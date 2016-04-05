detroytred Це все балачки, типу бла-бла-бла. До людей не дійде!(як мінімум, найближчі роки) Тому, варіантів є тільки 2: 1. Приймуть ті, чи інші закони, з якими і далі далеко не всім буде солодко!(типу закручування гайок ухилянтам) 2. Припинення вогню.(в який спосіб це зроблять - то вже потім можна дискутувати)
Посчитали... Не буду развивать спор, но, например, мы иногда с работы ходили обедать в ресторан с нашим бюро (где-то в 1980, но тогда цены были стабильные, так что можете расширять диапазон дат), обходилось до 5 руб. с человека, т.е. до 10 руб. на двоих. Правда, с минимальной выпивкой. Но это не "20-25 рублей (17-21% зарплаты), если не «по-бАгатому»", как там пишут. Детские книжки (да и взрослые) можно было купить дешевле, чем там пишут. Да, не такие красивые, без кучи картинок, зато покупаешь книжку и там куча сказок, а не 1-2-3, как сейчас. Ну и нравятся цены "от". И разговоры об уровне техники. Так тогда мобильников и ноутбуков просто не существовало. И что? Тоже будем сравнивать? Только с чем? Как сегодня заниматься в школе без ноута? В Харькове занятия онлайн.
>>> И разговоры об уровне техники. Так тогда мобильников и ноутбуков просто не существовало. И что? Тоже будем сравнивать? Только с чем? давайте сравнивать с тем, что было: автомобиль на ту зарплату в 1000 р в год можно было купить? -- квартиру? -- кооперативы в каком году появились? в том-то и "штука": если на быт/утварь совкового рабочего посмотреть да какого-нить работяги-инжинера из царской россии -- не очень-то они и отличались -- это, кстати, один из ответов на тот вопрос:
"Мы уже не отпускаем людей": многие нардепы хотят сложить полномочия, - Арахамия
"Мы говорим, что просто не будем за это голосовать, потому что люди должны досидеть до конца (нынешней каденции Верховной Рады – ред.) и принимать необходимые для государства законы", – сказал глава фракции "Слуга народа".
По состоянию на 11 декабря 2023 количество депутатов Верховной Рады Украины составляет 400 человек (в соответствии с законодательством должно быть 450).
досидеть? а может набрать тех, кто хочет и готов работать, а не сидеть?
Успіх написав:detroytred Це все балачки, типу бла-бла-бла. До людей не дійде!(як мінімум, найближчі роки) Тому, варіантів є тільки 2: 1. Приймуть ті, чи інші закони, з якими і далі далеко не всім буде солодко!(типу закручування гайок ухилянтам) 2. Припинення вогню.(в який спосіб це зроблять - то вже потім можна дискутувати)
Чи бачите третій варіант?
Ухылянтам и так карты блокируют вроде Штраф пока списывают Или надо прям перед бусиком тра-та-та из мп-38 без суда и следствия?
Успіх написав:detroytred Це все балачки, типу бла-бла-бла. До людей не дійде!(як мінімум, найближчі роки) Тому, варіантів є тільки 2: 1. Приймуть ті, чи інші закони, з якими і далі далеко не всім буде солодко!(типу закручування гайок ухилянтам) 2. Припинення вогню.(в який спосіб це зроблять - то вже потім можна дискутувати)
Чи бачите третій варіант?
Варіантів чого? Якщо варіант масового поповнення особовим складом війська, то найбільш ймовірне вирішення тільки одне -- як у *Трасі 1*. Або під керівництвом За (як він його отримає, легитимно чи ні, то вже, як буде), або нелегітимно (процес відбувається, але його наче не замічають).
Ну і менш ймовірний варіант: політвлада, поліція та Ко бере все на себе.
Це варіанти вирішення. А прогноз, як буде, то, так гадаю, так як і зараз тільки більш картинно (тобто активізують імітацію). Тому що несумісні речі неможливо сумістити. Да і раніше треба було чухатися. Набагато раніше. Але прогнозист з мене такий собі))