всем "переговорщикам" слушать особенно внимательно с 18й минуты...
рецепт "просто перестать стрелять" как оказалось работает только в воспаленном воображении...
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Додано: Пон 11 гру, 2023 18:53
всем "переговорщикам" слушать особенно внимательно с 18й минуты...
рецепт "просто перестать стрелять" как оказалось работает только в воспаленном воображении...
Додано: Пон 11 гру, 2023 18:58
Так в том-то и дело: нет в посадових осіб никакого Плана Пэрэмогы (секрет Полишенеля). Поэтому да -- тянется время в надежде "или ишак или падишах" -- при этом рисуется максимально красивая картинка для зомбоящика. Про корупционную составляющую "рулим потоками" -- не будем.
Додано: Пон 11 гру, 2023 19:01
это откуда следует? -- из очень веского мнения Очень Важной Персоны -- Портникова?
Додано: Пон 11 гру, 2023 19:05
Про Єдність
Сумно, бля ...(с)
В стране началась уже не тенденция, а сформировались вполне конкретные действия
А именно, начались вполне конкретные чвары.
И происходят они не от оппозиции, не от военных, а именно от зеленой партии
Началось всё, когда отстранили, про надуманным причинам, неугодных мэров городов Чернигов и Ровное.
В Чернигове создали местную военную администрацию и назначили Брижинского. От которого пользы - ноль, ровно ноль. Зато у него основная задача - мешать работе міськради
Потом, начала развиваться вялотекущая тема Зеленский-Залужный.
Возможно, что Зеленскому Залужный не мешает, но Залужный очень сильно мешает кому-то из ОП. Кому-то сильно высокопоставленному в ОП.
И глупо надеяться, что перфомансы Безуглой - это её личная инициатива. Она для этого слишком глупа и гавкает только по команде
Выпуск-невыпуск Порошенко. Да похрен на персоналии.
Но он бывший президент страны, у него есть связи. Если он может быть полезен, то пусть едет за бугор и приносит пользу.
Его даже нужно пинками под жопу выпихивать на встречи с политиками США, Евросоюза.
Как грится, «Не важно, черная кошка или белая кошка, если она может ловить мышей — это хорошая кошка»
Но в США едет зеленая команда. И результат от этой поездки - ноль, ровно ноль
Нынешняя ситуация - путь в никуда.
Сама зеленая команда должна инициировать встречи с оппозицией. Засунуть свою гордыню и кроссы за 1150$ в задницу и начинать диалог - кто, чем, может быть полезен для страны
На этой ветке тоже следует уйти от обвинений друг друга (сам грешен, знаю)
Сейчас уже неважно, кто за кого голосовал - Порошенко, Зеленский
Сейчас уже неважно, кто-то сожалеет или не сожалеет о своём выборе, или продолжает поддерживать свой выбор
Сейчас уже неважно, кому кто не нравится. Заткнули в жопу свои антипатии
Мы все в одной лодке, единственная наша цель - сохранить государство Украину и выиграть эту войну
Поэтому
Те, кто в тылу - работайте, платите налоги, помогайте ЗСУ. В идеале, 10% от своей прибыли на ЗСУ каждый месяц
Те, кто воюет - прекратите всех, кто в тылу, называть "ухилянтами". Прекратите радоваться беспеределу ТЦК. Тот кто радуется любому беспределу, по итогу, получит беспредел в свой адрес.
А те кто поддерживает беспредел ТЦК, то лучше вообще пересмотреть свои взгляды на жизнь. Тем более, один из них на лечении и времени для раздумий у него много
Давайте єднатись
Додано: Пон 11 гру, 2023 19:09
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