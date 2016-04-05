Успіх написав:Розмовляти з НАТО і ЄС! Розглянути 100500 варіантів, але прийняти рішення і вибрати хоч якийсь варіант!
А чому вас це так турбує? Ви привели до влади людину, яка хотіла просто "пєрєстать стрєлять, сойтісь посєрєдінє", під час влади якого зупинили всі оборонні програми, розмінували фронтову зону та пасажирські шаттли у Крим. Тобто ви були згодні і підтримували всі ці дії. А зараз "європа, памагі!!!". Ви помилялися, коли привели мразоту до влади? Чи мразота зробила вас разом і ви тепер харкаєте кров'ю у окопах? Посміялися разом?
Ещё один яркий пример наглой лжи. Никто не "зупиняв всі оборонні програми". "розмінували фронтову зону" - там, где её разминировали, враг сильно продвинулся? В Донецкой области линия фронта изменилась достаточно слабо, в Луганской изменилась благодаря атаке со стороны границы, а не из-за разминирования. "мразота зробила вас разом і ви тепер харкаєте кров'ю у окопах" - харкают кровью в окопах уж никак не по вине укр. власти. До сих пор считал и считаю, что это по вине Путина и росс. власти. После такого поста мразота это вы. И на месте админов за такие посты я бы банил пожизненно. Власть можно и нужно критиковать, но это не критика, это работа на врага.
roberto dark написав:........ P. S. ЛАД "Не все так однозначно" - https://news.israelinfo.co.il/116467 У стен Кнессета продолжаются демонстрации с требованием немедленной отставки правительства, допустившего гибель 1,400 израильтян и похищение 240 человек в Газу, а семьи заложников требуют в Кнессете новой сделки с ХАМАС.
Я всё это знаю. Не понял только, почему Вы адресовали это мне. В Израиле катастрофическая нехватка снарядов ( особенно к ПВО, которые разработаны совместно с США).
Успіх написав:Розмовляти з НАТО і ЄС! Розглянути 100500 варіантів, але прийняти рішення і вибрати хоч якийсь варіант!
А чому вас це так турбує? Ви привели до влади людину, яка хотіла просто "пєрєстать стрєлять, сойтісь посєрєдінє", під час влади якого зупинили всі оборонні програми, розмінували фронтову зону та пасажирські шаттли у Крим. Тобто ви були згодні і підтримували всі ці дії. А зараз "європа, памагі!!!". Ви помилялися, коли привели мразоту до влади? Чи мразота зробила вас разом і ви тепер харкаєте кров'ю у окопах? Посміялися разом?
Ещё один яркий пример наглой лжи. Никто не "зупиняв всі оборонні програми". "розмінували фронтову зону" - там, где её разминировали, враг сильно продвинулся? В Донецкой области линия фронта изменилась достаточно слабо, в Луганской изменилась благодаря атаке со стороны границы, а не из-за разминирования. "мразота зробила вас разом і ви тепер харкаєте кров'ю у окопах" - харкают кровью в окопах уж никак не по вине укр. власти. До сих пор считал и считаю, что это по вине Путина и росс. власти. После такого поста мразота это вы. И на месте админов за такие посты я бы банил пожизненно. Власть можно и нужно критиковать, но это не критика, это работа на врага.
По моей версии - виновата Кабаева. Путин имея удручающие антропометрические и возрастные данные, только в роли императора крутящего мясорубку с молодыми физически развитыми русачками может быть сексуально привлекателен для нее. Никаких других логических обяснений отправить 300 тысяч на смерть и инвалидность (цифра не окончательная) русачков - нет. На захваченных территориях столько рабочей силы не осталось.
jump написав:.......... "Один відсоток у будь-якій популяції народжується воїнами. Так ось їх потрібно знайти й залучити. Один відсоток населення — це приблизно 350 тисяч людей. Це та армія, яка нам потрібна", — додав Світан.
Не буду обсуждать всё, но это очередной пример болтовни. Если 350 тыс. это "один відсоток населення", то, насколько я помню арифметику, всё население 35 млн. Ну примерно так и есть. Вместе со стариками, женщинами и новорожденными. Если Свитан и их рассматривает как "народжених воїнами" и собирается привлечь как "професіоналів" в "ту армія, яка нам потрібна", тогда да, могучая будет армия.
ЛАД написав:И разговоры об уровне техники. Так тогда мобильников и ноутбуков просто не существовало. И что? Тоже будем сравнивать? Только с чем?
............. давайте сравнивать с тем, что было: автомобиль на ту зарплату в 1000 р в год можно было купить? -- квартиру? -- кооперативы в каком году появились? в том-то и "штука": если на быт/утварь совкового рабочего посмотреть да какого-нить работяги-инжинера из царской россии -- не очень-то они и отличались -- это, кстати, один из ответов на тот вопрос:
>>> А кто виноват в 1992?
Врать-то не надо. К концу Союза практически у всех (а, может, просто у всех) были холодильники, телевизоры (у некоторых цветные), радиоприёмники, магнитофоны/проигрыватели, у многих стиралки (конечно, не такие, как сейчас) .... Давайте так, или разговариваем серьёзно, или Вы рассказываете сказки на основе пропаганды, что в Союзе был "ужас-ужас". Второй вариант - без меня.
Давайте так: вы сначала определитесь с чем конкретно вы спорите -- были "тогда" мобильники или все же нет. И о каком периоде вы вообще пишете -- а то вас как-то по временной шкале мотает: то начало розбудовы после WW2 То распад совка...
sergey_sryvkin написав:Забавно вас читати Тобто, той хто працює на себе, вміє заробити грошей, сплатити податки, утримувати державу, та ще й пояснити держслужбовцю що держава є потрібною, той дурак. А той хто "реально працював на державу", збудувавши таку державу що сам не вважає її за потрібну, та ще й за кошти Будівельника, той розумний. Ну, таке...
