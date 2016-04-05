Додано: Пон 11 гру, 2023 21:00

detroytred написав: Успіх написав: калаш, в бусік і вже тут калаш, в бусік і вже тут

"Траса намбо 1"

Так і було в них...

З боку Південної Кореї. Не Північної, а саме Південної.



Точніше і бусик був зайвий в цьому ланцюжку. Не було його.

Їде машина з бійцями на фронт і по дорозі поповнюється тими, кого бійці самі собі в машину ухватять.

І ці схвачені одразу отримують "бойове стажування" (с)).

Але! Нюанс -- про ротацію та дембель і гадки не було. І тим паче про 100+ тис.))

Тобто палка о двох кінцях.

Але втримали фронт.



Всі лісапеди вже давно кимось винайдені. "Траса намбо 1"Так і було в них...З боку Південної Кореї. Не Північної, а саме Південної.Точніше і бусик був зайвий в цьому ланцюжку. Не було його.Їде машина з бійцями на фронт і по дорозі поповнюється тими, кого бійці самі собі в машину ухватять.І ці схвачені одразу отримують "бойове стажування" (с)).Але! Нюанс -- про ротацію та дембель і гадки не було. І тим паче про 100+ тис.))Тобто палка о двох кінцях.Але втримали фронт.Всі лісапеди вже давно кимось винайдені.

то ще що...якщо вірити їхнім же ж серіалам -- у повен зріст перли проти шквалу куль і гинули як мухи...корей.серіал (важкуватий, як і всі корей.серіали, а цей ще й про самогубць і їхніх потойбічних рятувальників).серія про ветерана корей.війни: Tomorrow S01E06 - A Soul Becomes a Starдивує, що навіть у Кореї і лікування психіки, і фіз.здоров`я -- ніби й не було, а дід на старості ходив нетрями і сміття збирав... і лише після смерті його вшанували у якомусь потойбічному “джумадині”...а здавалось, що то багата країна...до речі, цікаво де нині наші самогубці, всі ті що під метро стрибали і т.д., де вони, коли потрібні? хоч на одну штурмову бригаду назбирались??бо щось тилова сублімація не працює.і вигляд у людей ніби вони зомбі, і поведінка теж десь така... от облгаз повідомив мені “радісну звістку” -- оплата за “пуск газу”, яку я зробив до війни і не встиг використати -- вже не діє, і х.з. чи повернуть гроші, але хочуть нові гроші й значно більше... а без цього “пуску” (формальність, мабуть) убд-знижка “за розподіл” чомусь не оформлюється...