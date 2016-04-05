freeze написав:

jump написав: Проблема мобілізації вирішена



Український військовий, полковник запасу та учасник війни з РФ Роман Світан



[b]Експерт наголосив,

Він завірив, що ЗСУ не воюють "м’ясними штурмами", адже для цього потрібні були б десятки мільйонів солдатів.



Я ни разу ни знаю кто этот полоумный псих полковник запаса Свiтан, дал бы с удовольствием ему в морду. Нет мясных штурмов, реали ?Атака маламыми пешими группами через минные поля с целью сбережения дорогой западной техники.Ситуация с плацдарма и на левом берегу Днепра, когда с августа на левый берег заходят мальчики для битья, без техники, без нихера, через неделю роту меняют, а 80 процентов ротв в госпиталь, и так бег психбольницы по кругу.Орки нагнали войск, техники, причем процентов 70 просто наблюдают за плацдармами, и не желают их смять одномоментно, просто КАБами уничтожают наш личный состав как в компьютерной игре. Оркам выгоден наш плацдарм на левом берегу, который за 4 месяца никуда не продвинулся, но нанес сильный ущерб личному составу.Как назвать такой штурм, да собственно, и трудно штурмом назвать, не мясным, а вегетарианским ? Мне кажется кто то должен ответить за всё это, за паранойю происходящего. Кроме путина понятно.