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Політика та гроші
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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5830583158325833
Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 01:05

  Andrey2512 написав:10 лет разницы в новостях… А цифры те же 😂

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мне от интересно те кто юзают этот хостинг - вы из Украины пишите?
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 01:08

  Faceless написав:Так задля чого всі ці багаторічні страждання, якщо ні грошей, ні якогось видатного результату, це такий напрямок мазохізму?


на всех хлебных мест не хватает :roll:
mephala
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 01:16

  mephala написав:
  Faceless написав:Так задля чого всі ці багаторічні страждання, якщо ні грошей, ні якогось видатного результату, це такий напрямок мазохізму?
на всех хлебных мест не хватает :roll:
Якщо прийняти за аксіому що спочатку ХТОСЬ створить хлібне місце, а потім ЗОБОВЯЗАНИЙ передати... - тоді не вистарчить
А якщо спробувати САМОСТІЙНО покращувати СВОЄ місце...або взагалі створити щось нове - то вийде що кожен може стати ефективніший на 5-10-20% від себе ж лежачого на дивані і фантазуючого про негрів які повинні принести банани.
budivelnik
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  #<1 ... 5830583158325833
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