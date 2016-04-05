Додано: Пон 11 гру, 2023 17:03

УспіхРезніков пояснив на що робиться розрахунок:*"Оцей кордон в голові, у серці, я вважаю, що це найбільша небезпека, і вона торкнеться усіх. Тому підтримка ветеранів і родичів має дуже важливе значення. Головне завдання в тому, щоб кожен українець, який бачить ветерана, усвідомлював і розумів дві речі. Перша - цей воїн вже пройшов те, що завтра буду проходити я. Завтра я буду на його місці. Друге - він, вона, вони виграли для мене час", - сказав Резніков.Міністр наголосив, що за деякий час у кожного серед родичів або близьких друзів будуть ветерани і, як тільки це усвідомлення з'явиться, поточні проблеми почнуть вирішуватися набагато швидше."Не буде відчуття, що щось забирають у вчителів чи пенсіонерів і віддають ветеранам. Буде менше розмов, що хтось не створений для війни, а хтось створений, чи хтось когось туди не посилав. Логіка поділу має бути змінена філософією єднання. Спільна доля, спільна справа, спільна перемога. Але зміни в голові - це найскладніше", - додав Резніков.*Тобто з часом оці питання, за задумом влади, повинні владнатися.Відбудеться перехід на нову якість.Лише менш, ніж за як три місяці тому, казав.І де він...