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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5822582358245825
Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 14:42

  Успіх написав:
  beee написав:С какого перепугу я должен через 18 лет отправлять их на войну?
А з якого переполоху я маю безстроково служити/воювати?

Як думаєш - чого фронтовики тішаться з "маски-шоу" по спортзалах і підтримують дії ТЦК?
Ба більше, ще й кажемо - ще більше треба "ужесточити" призов і ще більше позатягувати гайки ухилянтам?

Твоим кстати наследникам поменьше чем детям Пчёла осталось до "За Родину, За Голобородьку" с палками по минным полям на Бердянск, так что либо свисти ровно и по теме песни, либо молчи.
Кстати границы 91го реальны только если красная савецкая армия побежит обгоняя паровозы на Кубань и за Дон как в 41м, но это не ОФ даже с Зузанны делается, а кое чем подальнобойнее и пожёстче, тем паче не контрнаступами.
Возможно пора нашим Шамилям Басаевым подвозить рязанский сахар под каждую ёлку на новый 24й год в каждую школу и ТРЦ снигерийцам.
Для этого они генеральские погоны в 40(а кое кто и в 35) и одели.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 14:42

  xio13 написав:Так і Успіх сидить в окопі холодному, і мріє. Шоб хтось хто в теплому спортзалі, теж поряд з ним сидів.
долярчик всё правильно пишет, его надо менять. Только писать надо не beee а своему руководству. Иначе получается тупой и бесполезный срач.
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 14:53

  vitaliiangel написав:
  xio13 написав:Так і Успіх сидить в окопі холодному, і мріє. Шоб хтось хто в теплому спортзалі, теж поряд з ним сидів.
долярчик всё правильно пишет, его надо менять. Только писать надо не beee а своему руководству. Иначе получается тупой и бесполезный срач.

керівництву пох чи там успіх, чи долярчик, чи вітальєн, чи хотаб, чи будівельник, чи песікот, аби виконував накази безропотно
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 14:57

flyman
Мне кажется последние четверо не будут безропотно брать с палками Токмак
Да и $-чик спит не с пневмонией в Крынках в луже. Его начальство всё же мозг имеет какой-никакой.
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 15:01

  барабашов написав:
  Успіх написав:
  beee написав:С какого перепугу я должен через 18 лет отправлять их на войну?
А з якого переполоху я маю безстроково служити/воювати?

Як думаєш - чого фронтовики тішаться з "маски-шоу" по спортзалах і підтримують дії ТЦК?
Ба більше, ще й кажемо - ще більше треба "ужесточити" призов і ще більше позатягувати гайки ухилянтам?

Твоим кстати наследникам поменьше чем детям Пчёла осталось до "За Родину, За Голобородьку" с палками по минным полям на Бердянск, так что либо свисти ровно и по теме песни, либо молчи.
Кстати границы 91го реальны только если красная савецкая армия побежит обгоняя паровозы на Кубань и за Дон как в 41м, но это не ОФ даже с Зузанны делается, а кое чем подальнобойнее и пожёстче, тем паче не контрнаступами.
Возможно пора нашим Шамилям Басаевым подвозить рязанский сахар под каждую ёлку на новый 24й год в каждую школу и ТРЦ снигерийцам.
Для этого они генеральские погоны в 40(а кое кто и в 35) и одели.


Стараюсь не вмешиваться в споры и дискуссии на форуме .
Так , иногда ....
Читать некоторых , просто наталкивают на презрение .

НО , Каждый раз , когда читаю вас , настораживаюсь .
Вы когда последний раз были у врача ?
У любого ?
холява
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 15:19

холява
А вы с компа в Запорожском ПНД эти тезисы набираете?
барабашов
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 15:35

  _hunter написав:
>>> "ГУЛАГИ да Шараги" исчезли после смерти Сталина в 1953.
ровно про это я и написал -- точка отчета была 45й :wink:

Ну и?
Там ещё были немецкие военнопленные. Не нравится база 1945, возьмите 1953.

>>> А дармовая раб-сила... Зарплата 10 тыс. грн это не дармовая раб-сила?
Тут посчитали:
https://www.radiosvoboda.org/a/30978907.html

Посчитали...
Не буду развивать спор, но, например, мы иногда с работы ходили обедать в ресторан с нашим бюро (где-то в 1980, но тогда цены были стабильные, так что можете расширять диапазон дат), обходилось до 5 руб. с человека, т.е. до 10 руб. на двоих. Правда, с минимальной выпивкой. Но это не "20-25 рублей (17-21% зарплаты), если не «по-бАгатому»", как там пишут.
Детские книжки (да и взрослые) можно было купить дешевле, чем там пишут. Да, не такие красивые, без кучи картинок, зато покупаешь книжку и там куча сказок, а не 1-2-3, как сейчас.
Ну и нравятся цены "от". :) И разговоры об уровне техники. Так тогда мобильников и ноутбуков просто не существовало. И что? Тоже будем сравнивать? Только с чем?
Как сегодня заниматься в школе без ноута? В Харькове занятия онлайн.

-- вроде не дармовая. И ЗП примерно в два раза занижена:
https://www.work.ua/salary-all/

Ну-ну.
А теперь посмотрите https://www.pfu.gov.ua/2161777-pensijnym-fondom-ukrayiny-zatverdzheno-pokaznyky-serednoyi-zarobitnoyi-platy-v-ukrayini-z-yakoyi-splacheno-strahovi-vnesky-ta-yaka-vrahovuyetsya-dlya-obchyslennya-pensiyi-za-misyatsi-iii-kvartalu-2023/
Самая высокая цифра за июнь - 16000 грн., остальные месяцы 13-14 тыс.

>>> Да и 1992 тоже низкая база.
но в 45 -- ниже :wink:

>>> А кто виноват в 1992?
А какая разница? :shock:

Не знаете? "Одна даёт, другая дразнится". :)
Востаннє редагувалось ЛАД в Пон 11 гру, 2023 15:44, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 15:43

"Мы уже не отпускаем людей": многие нардепы хотят сложить полномочия, - Арахамия

"Мы говорим, что просто не будем за это голосовать, потому что люди должны досидеть до конца (нынешней каденции Верховной Рады – ред.) и принимать необходимые для государства законы", – сказал глава фракции "Слуга народа".

По состоянию на 11 декабря 2023 количество депутатов Верховной Рады Украины составляет 400 человек (в соответствии с законодательством должно быть 450).
досидеть? а может набрать тех, кто хочет и готов работать, а не сидеть?
vitaliiangel
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 15:52

  барабашов написав:..........
Возможно пора нашим Шамилям Басаевым подвозить рязанский сахар под каждую ёлку на новый 24й год в каждую школу и ТРЦ снигерийцам.
Для этого они генеральские погоны в 40(а кое кто и в 35) и одели.

Ну-ну.
После этого в Европе не митинги в поддержку Украины, а массовые протесты против "укрохамасовцев". И о всяких леопардах и ирисках можно забыть.
О моральной стороне даже не говорю.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 15:56

  xio13 написав:.........
Це через Українську ментальність.
У сусіда коза здохла, мелочь а приємно.

Так і Успіх сидить в окопі холодному, і мріє. Шоб хтось хто в теплому спортзалі, теж поряд з ним сидів.

Успіх мріє не о том, чтобы кто-то сидел рядом с ним "в окопі холодному", а о том, чтобы самому посидеть живым и здоровым в тёплой квартире с тёплой женой и детьми.
ЛАД
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