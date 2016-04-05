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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5824582558265827>
Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 16:07

ЛАД
Израильтяне на все эти митинги "хватит дамбить хамас и особенно мальчиков у трусиках" положили болт и теперь проблемы не у них, а у митингующих.
Не факт что сахар фсб первая опять! не подвезёт.
Сейчас Скабеева с Килинкаровым на рашка-адын наперебой спорят о падении режима зели, а не о том, как убить Бобу и $-чика(кстати не поедет ли на беседу с жириком теперь за кивой спиридон? Что то он зачастил там чересчур), так вы ещё раз перечитайте мой пост о ЯО и методах красного вторжения(другого там не выполняли с 45го).
Леопарды без авиации и зачистки ракетами узлов снабжения показали свою маллэффективность, и ирисы с патриотами и так пинчуки с ринатами купят, не только печёрск охранять. Вы хоть представляете сколько у ДТЕК отмученных на шару ТЭС и какую прибыль с дармовым углём они сейчас дают?
Востаннє редагувалось барабашов в Пон 11 гру, 2023 16:13, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 16:08

  beee написав:Могу кратко о расходах при рождении своих: 3куе роддом. Садики, одежда и т.д. 5..6 куе в год. Итого примерно 40 куе.
Вместо поднятия выплат на детей, государство сказало что рожаете вы их для себя а не для страны.
С какого перепугу я должен через 18 лет отправлять их на войну?


а якшо держава виплатить компенсацію в 40 куе? може справа не в грошах
trololo
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 16:13

Re: Напад росії і білорусі на Україну

барабашов написав:ЛАД
Израильтяне на все эти митинги "хватит дамбить хамас и особенно мальчиков у трусиках" положили болт и теперь проблемы не у них, а у митингующих.
Не факт что сахар фсб первая опять! не подвезёт.
Сейчас Скабеева с Килинкаровым на рашка-адын наперебой спорят о падении режима зели, а не о том, как убить Бобу и $-чика(кстати не поедет ли на беседу с жириком теперь за кивой спиридон? Что то он зачастил там чересчур), так вы ещё раз перечитайте мой пост о ЯО и методах красного вторжения(другого там не выполняли с 45го).
В Ізраїлю і без допомоги США є і сучасне озброєння і вдосталь фінансових ресурсів. На відміну від нас.
Подібні акти, по перше, якщо і проводити, то руками місцевих сил - радикалів, екстремістів, меншин. А це потребує довготривалої підготовки і налагодження контактів, фінансування.
Але що головне - це досить безґлуздо, оскільки ніяк не впливає на реальну ситуацію на фронті.
Faceless
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 16:36

  ЛАД написав:
  xio13 написав:.........
Це через Українську ментальність.
У сусіда коза здохла, мелочь а приємно.

Так і Успіх сидить в окопі холодному, і мріє. Шоб хтось хто в теплому спортзалі, теж поряд з ним сидів.

Успіх мріє не о том, чтобы кто-то сидел рядом с ним "в окопі холодному", а о том, чтобы самому посидеть живым и здоровым в тёплой квартире с тёплой женой и детьми.

В реальності до Успіха підсадять в окоп "теплого качка із спортзалу". Заказували? Получітє, распішітєсь.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 16:39

Все ж дуже, дуууууже просто!©

  ЛАД написав:
  xio13 написав:.........
Це через Українську ментальність.
У сусіда коза здохла, мелочь а приємно.

Так і Успіх сидить в окопі холодному, і мріє. Шоб хтось хто в теплому спортзалі, теж поряд з ним сидів.

Успіх мріє не о том, чтобы кто-то сидел рядом с ним "в окопі холодному", а о том, чтобы самому посидеть живым и здоровым в тёплой квартире с тёплой женой и детьми.
+100500!👍
Я ж вже більше року тут пишу з натяком - "витягніть нас з цього болота", "зупиніть цю війну будь-яким способом"!
Бо в іншому разі будете так само сидіти з нами, чи замість нас в тих же сирих окопах і мріяти про ВОЛЮ!!!

А так, якщо ми бачимо, що ми(фронтовики) вже десь з півтора року вам НЕ потрібні/вам пох на нас...
Ну тоді нічого дивного, що ми хочемо і тішимось з посиленого призову!

Все як у Т.Г.Шевченка
Доле - де ти?
Доле - де ти?
Нема ніякої...
Коли доброї жаль Боже
То дай злої, ЗЛОЇ!!!
Успіх
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 16:55

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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 17:03

Успіх
Резніков пояснив на що робиться розрахунок:

*"Оцей кордон в голові, у серці, я вважаю, що це найбільша небезпека, і вона торкнеться усіх. Тому підтримка ветеранів і родичів має дуже важливе значення. Головне завдання в тому, щоб кожен українець, який бачить ветерана, усвідомлював і розумів дві речі. Перша - цей воїн вже пройшов те, що завтра буду проходити я. Завтра я буду на його місці. Друге - він, вона, вони виграли для мене час", - сказав Резніков.

