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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5827582858295830>
Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 18:53

  pesikot написав:
  Успіх написав:2. Припинення вогню.(в який спосіб це зроблять - то вже потім можна дискутувати)

Долярчик, запам"ятай - НІ-Я-КО-ГО ПРИ-ПИ-НЕ-ННЯ ВО-ГНЮ НЕ БУ-ДЕ

всем "переговорщикам" слушать особенно внимательно с 18й минуты...

https://www.youtube.com/watch?v=iZw60KHVFsg

рецепт "просто перестать стрелять" как оказалось работает только в воспаленном воображении...
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 18:58

  detroytred написав:
  flyman написав:Рішення приймаються "на вчора". "Бовтаємся в надії, може припливем до якого твердого берега", напр. ЄС/НАТО.

Рішення приймають посадові особи. В посадових осіб, а не в когось іншого в суспільстві, важелі керування та впливу на процеси в країні та суспільстві. Саме в них.
...
І мабуть ми не бовтаємося, а твердо стоїмо в колії (між Європою та Азією). Періодично намагаючись прибитись ... нехай)) до Європи.

Так в том-то и дело: нет в посадових осіб никакого Плана Пэрэмогы (секрет Полишенеля). Поэтому да -- тянется время в надежде "или ишак или падишах" -- при этом рисуется максимально красивая картинка для зомбоящика. Про корупционную составляющую "рулим потоками" -- не будем.
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 19:01

  Прохожий написав:
  pesikot написав:
  Успіх написав:2. Припинення вогню.(в який спосіб це зроблять - то вже потім можна дискутувати)

Долярчик, запам"ятай - НІ-Я-КО-ГО ПРИ-ПИ-НЕ-ННЯ ВО-ГНЮ НЕ БУ-ДЕ

всем "переговорщикам" слушать особенно внимательно с 18й минуты...

https://www.youtube.com/watch?v=iZw60KHVFsg

рецепт "просто перестать стрелять" как оказалось работает только в воспаленном воображении...

это откуда следует? -- из очень веского мнения Очень Важной Персоны -- Портникова?
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 19:05

Про Єдність

Сумно, бля ...(с)

В стране началась уже не тенденция, а сформировались вполне конкретные действия
А именно, начались вполне конкретные чвары.
И происходят они не от оппозиции, не от военных, а именно от зеленой партии

Началось всё, когда отстранили, про надуманным причинам, неугодных мэров городов Чернигов и Ровное.
В Чернигове создали местную военную администрацию и назначили Брижинского. От которого пользы - ноль, ровно ноль. Зато у него основная задача - мешать работе міськради

Потом, начала развиваться вялотекущая тема Зеленский-Залужный.
Возможно, что Зеленскому Залужный не мешает, но Залужный очень сильно мешает кому-то из ОП. Кому-то сильно высокопоставленному в ОП.
И глупо надеяться, что перфомансы Безуглой - это её личная инициатива. Она для этого слишком глупа и гавкает только по команде

Выпуск-невыпуск Порошенко. Да похрен на персоналии.
Но он бывший президент страны, у него есть связи. Если он может быть полезен, то пусть едет за бугор и приносит пользу.
Его даже нужно пинками под жопу выпихивать на встречи с политиками США, Евросоюза.
Как грится, «Не важно, черная кошка или белая кошка, если она может ловить мышей — это хорошая кошка»

Но в США едет зеленая команда. И результат от этой поездки - ноль, ровно ноль

Нынешняя ситуация - путь в никуда.
Сама зеленая команда должна инициировать встречи с оппозицией. Засунуть свою гордыню и кроссы за 1150$ в задницу и начинать диалог - кто, чем, может быть полезен для страны

На этой ветке тоже следует уйти от обвинений друг друга (сам грешен, знаю)
Сейчас уже неважно, кто за кого голосовал - Порошенко, Зеленский
Сейчас уже неважно, кто-то сожалеет или не сожалеет о своём выборе, или продолжает поддерживать свой выбор
Сейчас уже неважно, кому кто не нравится. Заткнули в жопу свои антипатии

Мы все в одной лодке, единственная наша цель - сохранить государство Украину и выиграть эту войну

Поэтому
Те, кто в тылу - работайте, платите налоги, помогайте ЗСУ. В идеале, 10% от своей прибыли на ЗСУ каждый месяц
Те, кто воюет - прекратите всех, кто в тылу, называть "ухилянтами". Прекратите радоваться беспеределу ТЦК. Тот кто радуется любому беспределу, по итогу, получит беспредел в свой адрес.
А те кто поддерживает беспредел ТЦК, то лучше вообще пересмотреть свои взгляды на жизнь. Тем более, один из них на лечении и времени для раздумий у него много

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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 19:09

  pesikot написав:Не важно, черная кошка или белая кошка, если она может ловить мышей — это хорошая кошка
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 19:28

Letusrock ,
При словах "якби у мене був чоловік" очі у всіх присутніх затуманилися,

Я бачу страхи ніяк не проходять. При нинішньому рівні втрат коли «закінчаться» мільйони чоловіків, які зараз ходять по місту?
Але раз шуткувати, то я продовжу естафету.

Зображення

По диагонали прочитал спор о стоимости обучения в школе.
А в ценник частной школы не надо добавить обучение в педе учителя? Бесплатно. За счет государства. Если мы говорим о реальной цене начального образования. Мне кежется надо.
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 19:38

Проблема мобілізації вирішена

Український військовий, полковник запасу та учасник війни з РФ Роман Світан

Експерт наголосив, що якість важливіша за кількість. З його слів, один професіонал на фронті може замінити приблизно сотню солдатів.

