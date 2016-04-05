копейка написав:Ну так йдіть попрацюйте, туди де смішно, побудуйте те, за що Ви будете гордим все життя. Потім пояснюватимете яка саме держава потрібна. Дійдете так скажемо не через ситу усмішку, а через ненормований робочий день із нормованою зарплатою та з неузгодженими тарифами та цінами з Вашою мінімалкою чи прожитковим. Навчіться складати бюджет у критичних випадках.
Боже ж мій. Ви серйозно вважаєте, що важке життя - це тільки у вас, а решта - ситі ледарі, яким гроші з неба сиплються ? Здєсь мєрілом работи счітают усталость... (с)
freeze написав:........ Я ни разу ни знаю кто этот полоумный псих полковник запаса Свiтан
Честно говоря, слушаю его и удивляюсь. Вроде бы профессиональный военный, с отличием окончил военное училище, ну пусть не общевойсковик, а лётчик, всё равно должен разбираться хотя бы в основных вещах. Странно и удивительно.
freeze написав:........ Я ни разу ни знаю кто этот полоумный псих полковник запаса Свiтан
Честно говоря, слушаю его и удивляюсь. Вроде бы профессиональный военный, с отличием окончил военное училище, ну пусть не общевойсковик, а лётчик, всё равно должен разбираться хотя бы в основных вещах. Странно и удивительно.
Он уже медийний и попал в фарватер телемарафона. Все иное - уже статья как заперечення. Иногда и правду говорит - например о самолетах, летчику проще. чем вертолетчику. Вертолет так и норовит упасть + особенности.
Andrey2512 написав:10 лет разницы в новостях… А цифры те же 😂 ........
Не берусь судить о цифрах Азарова, но на сегодня 130-190 млрд. евро, думаю, цифра вполне реальная. Скорее, даже заниженная. Наверное, потребуется больше. И чем дольше продлится война, тем сильнее она увеличится.