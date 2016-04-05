барабашов написав:ЛАД Израильтяне на все эти митинги "хватит дамбить хамас и особенно мальчиков у трусиках" положили болт и теперь проблемы не у них, а у митингующих. Не факт что сахар фсб первая опять! не подвезёт. Сейчас Скабеева с Килинкаровым на рашка-адын наперебой спорят о падении режима зели, а не о том, как убить Бобу и $-чика(кстати не поедет ли на беседу с жириком теперь за кивой спиридон? Что то он зачастил там чересчур), так вы ещё раз перечитайте мой пост о ЯО и методах красного вторжения(другого там не выполняли с 45го).
В Ізраїлю і без допомоги США є і сучасне озброєння і вдосталь фінансових ресурсів. На відміну від нас. Подібні акти, по перше, якщо і проводити, то руками місцевих сил - радикалів, екстремістів, меншин. А це потребує довготривалої підготовки і налагодження контактів, фінансування. Але що головне - це досить безґлуздо, оскільки ніяк не впливає на реальну ситуацію на фронті.
В Израиле катастрофическая нехватка снарядов ( особенно к ПВО, которые разработаны совместно с США).
P. S. ЛАД "Не все так однозначно" - https://news.israelinfo.co.il/116467 У стен Кнессета продолжаются демонстрации с требованием немедленной отставки правительства, допустившего гибель 1,400 израильтян и похищение 240 человек в Газу, а семьи заложников требуют в Кнессете новой сделки с ХАМАС.
Успіх написав:Розмовляти з НАТО і ЄС! Розглянути 100500 варіантів, але прийняти рішення і вибрати хоч якийсь варіант!
А чому вас це так турбує? Ви привели до влади людину, яка хотіла просто "пєрєстать стрєлять, сойтісь посєрєдінє", під час влади якого зупинили всі оборонні програми, розмінували фронтову зону та пасажирські шаттли у Крим. Тобто ви були згодні і підтримували всі ці дії. А зараз "європа, памагі!!!". Ви помилялися, коли привели мразоту до влади? Чи мразота зробила вас разом і ви тепер харкаєте кров'ю у окопах? Посміялися разом?
Чего это вы так на нашего Президента ? Его выбрали люди и теперь остается только ждать следующих выборов . Вы бы лучше потерли не хорошие слова ...... Я что то не помню ваше выступления против почти не судимого " голубого волка с Донецка ".
А "Успих" , как и многие, просто психологически устали от войны .
Востаннє редагувалось холява в Пон 11 гру, 2023 18:47, всього редагувалось 1 раз.
Успіх Головне, що Ви повинні розуміти -- нема якоїсь однієї, двох, трьох рішень-дій, які можуть змінити ситуацію. Потрібен цілий комплекс заходів. Навіть для найгіршого сценарію (капітуляції) потрібен цілий комплекс заходів, а не просто заявити і піти на неї.
І хто його (будь-який комплекс) потягне-проштовхне в існуючих умовах та розкладах? Питання риторичне.
Тому система, яка є, працює і добре. І буде працювати ... до ... чогось. Бо все може статися. Портніков так і сказав - А раптом Залужний розгромить рашовійсько... Я ж не знаю.
Ви виграєте час... Поважна героїчна місія випала вам. Призвуть іншого, місія ляже на нього. З повагою та героїзмом.
Так побудований цей довбаний світ -- колія; і зійти з неї ніяк.
Востаннє редагувалось detroytred в Пон 11 гру, 2023 18:14, всього редагувалось 2 разів.
холява написав:Чего это вы так на нашего Президента ? Его выбрали люди и теперь остается только жать следующих выборов . Вы бы лучше потерли не хорошие слова ...... Я что то не помню ваше выступления против почти не судимого " голубого волка с Донецка ".
А "Успих" , как и многие, просто психологически устали от войны .
Вітаю. Терти нічого не буду. Мої слова не (лише) про президента, а про все шапіто, що узурпувало владу у країні і, вважаю, ослабило Україну, що стало тригером нападу у 2022 році. Ну і про насєлєніє, яке в цьому приймало участь. За шапокрада з Донецька я не голосував на жодних виборах. Моїх виступів проти нього Ви не пам'ятаєте, бо я в ті часи не був зареєстрований на цьому ресурсі. В нашого піддослідного ще не самі погані умови, а скиглення лише його чутно.
