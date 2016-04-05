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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5830583158325833>
Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 23:06

Re: Напад росії і білорусі на Україну

10 лет разницы в новостях… А цифры те же 😂

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Andrey2512
 
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 23:09

  pesikot написав:........
Мы все в одной лодке, единственная наша цель - сохранить государство Украину и выиграть эту войну
.........
Давайте єднатись

Мне посоветовали открыть этот Ваш пост.
Есть моменты, по которым поспорил бы, но, в общем, приятно удивлён. Очень хорошо. Поддерживаю. Спасибо.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 23:09

  ЛАД написав:
  freeze написав:........
Я ни разу ни знаю кто этот полоумный псих полковник запаса Свiтан

Честно говоря, слушаю его и удивляюсь.
Вроде бы профессиональный военный, с отличием окончил военное училище, ну пусть не общевойсковик, а лётчик, всё равно должен разбираться хотя бы в основных вещах.
Странно и удивительно.


Он уже медийний и попал в фарватер телемарафона.
Все иное - уже статья как заперечення.
Иногда и правду говорит - например о самолетах, летчику проще. чем вертолетчику.
Вертолет так и норовит упасть + особенности.
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 23:13

Укрправда статтю підвезла

Goodman

ЦИТАТИ -

""Якось я сказав, що не відправлятиму людей на роботу, бо зараз у певному місці сильний обстріл. Мені кажуть: "Покладеш цих – ми дамо тобі інших". Я з ними сварився.

Ще були завдання – поїхати пофотографувати місцевість. Я кажу: навіщо? У вас є дрон! Вам шкода дрона, дрон дорогий, а людей не шкода?", – ділиться Мазур.""

ПЕРШОДЖЕРЕЛО https://www.pravda.com.ua/rus/articles/ ... 1/7432470/
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 23:14

  Andrey2512 написав:10 лет разницы в новостях… А цифры те же 😂
........

Не берусь судить о цифрах Азарова, но на сегодня 130-190 млрд. евро, думаю, цифра вполне реальная. Скорее, даже заниженная. Наверное, потребуется больше. И чем дольше продлится война, тем сильнее она увеличится.
ЛАД
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 23:19

ЛАД сколько дадут на том и будут восстанавливать.
Восстанавливать будут не все , будет приграничная "серая зона" , много городков било при предприятиях.
Goodman
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Повідомлення Додано: Пон 11 гру, 2023 23:42

  Goodman написав:ЛАД сколько дадут на том и будут восстанавливать.
Восстанавливать будут не все , будет приграничная "серая зона" , много городков било при предприятиях.

Сегодня рано говорить. Не ясно, где будет граница и что будет считаться серой зоной.
На сегодня, похоже, и Харьков превращают в "серую зону".
ЛАД
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 00:02

Напад росії і білорусі на Україну

копейка написав:
  sergey_sryvkin написав:Забавно вас читати :)
Тобто, той хто працює на себе, вміє заробити грошей, сплатити податки, утримувати державу, та ще й пояснити держслужбовцю що держава є потрібною, той дурак.
А той хто "реально працював на державу", збудувавши таку державу що сам не вважає її за потрібну, та ще й за кошти Будівельника, той розумний.
Ну, таке...

P.S. - Якщо людина не вміє заробити навіть на себе, як її допускати до держави?.. Приклад більшовиків є наявним...

Ну так йдіть попрацюйте, туди де смішно, побудуйте те, за що Ви будете гордим все життя. Потім пояснюватимете яка саме держава потрібна. Дійдете так скажемо не через ситу усмішку, а через ненормований робочий день із нормованою зарплатою та з неузгодженими тарифами та цінами з Вашою мінімалкою чи прожитковим.
Навчіться складати бюджет у критичних випадках.
У Вас точно вийде, Ви ж не собі таке, мільярдер мабуть досить відомий щоб його називати.
Картина після 5 років подібного служіння народу (не корита), впевнена буде не менш забавною, ніж вона здається зараз з такою зневагою, Вам самому. Знайдуться які посміються з цього.
А поки ми самі займемося зароблянням виключно для себе, як Ви це бачите.
З іншого боку, сьогоднішня обстановка – це результат такої ж зневаги та повного відриву власних інтересів від суспільних.
Ніколи держава не стане державою тільки на особистих інтересах, коли Ваші ж кошти, нехай і мільйонні, виводяться з країни і працюють на приватні структури, і Вам до цього діла немає, Ви ж віддали свій внесок. Ось дали на кишеню дружині, куди вона там витратила – це вдруге. Тільки якщо вона повинна приготувати з цього обід, а його немає, питання стане більш відчутним. Розкиньте мізками в цей бік, чи в цей складно?
Процес деградації вже запущено, що передує в Європі подібним фактом – деградація еліт, у нас вже повністю оформлена та завершена. У результаті ситуація нагне всіх незалежно від розуму, віросповідання, політичних поглядів і гаманця, а поки що можна знаходити подібне забавним.
У підсумку можете докинути до вагомості своїх висновків щось із робіт "Крупського".
The End.
Так задля чого всі ці багаторічні страждання, якщо ні грошей, ні якогось видатного результату, це такий напрямок мазохізму?
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 00:44

