вивчитись і не мати зобов'язань, то варто порівняти скільки там % виїжджає і навпаки приїжджає і скільки в нас. Таке часто є в нашому напівпрофесійному спорті. Спортсмен шукає де йому більше дадуть і відповідно обирає багатші структури, хоч його готували в бідних. В професійному спорті уже передбачені механізми компенсації.
ЛАД написав:Интересно, Вы тоже считаете НДС, уплаченный Будивельником, его деньгами? А подоходный, уплаченный банком с % по депозиту, это деньги банка? Ну а большевики... Можно много их ругать, но Союз 1990 сильно отличается от Росс. империи 1913 и даже от Союза 1945 после военных разрушений. 1990-1945=45 лет. Независимая Украина прожила до войны 30 лет. Рост заметно меньший, даже если сравнивать с 1945+30=1975 год.
Так это не "даже" -- это "из-за": эффект низкой базы да дармовой раб-силы -- ГУЛАГИ да Шараги в совке и остались.
"ГУЛАГИ да Шараги" исчезли после смерти Сталина в 1953. А дармовая раб-сила... Зарплата 10 тыс. грн это не дармовая раб-сила? Да и 1992 тоже низкая база. По сравнению с 1992 улучшение заметное. Но в низкой базе 1945 виновата агрессия и физическое уничтожение базы. А кто виноват в 1992?
>>> "ГУЛАГИ да Шараги" исчезли после смерти Сталина в 1953. ровно про это я и написал -- точка отчета была 45й