Додано: Вів 12 гру, 2023 01:50

В Інституті вивчення війни заявили про те, що територіальні зазіхання Росії можуть бути ширшими, ніж межі тих українських регіонів, які РФ формально вже "включила" до свого складу.



За даними ISW, російські війська продовжують вести наступальні операції у східній частині Харківської області, про анексію якої Росія не заявляла.



Тобто загарбницькі апетити Кремля можуть виявитися навіть більшими, ніж претензії на ті українські регіони, які РФ формально і незаконно включила до свого складу, навіть не домігшись контролю над усією їхньою територією.



Крім раніше анексованого Криму Росія наразі відкрито претендує на Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області, які частково окупувала під час повномасштабного вторгнення.



В ISW вважають, що саме ці регіони мала на увазі речник МЗС Росії Марія Захарова, коли в письмовому інтерв’ю агентству Франс Пресс однією з умов припинення конфлікту назвала виведення українських військ з територій, які РФ оголосила своїми.



Заява Захарової про те, що українські війська мають повністю залишити територію, на яку Росія претендує шляхом її фіктивної анексії, свідчить про те, що російські вимоги включають здачу додаткової території України, яку російські сили наразі не контролюють, аж до адміністративних кордонів чотирьох окупованих областей.



Дослідники ISW кажуть, що коментарі Захарової чітко підкреслюють, що початкові цілі повномасштабного вторгнення Росії в Україну, викладені президентом Росії Владіміром Путіним 24 лютого 2022 року, не змінилися, і що Путін не має наміру припиняти війну, доки її максимальні цілі не будуть досягнуті.



ISW залишається при думці, що Росія не має наміру добросовісно вступати в серйозні переговори з Україною і що переговори на умовах Росії є рівносильними повній капітуляції України та Заходу.