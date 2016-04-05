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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5828582958305831>
Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 19:47

Світан краде ідеї з форуму

  jump написав:"Військовослужбовців, які вже другий рік воюють, відправити в тил для виконання завдань державної служби. А держслужбовців відправляти на фронт виконувати бойові завдання після перепідготовки. А деякі з них вже готові, особливо силовики, вони вже мотивовані та придатні", — пояснив військовий.

Світан краде ідеї з форуму
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 19:49

  Faceless написав:
jump написав:Зі слів військового, нині в Україні залишається приблизно 20 мільйонів силовиків з 40. До половини цих людей можна призвати у форматі ротацій.


Які ще 20 чи 40 мільйонів СИЛОВИКІВ? Знову "вчений зґвалтував журналіста"?

тушок
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 19:53

  Ukrainian написав:З ким в України ще залишився не перекритий кордон ?
Активісти спілки перевізників Словаччини 11 грудня о 16:10 перекрили в’їзд вантажному автотранспорту з України через пункт пропуску «Вишнє Нємецке».


у вас позднее зажигание?

"Блокада пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ" завершена. З 14:00 там відновлено стабільний рух вантажівок"
https://www.epravda.com.ua/news/2023/12/11/707551/
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 19:58

  Прохожий написав:
  Ukrainian написав:З ким в України ще залишився не перекритий кордон ?
Активісти спілки перевізників Словаччини 11 грудня о 16:10 перекрили в’їзд вантажному автотранспорту з України через пункт пропуску «Вишнє Нємецке».


у вас позднее зажигание?

"Блокада пункту пропуску "Ягодин – Дорогуськ" завершена. З 14:00 там відновлено стабільний рух вантажівок"
https://www.epravda.com.ua/news/2023/12/11/707551/

ДПС України
https://www.facebook.com/DPSUkraine/pos ... 7NFtHMtYHl
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 20:00

  Faceless написав:
jump написав:Зі слів військового, нині в Україні залишається приблизно 20 мільйонів силовиків з 40. До половини цих людей можна призвати у форматі ротацій.


Які ще 20 чи 40 мільйонів СИЛОВИКІВ? Знову "вчений зґвалтував журналіста"?


помилка у тексті.
мається на увазі 20 млн людей залишилось у державі. На середину 23р. рахували 25 млн.

п.с. по Львову уже кілька тижнів ходять "бригади" ДСНС - цілий взвод кабанчиків валить по дорозі-надзвичайне видовище-кошмарять бізнес перед НР. Заходять на кожне підприємство-ціла купа неробів у тилу. Залишити лише кілька бригад для викликів, а ту нечисть, яка ходить і обкладає даниною підприємства - гнати в окопи.

Узагалі - всі, без винятку бюджетники мають пройти через окоп-95% з них це нероби або хабарники
jump
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 20:10

  mephala написав:
  Ой+ написав:
  mephala написав:ну просто реально. если он приписал что каждый в среднем получает по 700К в год от государства
Не в рік, а поки не почне сам заробляти більше ніж отримує.
видать вы не поняли его идею. он расходную часть бюджета поделил на количество жителей страны. и значит эту сумму получает каждый житель страны в том или ином виде (образование, инфраструктура, администрирование и управление государством, оборона и т.д.)
так вот если ты внес в бюджет больше этой суммы то ты молодец. если меньше - то ты нахлебник.
я сразу написал - таким нужно к холяве срочно. а не дай бог таким в руки власть попадает то вообще тушите свет.
Цікаво
Беремо і читаємо
budivelnik написав:
Faceless написав:Просто цікаво, звідки сума в 700к?
Можна ж ще простіше
Беремо видатки бюджету за невоєнний рік, наприклад за 2021
видатки Державного бюджету України у сумі 1.328.201.570,2 тис.
Ділимо цю суму на 40 млн населення( не варто брати менше бо тоді вийде на людину більше) і перераховуємо в доларах по тому курсу(27,10)
1 328 201 570 200 / 40 000 000 / 27,10=1 225 доларів/рік на людину
1225 доларів * 60 років*курс сьогодні(37)=2 719 500
Як бачите вийшло щось наближене до моїх( правда в 1,5 рази більше) - але ми можемо це списати на те що так люблять декларувати наші громадяни - на крадіжки з бюджету.
І що бачимо?
Є 700 000 - але ж не в рік....
А скільки є в рік ?
Дивимось виділене червоним
Тобто всього 1225 доларів/рік на особу- станом на сьогодні це 46 000 грн/рік

То де 700 000 в рік?
Чи ненависть затьмарила розум?
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 21:00

  detroytred написав:
  Успіх написав: калаш, в бусік і вже тут

"Траса намбо 1"
Так і було в них...
З боку Південної Кореї. Не Північної, а саме Південної.

