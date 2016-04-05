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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5828582958305831
Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 22:06

  whois2010 написав:
  Успіх написав:Розмовляти з НАТО і ЄС!
Розглянути 100500 варіантів, але прийняти рішення і вибрати хоч якийсь варіант!

А чому вас це так турбує? Ви привели до влади людину, яка хотіла просто "пєрєстать стрєлять, сойтісь посєрєдінє", під час влади якого зупинили всі оборонні програми, розмінували фронтову зону та пасажирські шаттли у Крим. Тобто ви були згодні і підтримували всі ці дії. А зараз "європа, памагі!!!".
Ви помилялися, коли привели мразоту до влади? Чи мразота зробила вас разом і ви тепер харкаєте кров'ю у окопах? Посміялися разом?

Ещё один яркий пример наглой лжи.
Никто не "зупиняв всі оборонні програми".
"розмінували фронтову зону" - там, где её разминировали, враг сильно продвинулся? В Донецкой области линия фронта изменилась достаточно слабо, в Луганской изменилась благодаря атаке со стороны границы, а не из-за разминирования.
"мразота зробила вас разом і ви тепер харкаєте кров'ю у окопах" - харкают кровью в окопах уж никак не по вине укр. власти. До сих пор считал и считаю, что это по вине Путина и росс. власти.
После такого поста мразота это вы.
И на месте админов за такие посты я бы банил пожизненно.
Власть можно и нужно критиковать, но это не критика, это работа на врага.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 22:10

  roberto dark написав:........
P. S. ЛАД "Не все так однозначно" - https://news.israelinfo.co.il/116467
У стен Кнессета продолжаются демонстрации с требованием немедленной отставки правительства, допустившего гибель 1,400 израильтян и похищение 240 человек в Газу, а семьи заложников требуют в Кнессете новой сделки с ХАМАС.


Я всё это знаю.
Не понял только, почему Вы адресовали это мне.
В Израиле катастрофическая нехватка снарядов ( особенно к ПВО, которые разработаны совместно с США).
ЛАД
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Повідомлень: 26830
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  #<1 ... 5828582958305831
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