  копейка написав:
  sergey_sryvkin написав:Забавно вас читати :)
Тобто, той хто працює на себе, вміє заробити грошей, сплатити податки, утримувати державу, та ще й пояснити держслужбовцю що держава є потрібною, той дурак.
А той хто "реально працював на державу", збудувавши таку державу що сам не вважає її за потрібну, та ще й за кошти Будівельника, той розумний.
Ну, таке...

P.S. - Якщо людина не вміє заробити навіть на себе, як її допускати до держави?.. Приклад більшовиків є наявним...

Ну так йдіть попрацюйте, туди де смішно, побудуйте те, за що Ви будете гордим все життя. Потім пояснюватимете яка саме держава потрібна. Дійдете так скажемо не через ситу усмішку, а через ненормований робочий день із нормованою зарплатою та з неузгодженими тарифами та цінами з Вашою мінімалкою чи прожитковим.
Навчіться складати бюджет у критичних випадках.
У Вас точно вийде, Ви ж не собі таке, мільярдер мабуть досить відомий щоб його називати.
Картина після 5 років подібного служіння народу (не корита), впевнена буде не менш забавною, ніж вона здається зараз з такою зневагою, Вам самому. Знайдуться які посміються з цього.
.........
Я щось не зрозумів суті Ваших претензій
1 Ви самостійно вибираєте свій шлях
2 Через 5 років руху по ньому - бачите що Вас цінять настільки низько , що виплачують зарплату з якої Ви сплачуєте менше 2*1225доларів/рік податків( коефіцієнт 2 , бо 1225 доларів/рік отримує послуг людина на протязі всього життя, а працює максимум половину життя)


Ви мазохістка?
Чи просто любите цю професію?
Якщо любите - маєте право
Але чому Ви вірішили що Вашу любов повинен оплачувати хтось інший?

Тому у Вас два виходи
а - доплачувати самостійно за свою любов до професії з власних доходів
б - тихенько мовчати , щоб ніхто не чув і не догадувався як ви лаханулись.
Востаннє редагувалось budivelnik в Вів 12 гру, 2023 00:57, всього редагувалось 1 раз.
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 00:54

  Andrey2512 написав:10 лет разницы в новостях… А цифры те же
Я Вам скажу страшну річ....
Пофіг скільки дадуть....
У нас просто не має стільки професіоналів, які зможуть отримати сотні мільярдів доларів і ефективно їх вкласти...
Совок вибив в 1917-1937 тих хто вмів керувати капіталами
А потім з 1937 по 1990 - знищував тих хто міг навчити керувати капіталами.

Тому для нас своєрідне УПА ( Україна-Польща-Англія)- це соломинка яка може врятувати
Англія має надлишкові капітали і згодна їх надати при умові що будуть ефективні керівники(самі англійці в Україну не поїдуть - такої кількості бажаючих отримати екстрим в Англії немає), ринок Англії капіталів не потребує
Поляки мають прошарок ефективних менеджерів, які можуть правильно управляти , але не мають ні обємів ринку ні власних капіталів...
І тут виходить Україна
Для менеджера з Східної Європи - Україна не страшна( ще 10-15 років тому Східна Європа була така ж як сьогодні Україна)
Англія надає капітал-Східна Європа менеджерів-Україна здоровенний і пустий ринок з робочим руками.

ПС
Тільки не треба плутати споживчі кредити і інвестиційні кредити
Споживчий кредит це коли дурень , який не може купити дешево щось потрібне( як він вважає) купує це потрібне з допомогою кредиту дорожче.
Інвестиційний кредит - це гроші які повинні
а - повернутись назад власнику
б - принести власнику прибуток.
budivelnik
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