Успіх написав:detroytred Це все балачки, типу бла-бла-бла. До людей не дійде!(як мінімум, найближчі роки) Тому, варіантів є тільки 2: 1. Приймуть ті, чи інші закони, з якими і далі далеко не всім буде солодко!(типу закручування гайок ухилянтам)
І зараз є купа законів, якщо їх виконувати, то далеко не всім буде солодко Але їх не виконують, проте влаштовують маскі-шоу по санаторіям
Це ж яка чудова картинка для раше-пропаганди - дивіться, забирають на війну під дулами автоматів
Успіх написав:2. Припинення вогню.(в який спосіб це зроблять - то вже потім можна дискутувати)
Долярчик, запам"ятай - НІ-Я-КО-ГО ПРИ-ПИ-НЕ-ННЯ ВО-ГНЮ НЕ БУ-ДЕ
detroytred написав:Успіх Головне, що Ви повинні розуміти -- нема якоїсь однієї, двох, трьох рішень-дій, які можуть змінити ситуацію. Потрібен цілий комплекс заходів. Навіть для найгіршого сценарію (капітуляції) потрібен цілий комплекс заходів, а не просто заявити і піти на неї.
І хто його (будь-який комплекс) потягне-проштовхне в існуючих умовах та розкладах? Питання риторичне.
Тому система, яка є, працює і добре. І буде працювати ... до ... чогось. Бо все може статися. Портніков так і сказав - А раптом Залужний розгромить рашовійсько... Я ж не знаю.
Ви виграєте час... Поважна героїчна місія випала вам. Призвуть іншого, місія ляже на нього. З повагою та героїзмом.
Так побудований цей довбаний світ -- колія; і зійти з неї ніяк.
Рішення приймаються "на вчора". "Бовтаємся в надії, може припливем до якого твердого берега", напр. ЄС/НАТО.
Успіх написав:detroytred Це все балачки, типу бла-бла-бла. До людей не дійде!(як мінімум, найближчі роки) Тому, варіантів є тільки 2: 1. Приймуть ті, чи інші закони, з якими і далі далеко не всім буде солодко!(типу закручування гайок ухилянтам)
І зараз є купа законів, якщо їх виконувати, то далеко не всім буде солодко Але їх не виконують, проте влаштовують маскі-шоу по санаторіям
Це ж яка чудова картинка для раше-пропаганди - дивіться, забирають на війну під дулами автоматів
Успіх написав:2. Припинення вогню.(в який спосіб це зроблять - то вже потім можна дискутувати)
Долярчик, запам"ятай - НІ-Я-КО-ГО ПРИ-ПИ-НЕ-ННЯ ВО-ГНЮ НЕ БУ-ДЕ
дисклеймер: при теперішніх керманичах, але вони #НЕ-ПЕРОБИРАЮТЬСЯ-БО-ВС
Опять из за вас на форуме развели треплю языками .
Вы или не умный (очень мягко ) или человек которому нечего делать на войне , кроме как обсуждать собственное настроение с другими . При этом, имея доступ к интернету , пище , к отпускам домой и многому другому , вы жалуетесь на негаразды . Я прошел ту же участь что и вы . Вот сейчас прямо пишу , очень жалею что меня уволили .
flyman написав:Рішення приймаються "на вчора". "Бовтаємся в надії, може припливем до якого твердого берега", напр. ЄС/НАТО.
Рішення приймають посадові особи. В посадових осіб, а не в когось іншого в суспільстві, важелі керування та впливу на процеси в країні та суспільстві. Саме в них.
Тобто: В мене це формулюється -- виконують обов'язки по мінімуму. А ніхто за них їх функції не виконає, бо посади (інструменти в них). Волонтери ... Тільки допомогти можуть. А якщо це сфера суду, МЗС, поліції і т.д.? Хоча волонтери в поліції є)) - варти (дружинники))
Навіть нормальних профсоюзів та інших суспільних організацій не зробили...
І мабуть ми не бовтаємося, а твердо стоїмо в колії (між Європою та Азією). Періодично намагаючись прибитись ... нехай)) до Європи.