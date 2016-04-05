копейка написав:

sergey_sryvkin написав: Забавно вас читати

Тобто, той хто працює на себе, вміє заробити грошей, сплатити податки, утримувати державу, та ще й пояснити держслужбовцю що держава є потрібною, той дурак.

А той хто "реально працював на державу", збудувавши таку державу що сам не вважає її за потрібну, та ще й за кошти Будівельника, той розумний.

Ну, таке...



P.S. - Якщо людина не вміє заробити навіть на себе, як її допускати до держави?.. Приклад більшовиків є наявним... Забавно вас читатиТобто, той хто працює на себе, вміє заробити грошей, сплатити податки, утримувати державу, та ще й пояснити держслужбовцю що держава є потрібною, той дурак.А той хто "реально працював на державу", збудувавши таку державу що сам не вважає її за потрібну, та ще й за кошти Будівельника, той розумний.Ну, таке...P.S. - Якщо людина не вміє заробити навіть на себе, як її допускати до держави?.. Приклад більшовиків є наявним...

Ну так йдіть попрацюйте, туди де смішно, побудуйте те, за що Ви будете гордим все життя. Потім пояснюватимете яка саме держава потрібна. Дійдете так скажемо не через ситу усмішку, а через ненормований робочий день із нормованою зарплатою та з неузгодженими тарифами та цінами з Вашою мінімалкою чи прожитковим.Навчіться складати бюджет у критичних випадках.У Вас точно вийде, Ви ж не собі таке, мільярдер мабуть досить відомий щоб його називати.Картина після 5 років подібного служіння народу (не корита), впевнена буде не менш забавною, ніж вона здається зараз з такою зневагою, Вам самому. Знайдуться які посміються з цього.А поки ми самі займемося зароблянням виключно для себе, як Ви це бачите.З іншого боку, сьогоднішня обстановка – це результат такої ж зневаги та повного відриву власних інтересів від суспільних.Ніколи держава не стане державою тільки на особистих інтересах, коли Ваші ж кошти, нехай і мільйонні, виводяться з країни і працюють на приватні структури, і Вам до цього діла немає, Ви ж віддали свій внесок. Ось дали на кишеню дружині, куди вона там витратила – це вдруге. Тільки якщо вона повинна приготувати з цього обід, а його немає, питання стане більш відчутним. Розкиньте мізками в цей бік, чи в цей складно?Процес деградації вже запущено, що передує в Європі подібним фактом – деградація еліт, у нас вже повністю оформлена та завершена. У результаті ситуація нагне всіх незалежно від розуму, віросповідання, політичних поглядів і гаманця, а поки що можна знаходити подібне забавним.У підсумку можете докинути до вагомості своїх висновків щось із робіт "Крупського".The End.