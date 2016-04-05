всем "переговорщикам" слушать особенно внимательно с 18й минуты...
рецепт "просто перестать стрелять" как оказалось работает только в воспаленном воображении...
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Додано: Пон 11 гру, 2023 18:53
всем "переговорщикам" слушать особенно внимательно с 18й минуты...
рецепт "просто перестать стрелять" как оказалось работает только в воспаленном воображении...
Додано: Пон 11 гру, 2023 18:58
Так в том-то и дело: нет в посадових осіб никакого Плана Пэрэмогы (секрет Полишенеля). Поэтому да -- тянется время в надежде "или ишак или падишах" -- при этом рисуется максимально красивая картинка для зомбоящика. Про корупционную составляющую "рулим потоками" -- не будем.
Додано: Пон 11 гру, 2023 19:01
это откуда следует? -- из очень веского мнения Очень Важной Персоны -- Портникова?
Додано: Пон 11 гру, 2023 19:05
Про Єдність
Сумно, бля ...(с)
В стране началась уже не тенденция, а сформировались вполне конкретные действия
А именно, начались вполне конкретные чвары.
И происходят они не от оппозиции, не от военных, а именно от зеленой партии
Началось всё, когда отстранили, про надуманным причинам, неугодных мэров городов Чернигов и Ровное.
В Чернигове создали местную военную администрацию и назначили Брижинского. От которого пользы - ноль, ровно ноль. Зато у него основная задача - мешать работе міськради
Потом, начала развиваться вялотекущая тема Зеленский-Залужный.
Возможно, что Зеленскому Залужный не мешает, но Залужный очень сильно мешает кому-то из ОП. Кому-то сильно высокопоставленному в ОП.
И глупо надеяться, что перфомансы Безуглой - это её личная инициатива. Она для этого слишком глупа и гавкает только по команде
Выпуск-невыпуск Порошенко. Да похрен на персоналии.
Но он бывший президент страны, у него есть связи. Если он может быть полезен, то пусть едет за бугор и приносит пользу.
Его даже нужно пинками под жопу выпихивать на встречи с политиками США, Евросоюза.
Как грится, «Не важно, черная кошка или белая кошка, если она может ловить мышей — это хорошая кошка»
Но в США едет зеленая команда. И результат от этой поездки - ноль, ровно ноль
Нынешняя ситуация - путь в никуда.
Сама зеленая команда должна инициировать встречи с оппозицией. Засунуть свою гордыню и кроссы за 1150$ в задницу и начинать диалог - кто, чем, может быть полезен для страны
На этой ветке тоже следует уйти от обвинений друг друга (сам грешен, знаю)
Сейчас уже неважно, кто за кого голосовал - Порошенко, Зеленский
Сейчас уже неважно, кто-то сожалеет или не сожалеет о своём выборе, или продолжает поддерживать свой выбор
Сейчас уже неважно, кому кто не нравится. Заткнули в жопу свои антипатии
Мы все в одной лодке, единственная наша цель - сохранить государство Украину и выиграть эту войну
Поэтому
Те, кто в тылу - работайте, платите налоги, помогайте ЗСУ. В идеале, 10% от своей прибыли на ЗСУ каждый месяц
Те, кто воюет - прекратите всех, кто в тылу, называть "ухилянтами". Прекратите радоваться беспеределу ТЦК. Тот кто радуется любому беспределу, по итогу, получит беспредел в свой адрес.
А те кто поддерживает беспредел ТЦК, то лучше вообще пересмотреть свои взгляды на жизнь. Тем более, один из них на лечении и времени для раздумий у него много
Давайте єднатись
Додано: Пон 11 гру, 2023 19:09
Додано: Пон 11 гру, 2023 19:28
Letusrock ,
Я бачу страхи ніяк не проходять. При нинішньому рівні втрат коли «закінчаться» мільйони чоловіків, які зараз ходять по місту?
Але раз шуткувати, то я продовжу естафету.
По диагонали прочитал спор о стоимости обучения в школе.
А в ценник частной школы не надо добавить обучение в педе учителя? Бесплатно. За счет государства. Если мы говорим о реальной цене начального образования. Мне кежется надо.
Додано: Пон 11 гру, 2023 19:38
Проблема мобілізації вирішена
Український військовий, полковник запасу та учасник війни з РФ Роман Світан
Експерт наголосив, що якість важливіша за кількість. З його слів, один професіонал на фронті може замінити приблизно сотню солдатів.
"Тому нам треба поставити собі завдання створити професійну армію. Навіть в тих умовах, у яких ми зараз перебуваємо", — підкреслив полковник запасу.
Він пояснив, що Україні потрібні "професіональні Збройні сили, а не мобілізаційні".
"Тобто одна справа з вулиці людей брати й ставити, а інша — набирати професіоналів. Тільки тоді можна казати про обороноздатність", — додав військовий.
