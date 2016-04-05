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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5824582558265827
Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 17:13

detroytred
Це все балачки, типу бла-бла-бла.
До людей не дійде!(як мінімум, найближчі роки)
Тому, варіантів є тільки 2:
1. Приймуть ті, чи інші закони, з якими і далі далеко не всім буде солодко!(типу закручування гайок ухилянтам)
2. Припинення вогню.(в який спосіб це зроблять - то вже потім можна дискутувати)

Чи бачите третій варіант?
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 17:19

Ну не було ще так, щоб було ніяк!© А зараз наче саме так

  холява написав:Можете подсказать всем , как остановить войну ?
Ну или по крайней мере мне .
С кем разговаривать и о чем ?
Розмовляти з НАТО і ЄС!
Розглянути 100500 варіантів, але прийняти рішення і вибрати хоч якийсь варіант!
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 17:25

  ЛАД написав:
  _hunter написав:
>>> "ГУЛАГИ да Шараги" исчезли после смерти Сталина в 1953.
ровно про это я и написал -- точка отчета была 45й :wink:

Ну и?
Там ещё были немецкие военнопленные. Не нравится база 1945, возьмите 1953.

>>> А дармовая раб-сила... Зарплата 10 тыс. грн это не дармовая раб-сила?
Тут посчитали:
https://www.radiosvoboda.org/a/30978907.html

Посчитали...
Не буду развивать спор, но, например, мы иногда с работы ходили обедать в ресторан с нашим бюро (где-то в 1980, но тогда цены были стабильные, так что можете расширять диапазон дат), обходилось до 5 руб. с человека, т.е. до 10 руб. на двоих. Правда, с минимальной выпивкой. Но это не "20-25 рублей (17-21% зарплаты), если не «по-бАгатому»", как там пишут.
Детские книжки (да и взрослые) можно было купить дешевле, чем там пишут. Да, не такие красивые, без кучи картинок, зато покупаешь книжку и там куча сказок, а не 1-2-3, как сейчас.
Ну и нравятся цены "от". :) И разговоры об уровне техники. Так тогда мобильников и ноутбуков просто не существовало. И что? Тоже будем сравнивать? Только с чем?
Как сегодня заниматься в школе без ноута? В Харькове занятия онлайн.

-- вроде не дармовая. И ЗП примерно в два раза занижена:
https://www.work.ua/salary-all/

Ну-ну.
А теперь посмотрите https://www.pfu.gov.ua/2161777-pensijnym-fondom-ukrayiny-zatverdzheno-pokaznyky-serednoyi-zarobitnoyi-platy-v-ukrayini-z-yakoyi-splacheno-strahovi-vnesky-ta-yaka-vrahovuyetsya-dlya-obchyslennya-pensiyi-za-misyatsi-iii-kvartalu-2023/
Самая высокая цифра за июнь - 16000 грн., остальные месяцы 13-14 тыс.

>>> Да и 1992 тоже низкая база.
но в 45 -- ниже :wink:

>>> А кто виноват в 1992?
А какая разница? :shock:

Не знаете? "Одна даёт, другая дразнится". :)


>>> И разговоры об уровне техники. Так тогда мобильников и ноутбуков просто не существовало. И что? Тоже будем сравнивать? Только с чем?
давайте сравнивать с тем, что было: автомобиль на ту зарплату в 1000 р в год можно было купить? -- квартиру? -- кооперативы в каком году появились?
в том-то и "штука": если на быт/утварь совкового рабочего посмотреть да какого-нить работяги-инжинера из царской россии -- не очень-то они и отличались -- это, кстати, один из ответов на тот вопрос:

>>> А кто виноват в 1992?
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 17:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  Успіх написав:третій варіант?

Так Безмозгла вже його озвучила: 36×30+90+36×30+90+..., і так до кордонів 91. Не подобається? То треба було думаТИ в 2019, а зараз пізно пити боржомі...
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 17:26

  vitaliiangel написав:
"Мы уже не отпускаем людей": многие нардепы хотят сложить полномочия, - Арахамия

"Мы говорим, что просто не будем за это голосовать, потому что люди должны досидеть до конца (нынешней каденции Верховной Рады – ред.) и принимать необходимые для государства законы", – сказал глава фракции "Слуга народа".

По состоянию на 11 декабря 2023 количество депутатов Верховной Рады Украины составляет 400 человек (в соответствии с законодательством должно быть 450).
досидеть? а может набрать тех, кто хочет и готов работать, а не сидеть?

запрещено Конституцией :lol:
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 17:30

  Успіх написав:detroytred
Це все балачки, типу бла-бла-бла.
До людей не дійде!(як мінімум, найближчі роки)
Тому, варіантів є тільки 2:
1. Приймуть ті, чи інші закони, з якими і далі далеко не всім буде солодко!(типу закручування гайок ухилянтам)
2. Припинення вогню.(в який спосіб це зроблять - то вже потім можна дискутувати)

Чи бачите третій варіант?

Ухылянтам и так карты блокируют вроде
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Или надо прям перед бусиком тра-та-та из мп-38 без суда и следствия?
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 17:36

  Успіх написав:detroytred
Це все балачки, типу бла-бла-бла.
До людей не дійде!(як мінімум, найближчі роки)
Тому, варіантів є тільки 2:
1. Приймуть ті, чи інші закони, з якими і далі далеко не всім буде солодко!(типу закручування гайок ухилянтам)
2. Припинення вогню.(в який спосіб це зроблять - то вже потім можна дискутувати)

Чи бачите третій варіант?

Варіантів чого?
Якщо варіант масового поповнення особовим складом війська, то найбільш ймовірне вирішення тільки одне -- як у *Трасі 1*. Або під керівництвом За (як він його отримає, легитимно чи ні, то вже, як буде), або нелегітимно (процес відбувається, але його наче не замічають).

Ну і менш ймовірний варіант: політвлада, поліція та Ко бере все на себе.

Це варіанти вирішення.
А прогноз, як буде, то, так гадаю, так як і зараз тільки більш картинно (тобто активізують імітацію).
Тому що несумісні речі неможливо сумістити. Да і раніше треба було чухатися. Набагато раніше.
Але прогнозист з мене такий собі))
detroytred
 
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