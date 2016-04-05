Додано: Пон 11 гру, 2023 19:05

Сумно, бля ...(с)



В стране началась уже не тенденция, а сформировались вполне конкретные действия

А именно, начались вполне конкретные чвары.

И происходят они не от оппозиции, не от военных, а именно от зеленой партии



Началось всё, когда отстранили, про надуманным причинам, неугодных мэров городов Чернигов и Ровное.

В Чернигове создали местную военную администрацию и назначили Брижинского. От которого пользы - ноль, ровно ноль. Зато у него основная задача - мешать работе міськради



Потом, начала развиваться вялотекущая тема Зеленский-Залужный.

Возможно, что Зеленскому Залужный не мешает, но Залужный очень сильно мешает кому-то из ОП. Кому-то сильно высокопоставленному в ОП.

И глупо надеяться, что перфомансы Безуглой - это её личная инициатива. Она для этого слишком глупа и гавкает только по команде



Выпуск-невыпуск Порошенко. Да похрен на персоналии.

Но он бывший президент страны, у него есть связи. Если он может быть полезен, то пусть едет за бугор и приносит пользу.

Его даже нужно пинками под жопу выпихивать на встречи с политиками США, Евросоюза.

Как грится, «Не важно, черная кошка или белая кошка, если она может ловить мышей — это хорошая кошка»



Но в США едет зеленая команда. И результат от этой поездки - ноль, ровно ноль



Нынешняя ситуация - путь в никуда.

Сама зеленая команда должна инициировать встречи с оппозицией. Засунуть свою гордыню и кроссы за 1150$ в задницу и начинать диалог - кто, чем, может быть полезен для страны



На этой ветке тоже следует уйти от обвинений друг друга (сам грешен, знаю)

Сейчас уже неважно, кто за кого голосовал - Порошенко, Зеленский

Сейчас уже неважно, кто-то сожалеет или не сожалеет о своём выборе, или продолжает поддерживать свой выбор

Сейчас уже неважно, кому кто не нравится. Заткнули в жопу свои антипатии



Мы все в одной лодке, единственная наша цель - сохранить государство Украину и выиграть эту войну



Поэтому

Те, кто в тылу - работайте, платите налоги, помогайте ЗСУ. В идеале, 10% от своей прибыли на ЗСУ каждый месяц

Те, кто воюет - прекратите всех, кто в тылу, называть "ухилянтами". Прекратите радоваться беспеределу ТЦК. Тот кто радуется любому беспределу, по итогу, получит беспредел в свой адрес.

А те кто поддерживает беспредел ТЦК, то лучше вообще пересмотреть свои взгляды на жизнь. Тем более, один из них на лечении и времени для раздумий у него много



Давайте єднатись