Він завірив, що ЗСУ не воюють "м’ясними штурмами", адже для цього потрібні були б десятки мільйонів солдатів.
"Нам потрібно хоча б 300-350 тисяч висококваліфікованих професіоналів і новітньої техніки. Починаючи від літаків, закінчуючи певними наземними засобами. Для оборони, виконання завдань і звільнення територій потрібна така армія. А ці люди в нас є, їх треба просто призвати", — сказав Світан.
Він переконаний, що краще таких людей змотивувати мобілізуватись самостійно.
"Поясню на прикладі льотчиків. Скільки їх потрібно? Їх вистачає чи не вистачає? Все залежить від того, скільки є літаків і яка профпридатність у льотного складу. А льотчика ж не можна з вулиці набрати. Не можна набрати 100 людей і призначити з них п’ять льотчиків, наприклад. Тому що його спочатку відібрати треба, а потім ще й підготувати. Льотний склад готується від п’яти до 11 років в залежності від кваліфікації. А нам вже потрібні професіонали", — наголосив експерт.
Де брати цих професіоналів?
Полковник запасу впевнений, що починати створення професійної армії можна вже зараз. Для цього потрібно запустити мобілізацію правоохоронців і силовиків.
"Військовослужбовців, які вже другий рік воюють, відправити в тил для виконання завдань державної служби. А держслужбовців відправляти на фронт виконувати бойові завдання після перепідготовки. А деякі з них вже готові, особливо силовики, вони вже мотивовані та придатні", — пояснив військовий.
Він підкреслив, що оборонців, які служать на передовій вже понад пів року, потрібно "відпустити" в тил.
"Через кожні пів року треба ротувати, знімати людину з лінії фронту. Інакше ви отримаєте людину, яку дуже складно буде інтегрувати в громадянське суспільство", — попередив Світан.
Також, на думку полковника запасу, в Україні варто розширити набір мотивованих людей у військо. Зокрема, через рекрутингові компанії та центри безпосередньо в бригадах.
"Мотивація має бути фінансовою. І певний соціальний пакет. Це може все відразу включати й держслужбу як таку. У такому режимі ми зможемо виконати два завдання і не будемо звертати увагу на кількісний склад. Будемо ставити завдання мати професіоналів, які виконують бойові завдання. Нам, можливо, навіть доведеться скоротити Збройні сили", — додав експерт.
Скільки силовиків можна призвати?
Світан переконаний, що нині в Україні працює більше правоохоронців, ніж потрібно. Водночас усі вони придатні до служби та мають такі навички як користування зброєю.
Зі слів військового, нині в Україні залишається приблизно 20 мільйонів силовиків з 40. До половини цих людей можна призвати у форматі ротацій.
"Оптимально — це третина. Третину відправляти, дві третини залишається всередині країни. І в такому ротаційному режимі, через пів року — наступна третина", — уточнив Світан.
Чи "заберуть" врешті усіх?
Полковник запасу переконаний, що воювати усім або майже усім українцям не потрібно.
"Людей в Росії набагато більше, ніж у нас. Тому цей шлях навіть немає сенсу проговорювати", — пояснив він.
Зі слів експерта, воювати мають професіонали. Для цього не потрібна величезна їх кількість.
"Один відсоток у будь-якій популяції народжується воїнами. Так ось їх потрібно знайти й залучити. Один відсоток населення — це приблизно 350 тисяч людей. Це та армія, яка нам потрібна", — додав Світан.
Додано: Пон 11 гру, 2023 19:42
З ким в України ще залишився не перекритий кордон ?
Активісти спілки перевізників Словаччини 11 грудня о 16:10 перекрили в’їзд вантажному автотранспорту з України через пункт пропуску «Вишнє Нємецке».
Про це Державна прикордонна служба України повідомляє у Фейсбуці. Перевізники обмежують рух вантажівок, які прямують з України в бік Словаччини. На виїзд зі Словаччини рух вантажівок наразі не блокують. Пропуск легкових автомобілів та автобусів здійснюється в штатному режимі.
На даний час перед пунктом пропуску «Ужгород», суміжним словацькому «Вишнє Нємецке», в електронній черзі на виїзд до Словаччини перебувають 1263 вантажівки.
Раніше словацькі перевізники вже блокували рух вантажівок через кордон – щоправда, робили це з перервами.
Додано: Пон 11 гру, 2023 19:42
Re: Напад росії і білорусі на Україну
Які ще 20 чи 40 мільйонів СИЛОВИКІВ? Знову "вчений зґвалтував журналіста"?
Додано: Пон 11 гру, 2023 19:46
jump Зі слів військового, нині в Україні залишається приблизно 20 мільйонів силовиків з 40. До половини цих людей можна призвати у форматі ротацій.
Це де так ?
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