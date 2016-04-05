ЛАД написав:

_hunter написав:

>>> "ГУЛАГИ да Шараги" исчезли после смерти Сталина в 1953.

ровно про это я и написал -- точка отчета была 45й >>> "ГУЛАГИ да Шараги" исчезли после смерти Сталинаровно про это я и написал -- точка отчета была



Тут посчитали:

https://www.radiosvoboda.org/a/30978907.html >>> А дармовая раб-сила... Зарплата 10 тыс. грн это не дармовая раб-сила?Тут посчитали:



https://www.work.ua/salary-all/ -- вроде не дармовая. И ЗП примерно в два раза занижена:



но в 45 -- ниже



>>> А кто виноват в 1992?

А какая разница? >>> Да и 1992 тоже низкая база.но в 45 -- ниже>>> А кто виноват в 1992?А какая разница?

Ну и?Там ещё были немецкие военнопленные. Не нравится база 1945, возьмите 1953.Посчитали...Не буду развивать спор, но, например, мы иногда с работы ходили обедать в ресторан с нашим бюро (где-то в 1980, но тогда цены были стабильные, так что можете расширять диапазон дат), обходилось до 5 руб. с человека, т.е. до 10 руб. на двоих. Правда, с минимальной выпивкой. Но это не "20-25 рублей (17-21% зарплаты), если не «по-бАгатому»", как там пишут.Детские книжки (да и взрослые) можно было купить дешевле, чем там пишут. Да, не такие красивые, без кучи картинок, зато покупаешь книжку и там куча сказок, а не 1-2-3, как сейчас.Ну и нравятся цены "от".И разговоры об уровне техники. Так тогда мобильников и ноутбуков просто не существовало. И что? Тоже будем сравнивать? Только с чем?Как сегодня заниматься в школе без ноута? В Харькове занятия онлайн.Ну-ну.А теперь посмотритеСамая высокая цифра за июнь - 16000 грн., остальные месяцы 13-14 тыс.Не знаете? "Одна даёт, другая дразнится".