P.S. - Якщо людина не вміє заробити навіть на себе, як її допускати до держави?.. Приклад більшовиків є наявним...
Ну так йдіть попрацюйте, туди де смішно, побудуйте те, за що Ви будете гордим все життя. Потім пояснюватимете яка саме держава потрібна. Дійдете так скажемо не через ситу усмішку, а через ненормований робочий день із нормованою зарплатою та з неузгодженими тарифами та цінами з Вашою мінімалкою чи прожитковим. Навчіться складати бюджет у критичних випадках. У Вас точно вийде, Ви ж не собі таке, мільярдер мабуть досить відомий щоб його називати. Картина після 5 років подібного служіння народу (не корита), впевнена буде не менш забавною, ніж вона здається зараз з такою зневагою, Вам самому. Знайдуться які посміються з цього. А поки ми самі займемося зароблянням виключно для себе, як Ви це бачите. З іншого боку, сьогоднішня обстановка – це результат такої ж зневаги та повного відриву власних інтересів від суспільних. Ніколи держава не стане державою тільки на особистих інтересах, коли Ваші ж кошти, нехай і мільйонні, виводяться з країни і працюють на приватні структури, і Вам до цього діла немає, Ви ж віддали свій внесок. Ось дали на кишеню дружині, куди вона там витратила – це вдруге. Тільки якщо вона повинна приготувати з цього обід, а його немає, питання стане більш відчутним. Розкиньте мізками в цей бік, чи в цей складно? Процес деградації вже запущено, що передує в Європі подібним фактом – деградація еліт, у нас вже повністю оформлена та завершена. У результаті ситуація нагне всіх незалежно від розуму, віросповідання, політичних поглядів і гаманця, а поки що можна знаходити подібне забавним. У підсумку можете докинути до вагомості своїх висновків щось із робіт "Крупського". The End.
Востаннє редагувалось копейка в Пон 11 гру, 2023 22:53, всього редагувалось 1 раз.
Український військовий, полковник запасу та учасник війни з РФ Роман Світан
[b]Експерт наголосив, Він завірив, що ЗСУ не воюють "м’ясними штурмами", адже для цього потрібні були б десятки мільйонів солдатів.
Я ни разу ни знаю кто этот полоумный псих полковник запаса Свiтан, дал бы с удовольствием ему в морду. Нет мясных штурмов, реали ? Атака малыми пешими группами через минные поля с целью сбережения дорогой западной техники. Ситуация с плацдармами на левом берегу Днепра, когда с августа на левый берег заходят мальчики для битья, без техники, без нихера, через неделю роту меняют, а 80 процентов роты в госпиталь, и так бег психбольницы по кругу. Орки нагнали войск, техники, причем процентов 70 просто наблюдают за плацдармами, и не желают их смять одномоментно, просто КАБами уничтожают наш личный состав как в компьютерной игре. Оркам выгоден наш плацдарм на левом берегу, который за 4 месяца никуда не продвинулся, но нанес сильный ущерб личному составу. Как назвать такой штурм, да собственно, и трудно штурмом назвать происходящее назвать, не мясным, а вегетарианским ? Мне кажется кто то должен ответить за всё это, за паранойю происходящего. Кроме путина понятно.
Востаннє редагувалось freeze в Пон 11 гру, 2023 22:48, всього редагувалось 4 разів.
Український військовий, полковник запасу та учасник війни з РФ Роман Світан
[b]Експерт наголосив, Він завірив, що ЗСУ не воюють "м’ясними штурмами", адже для цього потрібні були б десятки мільйонів солдатів.
Я ни разу ни знаю кто этот полоумный псих полковник запаса Свiтан, дал бы с удовольствием ему в морду. Нет мясных штурмов, реали ? Атака маламыми пешими группами через минные поля с целью сбережения дорогой западной техники. Ситуация с плацдарма и на левом берегу Днепра, когда с августа на левый берег заходят мальчики для битья, без техники, без нихера, через неделю роту меняют, а 80 процентов ротв в госпиталь, и так бег психбольницы по кругу. Орки нагнали войск, техники, причем процентов 70 просто наблюдают за плацдармами, и не желают их смять одномоментно, просто КАБами уничтожают наш личный состав как в компьютерной игре. Оркам выгоден наш плацдарм на левом берегу, который за 4 месяца никуда не продвинулся, но нанес сильный ущерб личному составу. Как назвать такой штурм, да собственно, и трудно штурмом назвать, не мясным, а вегетарианским ? Мне кажется кто то должен ответить за всё это, за паранойю происходящего. Кроме путина понятно.
Успіху тут радили "писати рапорт вищестоящому командуванню"
_hunter написав:............ Давайте так: вы сначала определитесь с чем конкретно вы спорите -- были "тогда" мобильники или все же нет. И о каком периоде вы вообще пишете -- а то вас как-то по временной шкале мотает: то начало розбудовы после WW2 То распад совка...
Определитесь Вы. Когда "тогда"? В Союзе мобильников не было. И в то время их не было нигде. Персоналок в Союзе не было. На Западе уже были, но ещё не как общепринятый гаджет.О каком периоде - я, по-моему, написал достаточно чётко. Если Вы чего-то не поняли, спросите. Но что бы я ни писал, Ваши слова
если на быт/утварь совкового рабочего посмотреть да какого-нить работяги-инжинера из царской россии -- не очень-то они и отличались
это обычная пропагандистская ложь. Хотя "работяга-инжинер из царской россии" это сильно. В царской России инженеры относились, скорее, к элите общества.