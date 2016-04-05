detroytred Це все балачки, типу бла-бла-бла. До людей не дійде!(як мінімум, найближчі роки) Тому, варіантів є тільки 2: 1. Приймуть ті, чи інші закони, з якими і далі далеко не всім буде солодко!(типу закручування гайок ухилянтам) 2. Припинення вогню.(в який спосіб це зроблять - то вже потім можна дискутувати)
Посчитали... Не буду развивать спор, но, например, мы иногда с работы ходили обедать в ресторан с нашим бюро (где-то в 1980, но тогда цены были стабильные, так что можете расширять диапазон дат), обходилось до 5 руб. с человека, т.е. до 10 руб. на двоих. Правда, с минимальной выпивкой. Но это не "20-25 рублей (17-21% зарплаты), если не «по-бАгатому»", как там пишут. Детские книжки (да и взрослые) можно было купить дешевле, чем там пишут. Да, не такие красивые, без кучи картинок, зато покупаешь книжку и там куча сказок, а не 1-2-3, как сейчас. Ну и нравятся цены "от". И разговоры об уровне техники. Так тогда мобильников и ноутбуков просто не существовало. И что? Тоже будем сравнивать? Только с чем? Как сегодня заниматься в школе без ноута? В Харькове занятия онлайн.
>>> И разговоры об уровне техники. Так тогда мобильников и ноутбуков просто не существовало. И что? Тоже будем сравнивать? Только с чем? давайте сравнивать с тем, что было: автомобиль на ту зарплату в 1000 р в год можно было купить? -- квартиру? -- кооперативы в каком году появились? в том-то и "штука": если на быт/утварь совкового рабочего посмотреть да какого-нить работяги-инжинера из царской россии -- не очень-то они и отличались -- это, кстати, один из ответов на тот вопрос:
"Мы уже не отпускаем людей": многие нардепы хотят сложить полномочия, - Арахамия
"Мы говорим, что просто не будем за это голосовать, потому что люди должны досидеть до конца (нынешней каденции Верховной Рады – ред.) и принимать необходимые для государства законы", – сказал глава фракции "Слуга народа".
По состоянию на 11 декабря 2023 количество депутатов Верховной Рады Украины составляет 400 человек (в соответствии с законодательством должно быть 450).
досидеть? а может набрать тех, кто хочет и готов работать, а не сидеть?
Успіх написав:detroytred Це все балачки, типу бла-бла-бла. До людей не дійде!(як мінімум, найближчі роки) Тому, варіантів є тільки 2: 1. Приймуть ті, чи інші закони, з якими і далі далеко не всім буде солодко!(типу закручування гайок ухилянтам) 2. Припинення вогню.(в який спосіб це зроблять - то вже потім можна дискутувати)
Чи бачите третій варіант?
Ухылянтам и так карты блокируют вроде Штраф пока списывают Или надо прям перед бусиком тра-та-та из мп-38 без суда и следствия?
Успіх написав:detroytred Це все балачки, типу бла-бла-бла. До людей не дійде!(як мінімум, найближчі роки) Тому, варіантів є тільки 2: 1. Приймуть ті, чи інші закони, з якими і далі далеко не всім буде солодко!(типу закручування гайок ухилянтам) 2. Припинення вогню.(в який спосіб це зроблять - то вже потім можна дискутувати)
Чи бачите третій варіант?
Варіантів чого? Якщо варіант масового поповнення особовим складом війська, то найбільш ймовірне вирішення тільки одне -- як у *Трасі 1*. Або під керівництвом За (як він його отримає, легитимно - йому надають карт-бланш чи ні - сам бере; то вже, як буде), або нелегітимно (процес прямого пакування відбувається, але його наче не замічають).
Ну і менш ймовірний варіант: політвлада, поліція та Ко бере все на себе.
Це варіанти вирішення. А прогноз, як буде, то, так гадаю, так як і зараз тільки більш картинно (тобто активізують імітацію). Тому що несумісні речі неможливо сумістити. Да і раніше треба було чухатися. Набагато раніше. Але прогнозист з мене такий собі))
холява написав:Можете подсказать всем , как остановить войну ? Ну или по крайней мере мне . С кем разговаривать и о чем ?
Розмовляти з НАТО і ЄС! Розглянути 100500 варіантів, але прийняти рішення і вибрати хоч якийсь варіант!
С НАТО поговорили и что ? Мы тут сейчас , мы сейчас тут .(М. Жванецкий ) Венгрия против помощи и остановки войны . Венгры и Турки не хотят нас там видеть . Франция и Германия не видят нас там . ЕС , ну осталось считанные дни подождать до обговорення и тоже все увидим .
Я вам серьезно говорю , на гражданке сейчас работу трудно найти .
Вы же не на постоянных выходах на позиции . Сидите , ждите пока поменяют спокойно . Тут у нас по всему городу носятся толпы нарядов за так называемыми ухылянтами , а ни кто не подойдет к полиции , МЧС , таможне и прочим и не спросит почему именно они не на фронте .? Все занимаются мобилизацией , подождите немного.
Успіх написав:Розмовляти з НАТО і ЄС! Розглянути 100500 варіантів, але прийняти рішення і вибрати хоч якийсь варіант!
А чому вас це так турбує? Ви привели до влади людину, яка хотіла просто "пєрєстать стрєлять, сойтісь посєрєдінє", під час влади якого зупинили всі оборонні програми, розмінували фронтову зону та пасажирські шаттли у Крим. Тобто ви були згодні і підтримували всі ці дії. А зараз "європа, памагі!!!". Ви помилялися, коли привели мразоту до влади? Чи мразота зробила вас разом і ви тепер харкаєте кров'ю у окопах? Посміялися разом?