Точніше і бусик був зайвий в цьому ланцюжку. Не було його.
Їде машина з бійцями на фронт і по дорозі поповнюється тими, кого бійці самі собі в машину ухватять.
І ці схвачені одразу отримують "бойове стажування" (с)).
Але! Нюанс -- про ротацію та дембель і гадки не було. І тим паче про 100+ тис.))
Тобто палка о двох кінцях.
Але втримали фронт.

Всі лісапеди вже давно кимось винайдені.






то ще що...
якщо вірити їхнім же ж серіалам -- у повен зріст перли проти шквалу куль і гинули як мухи...

корей.серіал (важкуватий, як і всі корей.серіали, а цей ще й про самогубць і їхніх потойбічних рятувальників).
серія про ветерана корей.війни: Tomorrow S01E06 - A Soul Becomes a Star

дивує, що навіть у Кореї і лікування психіки, і фіз.здоров`я -- ніби й не було, а дід на старості ходив нетрями і сміття збирав... і лише після смерті його вшанували у якомусь потойбічному “джумадині”...
а здавалось, що то багата країна...


до речі, цікаво де нині наші самогубці, всі ті що під метро стрибали і т.д., де вони, коли потрібні? хоч на одну штурмову бригаду назбирались??

бо щось тилова сублімація не працює.
і вигляд у людей ніби вони зомбі, і поведінка теж десь така... от облгаз повідомив мені “радісну звістку” -- оплата за “пуск газу”, яку я зробив до війни і не встиг використати -- вже не діє, і х.з. чи повернуть гроші, але хочуть нові гроші й значно більше... а без цього “пуску” (формальність, мабуть) убд-знижка “за розподіл” чомусь не оформлюється...
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 21:52

Я ж кажу, що все просто! Все на поверхні! ;)

https://youtube.com/shorts/81S8_YuXSNg? ... APmO537eBv
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 21:54

  _hunter написав:.............
давайте сравнивать с тем, что было: автомобиль на ту зарплату в 1000 р в год можно было купить? -- квартиру? -- кооперативы в каком году появились?
в том-то и "штука": если на быт/утварь совкового рабочего посмотреть да какого-нить работяги-инжинера из царской россии -- не очень-то они и отличались -- это, кстати, один из ответов на тот вопрос:

>>> А кто виноват в 1992?

Врать-то не надо.
К концу Союза практически у всех (а, может, просто у всех) были холодильники, телевизоры (у некоторых цветные), радиоприёмники, магнитофоны/проигрыватели, у многих стиралки (конечно, не такие, как сейчас), газовые плиты (иногда электрические), у некоторых автомобили, у кого-то мотоциклы, у всех электрическое освещение, в городах в доме горячая вода. Это так, сходу. Всего этого не было ни у какого "работяги-инжинера из царской россии".
Давайте так, или разговариваем серьёзно, или Вы рассказываете сказки на основе пропаганды, что в Союзе был "ужас-ужас". Второй вариант - без меня.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 21:58

jump ,
Узагалі - всі, без винятку бюджетники мають пройти через окоп-95% з них це нероби або хабарники


Вчителі, лікарі, пожежники, ЦНАПи, працівники ПФ і багато багато інших. Всі нероби і хабарники, ясно- понятно.

Хотілось би ще визначитись, який бюджетник найбільший смоктач сіськи .
Наприклад, 30 років служив в армії. Смоктач звичайний , чи махровий? Вітальон з мухою кале «махровий». Запамʼятали. А якщо вивчився безкоштовно і пішов? В цивільну авіацію ? :mrgreen:
То гірший , чи кращий?
А якщо вивчився, і 5 років відпрацював (законний перший контракт) і пішов? Якраз навички отримав і пішов. То який? :D
Тоді нарешті, так коли бюджетник гарний? Тоді, коли прийшов в школу проситися на посаду шкільного психолога, а його не взяли, бо баран? Отой гарний? Нікому не винний. :mrgreen:
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