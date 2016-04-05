ЛАД Израильтяне на все эти митинги "хватит дамбить хамас и особенно мальчиков у трусиках" положили болт и теперь проблемы не у них, а у митингующих. Не факт что сахар фсб первая опять! не подвезёт. Сейчас Скабеева с Килинкаровым на рашка-адын наперебой спорят о падении режима зели, а не о том, как убить Бобу и $-чика(кстати не поедет ли на беседу с жириком теперь за кивой спиридон? Что то он зачастил там чересчур), так вы ещё раз перечитайте мой пост о ЯО и методах красного вторжения(другого там не выполняли с 45го). Леопарды без авиации и зачистки ракетами узлов снабжения показали свою маллэффективность, и ирисы с патриотами и так пинчуки с ринатами купят, не только печёрск охранять. Вы хоть представляете сколько у ДТЕК отмученных на шару ТЭС и какую прибыль с дармовым углём они сейчас дают?
Востаннє редагувалось барабашов в Пон 11 гру, 2023 16:13, всього редагувалось 1 раз.
beee написав:Могу кратко о расходах при рождении своих: 3куе роддом. Садики, одежда и т.д. 5..6 куе в год. Итого примерно 40 куе. Вместо поднятия выплат на детей, государство сказало что рожаете вы их для себя а не для страны. С какого перепугу я должен через 18 лет отправлять их на войну?
а якшо держава виплатить компенсацію в 40 куе? може справа не в грошах
барабашов написав:ЛАД Израильтяне на все эти митинги "хватит дамбить хамас и особенно мальчиков у трусиках" положили болт и теперь проблемы не у них, а у митингующих. Не факт что сахар фсб первая опять! не подвезёт. Сейчас Скабеева с Килинкаровым на рашка-адын наперебой спорят о падении режима зели, а не о том, как убить Бобу и $-чика(кстати не поедет ли на беседу с жириком теперь за кивой спиридон? Что то он зачастил там чересчур), так вы ещё раз перечитайте мой пост о ЯО и методах красного вторжения(другого там не выполняли с 45го).
В Ізраїлю і без допомоги США є і сучасне озброєння і вдосталь фінансових ресурсів. На відміну від нас. Подібні акти, по перше, якщо і проводити, то руками місцевих сил - радикалів, екстремістів, меншин. А це потребує довготривалої підготовки і налагодження контактів, фінансування. Але що головне - це досить безґлуздо, оскільки ніяк не впливає на реальну ситуацію на фронті.
xio13 написав:......... Це через Українську ментальність. У сусіда коза здохла, мелочь а приємно.
Так і Успіх сидить в окопі холодному, і мріє. Шоб хтось хто в теплому спортзалі, теж поряд з ним сидів.
Успіх мріє не о том, чтобы кто-то сидел рядом с ним "в окопі холодному", а о том, чтобы самому посидеть живым и здоровым в тёплой квартире с тёплой женой и детьми.
+100500!👍 Я ж вже більше року тут пишу з натяком - "витягніть нас з цього болота", "зупиніть цю війну будь-яким способом"! Бо в іншому разі будете так само сидіти з нами, чи замість нас в тих же сирих окопах і мріяти про ВОЛЮ!!!
А так, якщо ми бачимо, що ми(фронтовики) вже десь з півтора року вам НЕ потрібні/вам пох на нас... Ну тоді нічого дивного, що ми хочемо і тішимось з посиленого призову!
Все як у Т.Г.Шевченка Доле - де ти? Доле - де ти? Нема ніякої... Коли доброї жаль Боже То дай злої, ЗЛОЇ!!!
*"Оцей кордон в голові, у серці, я вважаю, що це найбільша небезпека, і вона торкнеться усіх. Тому підтримка ветеранів і родичів має дуже важливе значення. Головне завдання в тому, щоб кожен українець, який бачить ветерана, усвідомлював і розумів дві речі. Перша - цей воїн вже пройшов те, що завтра буду проходити я. Завтра я буду на його місці. Друге - він, вона, вони виграли для мене час", - сказав Резніков.
