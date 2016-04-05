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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5826582758285829
Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 18:53

  pesikot написав:
  Успіх написав:2. Припинення вогню.(в який спосіб це зроблять - то вже потім можна дискутувати)

Долярчик, запам"ятай - НІ-Я-КО-ГО ПРИ-ПИ-НЕ-ННЯ ВО-ГНЮ НЕ БУ-ДЕ

всем "переговорщикам" слушать особенно внимательно с 18й минуты...

https://www.youtube.com/watch?v=iZw60KHVFsg

рецепт "просто перестать стрелять" как оказалось работает только в воспаленном воображении...
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 18:58

  detroytred написав:
  flyman написав:Рішення приймаються "на вчора". "Бовтаємся в надії, може припливем до якого твердого берега", напр. ЄС/НАТО.

Рішення приймають посадові особи. В посадових осіб, а не в когось іншого в суспільстві, важелі керування та впливу на процеси в країні та суспільстві. Саме в них.
...
І мабуть ми не бовтаємося, а твердо стоїмо в колії (між Європою та Азією). Періодично намагаючись прибитись ... нехай)) до Європи.

Так в том-то и дело: нет в посадових осіб никакого Плана Пэрэмогы (секрет Полишенеля). Поэтому да -- тянется время в надежде "или ишак или падишах" -- при этом рисуется максимально красивая картинка для зомбоящика. Про корупционную составляющую "рулим потоками" -- не будем.
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 19:01

  Прохожий написав:
  pesikot написав:
  Успіх написав:2. Припинення вогню.(в який спосіб це зроблять - то вже потім можна дискутувати)

Долярчик, запам"ятай - НІ-Я-КО-ГО ПРИ-ПИ-НЕ-ННЯ ВО-ГНЮ НЕ БУ-ДЕ

всем "переговорщикам" слушать особенно внимательно с 18й минуты...

https://www.youtube.com/watch?v=iZw60KHVFsg

рецепт "просто перестать стрелять" как оказалось работает только в воспаленном воображении...

это откуда следует? -- из очень веского мнения Очень Важной Персоны -- Портникова?
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 19:05

Про Єдність

Сумно, бля ...(с)

В стране началась уже не тенденция, а сформировались вполне конкретные действия
А именно, начались вполне конкретные чвары.
И происходят они не от оппозиции, не от военных, а именно от зеленой партии

Началось всё, когда отстранили, про надуманным причинам, неугодных мэров городов Чернигов и Ровное.
В Чернигове создали местную военную администрацию и назначили Брижинского. От которого пользы - ноль, ровно ноль. Зато у него основная задача - мешать работе міськради

Потом, начала развиваться вялотекущая тема Зеленский-Залужный.
Возможно, что Зеленскому Залужный не мешает, но Залужный очень сильно мешает кому-то из ОП. Кому-то сильно высокопоставленному в ОП.
И глупо надеяться, что перфомансы Безуглой - это её личная инициатива. Она для этого слишком глупа и гавкает только по команде

Выпуск-невыпуск Порошенко. Да похрен на персоналии.
Но он бывший президент страны, у него есть связи. Если он может быть полезен, то пусть едет за бугор и приносит пользу.
Его даже нужно пинками под жопу выпихивать на встречи с политиками США, Евросоюза.
Как грится, «Не важно, черная кошка или белая кошка, если она может ловить мышей — это хорошая кошка»

Но в США едет зеленая команда. И результат от этой поездки - ноль, ровно ноль

Нынешняя ситуация - путь в никуда.
Сама зеленая команда должна инициировать встречи с оппозицией. Засунуть свою гордыню и кроссы за 1150$ в задницу и начинать диалог - кто, чем, может быть полезен для страны

На этой ветке тоже следует уйти от обвинений друг друга (сам грешен, знаю)
Сейчас уже неважно, кто за кого голосовал - Порошенко, Зеленский
Сейчас уже неважно, кто-то сожалеет или не сожалеет о своём выборе, или продолжает поддерживать свой выбор
Сейчас уже неважно, кому кто не нравится. Заткнули в жопу свои антипатии

Мы все в одной лодке, единственная наша цель - сохранить государство Украину и выиграть эту войну

Поэтому
Те, кто в тылу - работайте, платите налоги, помогайте ЗСУ. В идеале, 10% от своей прибыли на ЗСУ каждый месяц
Те, кто воюет - прекратите всех, кто в тылу, называть "ухилянтами". Прекратите радоваться беспеределу ТЦК. Тот кто радуется любому беспределу, по итогу, получит беспредел в свой адрес.
А те кто поддерживает беспредел ТЦК, то лучше вообще пересмотреть свои взгляды на жизнь. Тем более, один из них на лечении и времени для раздумий у него много

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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 19:09

  pesikot написав:Не важно, черная кошка или белая кошка, если она может ловить мышей — это хорошая кошка
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