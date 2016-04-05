Додано: Пон 11 гру, 2023 19:38

Проблема мобілізації вирішена



Український військовий, полковник запасу та учасник війни з РФ Роман Світан



Експерт наголосив, що якість важливіша за кількість. З його слів, один професіонал на фронті може замінити приблизно сотню солдатів.



"Тому нам треба поставити собі завдання створити професійну армію. Навіть в тих умовах, у яких ми зараз перебуваємо", — підкреслив полковник запасу.



Він пояснив, що Україні потрібні "професіональні Збройні сили, а не мобілізаційні".



"Тобто одна справа з вулиці людей брати й ставити, а інша — набирати професіоналів. Тільки тоді можна казати про обороноздатність", — додав військовий.



Він завірив, що ЗСУ не воюють "м’ясними штурмами", адже для цього потрібні були б десятки мільйонів солдатів.



"Нам потрібно хоча б 300-350 тисяч висококваліфікованих професіоналів і новітньої техніки. Починаючи від літаків, закінчуючи певними наземними засобами. Для оборони, виконання завдань і звільнення територій потрібна така армія. А ці люди в нас є, їх треба просто призвати", — сказав Світан.



Він переконаний, що краще таких людей змотивувати мобілізуватись самостійно.



"Поясню на прикладі льотчиків. Скільки їх потрібно? Їх вистачає чи не вистачає? Все залежить від того, скільки є літаків і яка профпридатність у льотного складу. А льотчика ж не можна з вулиці набрати. Не можна набрати 100 людей і призначити з них п’ять льотчиків, наприклад. Тому що його спочатку відібрати треба, а потім ще й підготувати. Льотний склад готується від п’яти до 11 років в залежності від кваліфікації. А нам вже потрібні професіонали", — наголосив експерт.

Де брати цих професіоналів?



Полковник запасу впевнений, що починати створення професійної армії можна вже зараз. Для цього потрібно запустити мобілізацію правоохоронців і силовиків.



"Військовослужбовців, які вже другий рік воюють, відправити в тил для виконання завдань державної служби. А держслужбовців відправляти на фронт виконувати бойові завдання після перепідготовки. А деякі з них вже готові, особливо силовики, вони вже мотивовані та придатні", — пояснив військовий.



Він підкреслив, що оборонців, які служать на передовій вже понад пів року, потрібно "відпустити" в тил.



"Через кожні пів року треба ротувати, знімати людину з лінії фронту. Інакше ви отримаєте людину, яку дуже складно буде інтегрувати в громадянське суспільство", — попередив Світан.



Також, на думку полковника запасу, в Україні варто розширити набір мотивованих людей у військо. Зокрема, через рекрутингові компанії та центри безпосередньо в бригадах.



"Мотивація має бути фінансовою. І певний соціальний пакет. Це може все відразу включати й держслужбу як таку. У такому режимі ми зможемо виконати два завдання і не будемо звертати увагу на кількісний склад. Будемо ставити завдання мати професіоналів, які виконують бойові завдання. Нам, можливо, навіть доведеться скоротити Збройні сили", — додав експерт.

Скільки силовиків можна призвати?



Світан переконаний, що нині в Україні працює більше правоохоронців, ніж потрібно. Водночас усі вони придатні до служби та мають такі навички як користування зброєю.



Зі слів військового, нині в Україні залишається приблизно 20 мільйонів силовиків з 40. До половини цих людей можна призвати у форматі ротацій.



"Оптимально — це третина. Третину відправляти, дві третини залишається всередині країни. І в такому ротаційному режимі, через пів року — наступна третина", — уточнив Світан.



Чи "заберуть" врешті усіх?



Полковник запасу переконаний, що воювати усім або майже усім українцям не потрібно.



"Людей в Росії набагато більше, ніж у нас. Тому цей шлях навіть немає сенсу проговорювати", — пояснив він.



Зі слів експерта, воювати мають професіонали. Для цього не потрібна величезна їх кількість.



"Один відсоток у будь-якій популяції народжується воїнами. Так ось їх потрібно знайти й залучити. Один відсоток населення — це приблизно 350 тисяч людей. Це та армія, яка нам потрібна", — додав Світан.