Міністр наголосив, що за деякий час у кожного серед родичів або близьких друзів будуть ветерани і, як тільки це усвідомлення з'явиться, поточні проблеми почнуть вирішуватися набагато швидше.
"Не буде відчуття, що щось забирають у вчителів чи пенсіонерів і віддають ветеранам. Буде менше розмов, що хтось не створений для війни, а хтось створений, чи хтось когось туди не посилав. Логіка поділу має бути змінена філософією єднання. Спільна доля, спільна справа, спільна перемога. Але зміни в голові - це найскладніше", - додав Резніков.* https://espreso.tv/reznikov-kozhen-ukra ... -nogo-chas
Тобто з часом оці питання, за задумом влади, повинні владнатися. Відбудеться перехід на нову якість. Лише менш, ніж за як три місяці тому, казав. І де він...
detroytred написав:Успіх Резніков пояснив на що робиться розрахунок:
*"Оцей кордон в голові, у серці, я вважаю, що це найбільша небезпека, і вона торкнеться усіх. Тому підтримка ветеранів і родичів має дуже важливе значення. Головне завдання в тому, щоб кожен українець, який бачить ветерана, усвідомлював і розумів дві речі. Перша - цей воїн вже пройшов те, що завтра буду проходити я. Завтра я буду на його місці. Друге - він, вона, вони виграли для мене час", - сказав Резніков.
Міністр наголосив, що за деякий час у кожного серед родичів або близьких друзів будуть ветерани і, як тільки це усвідомлення з'явиться, поточні проблеми почнуть вирішуватися набагато швидше.
"Не буде відчуття, що щось забирають у вчителів чи пенсіонерів і віддають ветеранам. Буде менше розмов, що хтось не створений для війни, а хтось створений, чи хтось когось туди не посилав. Логіка поділу має бути змінена філософією єднання. Спільна доля, спільна справа, спільна перемога. Але зміни в голові - це найскладніше", - додав Резніков.* https://espreso.tv/reznikov-kozhen-ukra ... -nogo-chas
Тобто з часом оці питання, за задумом влади, повинні владнатися. Відбудеться перехід на нову якість. Лише менш, ніж за як три місяці тому, казав. І де він...
Резніков, я так розумію, з окопу пише? Його цитування, десь між цитатами будівельника і песікота.
Хоча ось сигнал, тим хто за карточну систему, і в кого заберуть, та не факт що дійде:
Не буде відчуття, що щось забирають у вчителів чи пенсіонерів
Востаннє редагувалось flyman в Пон 11 гру, 2023 17:11, всього редагувалось 1 раз.
Успіх написав:[ +100500!👍 Я ж вже більше року тут пишу з натяком - "витягніть нас з цього болота", "зупиніть цю війну будь-яким способом"! Бо в іншому разі будете так само сидіти з нами, чи замість нас в тих же сирих окопах і мріяти про ВОЛЮ!!!
А так, якщо ми бачимо, що ми(фронтовики) вже десь з півтора року вам НЕ потрібні/вам пох на нас... Ну тоді нічого дивного, що ми хочемо і тішимось з посиленого призову!
Все як у Т.Г.Шевченка Доле - де ти? Доле - де ти? Нема ніякої... Коли доброї жаль Боже То дай злої, ЗЛОЇ!!!
Можете подсказать всем , как остановить войну ? Ну или по крайней мере мне . С кем разговаривать и о чем ?
Если тебе говорят -Я ВАС УНИЧТОЖУ , то с кем разговаривать . Борись до конца , не смотри по сторонам , не ищи ухылянтов или виновных .
ОДНА и ТАЖЕ тема от вас уже ЗА....ЛА . ВЫ как глупый ,себя постоянно накручиваете неизвестными мечтами и одними и теми же тезисами . Причем это иногда звучит так неискренне , особенно когда речь заходит о деньгах .