Міністр наголосив, що за деякий час у кожного серед родичів або близьких друзів будуть ветерани і, як тільки це усвідомлення з'явиться, поточні проблеми почнуть вирішуватися набагато швидше.

"Не буде відчуття, що щось забирають у вчителів чи пенсіонерів і віддають ветеранам. Буде менше розмов, що хтось не створений для війни, а хтось створений, чи хтось когось туди не посилав. Логіка поділу має бути змінена філософією єднання. Спільна доля, спільна справа, спільна перемога. Але зміни в голові - це найскладніше", - додав Резніков.*
https://espreso.tv/reznikov-kozhen-ukra ... -nogo-chas

Тобто з часом оці питання, за задумом влади, повинні владнатися.
Відбудеться перехід на нову якість.
Лише менш, ніж за як три місяці тому, казав.
І де він...
detroytred
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 17:06

  detroytred написав:Успіх
Резніков пояснив на що робиться розрахунок:

*"Оцей кордон в голові, у серці, я вважаю, що це найбільша небезпека, і вона торкнеться усіх. Тому підтримка ветеранів і родичів має дуже важливе значення. Головне завдання в тому, щоб кожен українець, який бачить ветерана, усвідомлював і розумів дві речі. Перша - цей воїн вже пройшов те, що завтра буду проходити я. Завтра я буду на його місці. Друге - він, вона, вони виграли для мене час", - сказав Резніков.

Міністр наголосив, що за деякий час у кожного серед родичів або близьких друзів будуть ветерани і, як тільки це усвідомлення з'явиться, поточні проблеми почнуть вирішуватися набагато швидше.

"Не буде відчуття, що щось забирають у вчителів чи пенсіонерів і віддають ветеранам. Буде менше розмов, що хтось не створений для війни, а хтось створений, чи хтось когось туди не посилав. Логіка поділу має бути змінена філософією єднання. Спільна доля, спільна справа, спільна перемога. Але зміни в голові - це найскладніше", - додав Резніков.*
https://espreso.tv/reznikov-kozhen-ukra ... -nogo-chas

Тобто з часом оці питання, за задумом влади, повинні владнатися.
Відбудеться перехід на нову якість.
Лише менш, ніж за як три місяці тому, казав.
І де він...

Резніков, я так розумію, з окопу пише?
Його цитування, десь між цитатами будівельника і песікота.

Хоча ось сигнал, тим хто за карточну систему, і в кого заберуть, та не факт що дійде:
Не буде відчуття, що щось забирають у вчителів чи пенсіонерів
Востаннє редагувалось flyman в Пон 11 гру, 2023 17:11, всього редагувалось 1 раз.
flyman
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 17:10

  Успіх написав:[
+100500!👍
Я ж вже більше року тут пишу з натяком - "витягніть нас з цього болота", "зупиніть цю війну будь-яким способом"!
Бо в іншому разі будете так само сидіти з нами, чи замість нас в тих же сирих окопах і мріяти про ВОЛЮ!!!

А так, якщо ми бачимо, що ми(фронтовики) вже десь з півтора року вам НЕ потрібні/вам пох на нас...
Ну тоді нічого дивного, що ми хочемо і тішимось з посиленого призову!

Все як у Т.Г.Шевченка
Доле - де ти?
Доле - де ти?
Нема ніякої...
Коли доброї жаль Боже
То дай злої, ЗЛОЇ!!!


Можете подсказать всем , как остановить войну ?
Ну или по крайней мере мне .
С кем разговаривать и о чем ?

Если тебе говорят -Я ВАС УНИЧТОЖУ , то с кем разговаривать .
Борись до конца , не смотри по сторонам , не ищи ухылянтов или виновных .

ОДНА и ТАЖЕ тема от вас уже ЗА....ЛА .
ВЫ как глупый ,себя постоянно накручиваете неизвестными мечтами и одними и теми же тезисами . Причем это иногда звучит так неискренне , особенно когда речь заходит о деньгах .
холява
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 17:12

Гроші

"Федеральна Республіка Німеччина збільшить наступного року вдвічі військову підтримку України - з 4 млрд євро до 8 млрд", - заявила заступниця голови МЗС.
https://espreso.tv/nimechchina-pidtverd ... 2024-rotsi
detroytred
 
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