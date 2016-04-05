beee написав:С какого перепугу я должен через 18 лет отправлять их на войну?
А з якого переполоху я маю безстроково служити/воювати?
Як думаєш - чого фронтовики тішаться з "маски-шоу" по спортзалах і підтримують дії ТЦК? Ба більше, ще й кажемо - ще більше треба "ужесточити" призов і ще більше позатягувати гайки ухилянтам?
Твоим кстати наследникам поменьше чем детям Пчёла осталось до "За Родину, За Голобородьку" с палками по минным полям на Бердянск, так что либо свисти ровно и по теме песни, либо молчи. Кстати границы 91го реальны только если красная савецкая армия побежит обгоняя паровозы на Кубань и за Дон как в 41м, но это не ОФ даже с Зузанны делается, а кое чем подальнобойнее и пожёстче, тем паче не контрнаступами. Возможно пора нашим Шамилям Басаевым подвозить рязанский сахар под каждую ёлку на новый 24й год в каждую школу и ТРЦ снигерийцам. Для этого они генеральские погоны в 40(а кое кто и в 35) и одели.
beee написав:С какого перепугу я должен через 18 лет отправлять их на войну?
А з якого переполоху я маю безстроково служити/воювати?
Як думаєш - чого фронтовики тішаться з "маски-шоу" по спортзалах і підтримують дії ТЦК? Ба більше, ще й кажемо - ще більше треба "ужесточити" призов і ще більше позатягувати гайки ухилянтам?
Твоим кстати наследникам поменьше чем детям Пчёла осталось до "За Родину, За Голобородьку" с палками по минным полям на Бердянск, так что либо свисти ровно и по теме песни, либо молчи. Кстати границы 91го реальны только если красная савецкая армия побежит обгоняя паровозы на Кубань и за Дон как в 41м, но это не ОФ даже с Зузанны делается, а кое чем подальнобойнее и пожёстче, тем паче не контрнаступами. Возможно пора нашим Шамилям Басаевым подвозить рязанский сахар под каждую ёлку на новый 24й год в каждую школу и ТРЦ снигерийцам. Для этого они генеральские погоны в 40(а кое кто и в 35) и одели.
Стараюсь не вмешиваться в споры и дискуссии на форуме . Так , иногда .... Читать некоторых , просто наталкивают на презрение .
НО , Каждый раз , когда читаю вас , настораживаюсь . Вы когда последний раз были у врача ? У любого ?
Посчитали... Не буду развивать спор, но, например, мы иногда с работы ходили обедать в ресторан с нашим бюро (где-то в 1980, но тогда цены были стабильные, так что можете расширять диапазон дат), обходилось до 5 руб. с человека, т.е. до 10 руб. на двоих. Правда, с минимальной выпивкой. Но это не "20-25 рублей (17-21% зарплаты), если не «по-бАгатому»", как там пишут. Детские книжки (да и взрослые) можно было купить дешевле, чем там пишут. Да, не такие красивые, без кучи картинок, зато покупаешь книжку и там куча сказок, а не 1-2-3, как сейчас. Ну и нравятся цены "от". И разговоры об уровне техники. Так тогда мобильников и ноутбуков просто не существовало. И что? Тоже будем сравнивать? Только с чем? Как сегодня заниматься в школе без ноута? В Харькове занятия онлайн.
"Мы уже не отпускаем людей": многие нардепы хотят сложить полномочия, - Арахамия
"Мы говорим, что просто не будем за это голосовать, потому что люди должны досидеть до конца (нынешней каденции Верховной Рады – ред.) и принимать необходимые для государства законы", – сказал глава фракции "Слуга народа".
По состоянию на 11 декабря 2023 количество депутатов Верховной Рады Украины составляет 400 человек (в соответствии с законодательством должно быть 450).
досидеть? а может набрать тех, кто хочет и готов работать, а не сидеть?
барабашов написав:.......... Возможно пора нашим Шамилям Басаевым подвозить рязанский сахар под каждую ёлку на новый 24й год в каждую школу и ТРЦ снигерийцам. Для этого они генеральские погоны в 40(а кое кто и в 35) и одели.
Ну-ну. После этого в Европе не митинги в поддержку Украины, а массовые протесты против "укрохамасовцев". И о всяких леопардах и ирисках можно забыть. О моральной стороне даже не говорю.