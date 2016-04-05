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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5827582858295830
Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 19:47

Світан краде ідеї з форуму

  jump написав:"Військовослужбовців, які вже другий рік воюють, відправити в тил для виконання завдань державної служби. А держслужбовців відправляти на фронт виконувати бойові завдання після перепідготовки. А деякі з них вже готові, особливо силовики, вони вже мотивовані та придатні", — пояснив військовий.

Світан краде ідеї з форуму
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 19:49

  Faceless написав:
jump написав:Зі слів військового, нині в Україні залишається приблизно 20 мільйонів силовиків з 40. До половини цих людей можна призвати у форматі ротацій.


Які ще 20 чи 40 мільйонів СИЛОВИКІВ? Знову "вчений зґвалтував журналіста"?

тушок
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 19:53

  Ukrainian написав:З ким в України ще залишився не перекритий кордон ?
Активісти спілки перевізників Словаччини 11 грудня о 16:10 перекрили в’їзд вантажному автотранспорту з України через пункт пропуску «Вишнє Нємецке».


у вас позднее зажигание?

"Блокада пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ" завершена. З 14:00 там відновлено стабільний рух вантажівок"
https://www.epravda.com.ua/news/2023/12/11/707551/
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 19:58

  Прохожий написав:
  Ukrainian написав:З ким в України ще залишився не перекритий кордон ?
Активісти спілки перевізників Словаччини 11 грудня о 16:10 перекрили в’їзд вантажному автотранспорту з України через пункт пропуску «Вишнє Нємецке».


у вас позднее зажигание?

"Блокада пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ" завершена. З 14:00 там відновлено стабільний рух вантажівок"
https://www.epravda.com.ua/news/2023/12/11/707551/

ДПС України
https://www.facebook.com/DPSUkraine/pos ... 7NFtHMtYHl
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 20:00

  Faceless написав:
jump написав:Зі слів військового, нині в Україні залишається приблизно 20 мільйонів силовиків з 40. До половини цих людей можна призвати у форматі ротацій.


Які ще 20 чи 40 мільйонів СИЛОВИКІВ? Знову "вчений зґвалтував журналіста"?


помилка у тексті.
мається на увазі 20 млн людей залишилось у державі. На середину 23р. рахували 25 млн.

п.с. по Львову уже кілька тижнів ходять "бригади" ДСНС - цілий взвод кабанчиків валить по дорозі-надзвичайне видовище-кошмарять бізнес перед НР. Заходять на кожне підприємство-ціла купа неробів у тилу. Залишити лише кілька бригад для викликів, а ту нечисть, яка ходить і обкладає даниною підприємства - гнати в окопи.

Узагалі - всі, без винятку бюджетники мають пройти через окоп-95% з них це нероби або хабарники
jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 20:10

  mephala написав:
  Ой+ написав:
  mephala написав:ну просто реально. если он приписал что каждый в среднем получает по 700К в год от государства
Не в рік, а поки не почне сам заробляти більше ніж отримує.
видать вы не поняли его идею. он расходную часть бюджета поделил на количество жителей страны. и значит эту сумму получает каждый житель страны в том или ином виде (образование, инфраструктура, администрирование и управление государством, оборона и т.д.)
так вот если ты внес в бюджет больше этой суммы то ты молодец. если меньше - то ты нахлебник.
я сразу написал - таким нужно к холяве срочно. а не дай бог таким в руки власть попадает то вообще тушите свет.
Цікаво
Беремо і читаємо
budivelnik написав:
Faceless написав:Просто цікаво, звідки сума в 700к?
Можна ж ще простіше
Беремо видатки бюджету за невоєнний рік, наприклад за 2021
видатки Державного бюджету України у сумі 1.328.201.570,2 тис.
Ділимо цю суму на 40 млн населення( не варто брати менше бо тоді вийде на людину більше) і перераховуємо в доларах по тому курсу(27,10)
1 328 201 570 200 / 40 000 000 / 27,10=1 225 доларів/рік на людину
1225 доларів * 60 років*курс сьогодні(37)=2 719 500
Як бачите вийшло щось наближене до моїх( правда в 1,5 рази більше) - але ми можемо це списати на те що так люблять декларувати наші громадяни - на крадіжки з бюджету.
І що бачимо?
Є 700 000 - але ж не в рік....
А скільки є в рік ?
Дивимось виділене червоним
Тобто всього 1225 доларів/рік на особу- станом на сьогодні це 46 000 грн/рік

То де 700 000 в рік?
Чи ненависть затьмарила розум?
budivelnik
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