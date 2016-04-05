mephala написав: Faceless написав:
Так задля чого всі ці багаторічні страждання, якщо ні грошей, ні якогось видатного результату, це такий напрямок мазохізму?
на всех хлебных мест не хватает
Якщо прийняти за аксіому що спочатку ХТОСЬ створить хлібне місце, а потім ЗОБОВЯЗАНИЙ передати... - тоді не вистарчить
А якщо спробувати САМОСТІЙНО покращувати СВОЄ місце...або взагалі створити щось нове - то вийде що кожен може стати ефективніший на 5-10-20% від себе ж лежачого на дивані і фантазуючого про негрів які повинні принести банани.