"Тому нам треба поставити собі завдання створити професійну армію. Навіть в тих умовах, у яких ми зараз перебуваємо", — підкреслив полковник запасу.

Він пояснив, що Україні потрібні "професіональні Збройні сили, а не мобілізаційні".

"Тобто одна справа з вулиці людей брати й ставити, а інша — набирати професіоналів. Тільки тоді можна казати про обороноздатність", — додав військовий.

Він завірив, що ЗСУ не воюють "м’ясними штурмами", адже для цього потрібні були б десятки мільйонів солдатів.

"Нам потрібно хоча б 300-350 тисяч висококваліфікованих професіоналів і новітньої техніки. Починаючи від літаків, закінчуючи певними наземними засобами. Для оборони, виконання завдань і звільнення територій потрібна така армія. А ці люди в нас є, їх треба просто призвати", — сказав Світан.

Він переконаний, що краще таких людей змотивувати мобілізуватись самостійно.

"Поясню на прикладі льотчиків. Скільки їх потрібно? Їх вистачає чи не вистачає? Все залежить від того, скільки є літаків і яка профпридатність у льотного складу. А льотчика ж не можна з вулиці набрати. Не можна набрати 100 людей і призначити з них п’ять льотчиків, наприклад. Тому що його спочатку відібрати треба, а потім ще й підготувати. Льотний склад готується від п’яти до 11 років в залежності від кваліфікації. А нам вже потрібні професіонали", — наголосив експерт.
Де брати цих професіоналів?

Полковник запасу впевнений, що починати створення професійної армії можна вже зараз. Для цього потрібно запустити мобілізацію правоохоронців і силовиків.

"Військовослужбовців, які вже другий рік воюють, відправити в тил для виконання завдань державної служби. А держслужбовців відправляти на фронт виконувати бойові завдання після перепідготовки. А деякі з них вже готові, особливо силовики, вони вже мотивовані та придатні", — пояснив військовий.

Він підкреслив, що оборонців, які служать на передовій вже понад пів року, потрібно "відпустити" в тил.

"Через кожні пів року треба ротувати, знімати людину з лінії фронту. Інакше ви отримаєте людину, яку дуже складно буде інтегрувати в громадянське суспільство", — попередив Світан.

Також, на думку полковника запасу, в Україні варто розширити набір мотивованих людей у військо. Зокрема, через рекрутингові компанії та центри безпосередньо в бригадах.

"Мотивація має бути фінансовою. І певний соціальний пакет. Це може все відразу включати й держслужбу як таку. У такому режимі ми зможемо виконати два завдання і не будемо звертати увагу на кількісний склад. Будемо ставити завдання мати професіоналів, які виконують бойові завдання. Нам, можливо, навіть доведеться скоротити Збройні сили", — додав експерт.
Скільки силовиків можна призвати?

Світан переконаний, що нині в Україні працює більше правоохоронців, ніж потрібно. Водночас усі вони придатні до служби та мають такі навички як користування зброєю.

Зі слів військового, нині в Україні залишається приблизно 20 мільйонів силовиків з 40. До половини цих людей можна призвати у форматі ротацій.

"Оптимально — це третина. Третину відправляти, дві третини залишається всередині країни. І в такому ротаційному режимі, через пів року — наступна третина", — уточнив Світан.

Чи "заберуть" врешті усіх?

Полковник запасу переконаний, що воювати усім або майже усім українцям не потрібно.

"Людей в Росії набагато більше, ніж у нас. Тому цей шлях навіть немає сенсу проговорювати", — пояснив він.

Зі слів експерта, воювати мають професіонали. Для цього не потрібна величезна їх кількість.

"Один відсоток у будь-якій популяції народжується воїнами. Так ось їх потрібно знайти й залучити. Один відсоток населення — це приблизно 350 тисяч людей. Це та армія, яка нам потрібна", — додав Світан.
jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 19:42

З ким в України ще залишився не перекритий кордон ?
Активісти спілки перевізників Словаччини 11 грудня о 16:10 перекрили в’їзд вантажному автотранспорту з України через пункт пропуску «Вишнє Нємецке».

Про це Державна прикордонна служба України повідомляє у Фейсбуці. Перевізники обмежують рух вантажівок, які прямують з України в бік Словаччини. На виїзд зі Словаччини рух вантажівок наразі не блокують. Пропуск легкових автомобілів та автобусів здійснюється в штатному режимі.

На даний час перед пунктом пропуску «Ужгород», суміжним словацькому «Вишнє Нємецке», в електронній черзі на виїзд до Словаччини перебувають 1263 вантажівки.

Раніше словацькі перевізники вже блокували рух вантажівок через кордон – щоправда, робили це з перервами.
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 19:42

Re: Напад росії і білорусі на Україну

jump написав:Зі слів військового, нині в Україні залишається приблизно 20 мільйонів силовиків з 40. До половини цих людей можна призвати у форматі ротацій.


Які ще 20 чи 40 мільйонів СИЛОВИКІВ? Знову "вчений зґвалтував журналіста"?
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 19:46

jump Зі слів військового, нині в Україні залишається приблизно 20 мільйонів силовиків з 40. До половини цих людей можна призвати у форматі ротацій.

Це де так ?
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  #<1 ... 5827582858295830>
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