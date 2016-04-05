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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5830583158325833>
Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 22:53

  копейка написав:Ну так йдіть попрацюйте, туди де смішно, побудуйте те, за що Ви будете гордим все життя. Потім пояснюватимете яка саме держава потрібна. Дійдете так скажемо не через ситу усмішку, а через ненормований робочий день із нормованою зарплатою та з неузгодженими тарифами та цінами з Вашою мінімалкою чи прожитковим.
Навчіться складати бюджет у критичних випадках.

Боже ж мій. Ви серйозно вважаєте, що важке життя - це тільки у вас, а решта - ситі ледарі, яким гроші з неба сиплються ? :) Здєсь мєрілом работи счітают усталость... (с)
sergey_sryvkin
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 22:56

  sergey_sryvkin написав:Боже ж мій. Ви серйозно вважаєте, що важке життя - це тільки у вас, а решта - ситі ледарі, яким гроші з неба сиплються ? :) Здєсь мєрілом работи счітают усталость... (с)

Ну, що б серйозно, то спробуйте.
Ну, так я й думала. Куди Вам далі риторики. :)
Востаннє редагувалось копейка в Пон 11 гру, 2023 22:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 22:56

  freeze написав:........
Я ни разу ни знаю кто этот полоумный псих полковник запаса Свiтан

Честно говоря, слушаю его и удивляюсь.
Вроде бы профессиональный военный, с отличием окончил военное училище, ну пусть не общевойсковик, а лётчик, всё равно должен разбираться хотя бы в основных вещах.
Странно и удивительно.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 23:03

копейка. простите, что вмешиваюсь.
sergey_sryvkin мне не друг, скорее, наоборот, он практически всегда нападает на меня.
Но в данном случае, мне кажется, вы просто не поняли друг друга.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 23:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

10 лет разницы в новостях… А цифры те же 😂

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Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 23:09

  pesikot написав:........
Мы все в одной лодке, единственная наша цель - сохранить государство Украину и выиграть эту войну
.........
Давайте єднатись

Мне посоветовали открыть этот Ваш пост.
Есть моменты, по которым поспорил бы, но, в общем, приятно удивлён. Очень хорошо. Поддерживаю. Спасибо.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 23:09

  ЛАД написав:
  freeze написав:........
Я ни разу ни знаю кто этот полоумный псих полковник запаса Свiтан

Честно говоря, слушаю его и удивляюсь.
Вроде бы профессиональный военный, с отличием окончил военное училище, ну пусть не общевойсковик, а лётчик, всё равно должен разбираться хотя бы в основных вещах.
Странно и удивительно.


Он уже медийний и попал в фарватер телемарафона.
Все иное - уже статья как заперечення.
Иногда и правду говорит - например о самолетах, летчику проще. чем вертолетчику.
Вертолет так и норовит упасть + особенности.
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 23:13

Укрправда статтю підвезла

Goodman

ЦИТАТИ -

""Якось я сказав, що не відправлятиму людей на роботу, бо зараз у певному місці сильний обстріл. Мені кажуть: "Покладеш цих – ми дамо тобі інших". Я з ними сварився.

Ще були завдання – поїхати пофотографувати місцевість. Я кажу: навіщо? У вас є дрон! Вам шкода дрона, дрон дорогий, а людей не шкода?", – ділиться Мазур.""

ПЕРШОДЖЕРЕЛО https://www.pravda.com.ua/rus/articles/ ... 1/7432470/
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 23:14

  Andrey2512 написав:10 лет разницы в новостях… А цифры те же 😂
........

Не берусь судить о цифрах Азарова, но на сегодня 130-190 млрд. евро, думаю, цифра вполне реальная. Скорее, даже заниженная. Наверное, потребуется больше. И чем дольше продлится война, тем сильнее она увеличится.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 23:19

ЛАД сколько дадут на том и будут восстанавливать.
Восстанавливать будут не все , будет приграничная "серая зона" , много городков било при предприятиях.
Goodman
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