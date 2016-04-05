RSS
Finance.UA
Наш Telegram канал
Онлайн страхування
Головна Учасники Пошук FAQ Правила Зворотній зв'язок
Форуми
/
Казна: бюджет, податки,
пенсійний фонд та інше
/
Макроекономіка України.
Політика та гроші
/
Політика та гроші
/
Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
  #<1 ... 5830583158325833
Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 01:05

  Andrey2512 написав:10 лет разницы в новостях… А цифры те же 😂

Зображення

Зображення


мне от интересно те кто юзают этот хостинг - вы из Украины пишите?
mephala
 
Повідомлень: 8793
З нами з: 07.04.14
Подякував: 322 раз.
Подякували: 1015 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 01:08

  Faceless написав:Так задля чого всі ці багаторічні страждання, якщо ні грошей, ні якогось видатного результату, це такий напрямок мазохізму?


на всех хлебных мест не хватает :roll:
mephala
 
Повідомлень: 8793
З нами з: 07.04.14
Подякував: 322 раз.
Подякували: 1015 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 01:16

  mephala написав:
  Faceless написав:Так задля чого всі ці багаторічні страждання, якщо ні грошей, ні якогось видатного результату, це такий напрямок мазохізму?
на всех хлебных мест не хватает :roll:
Якщо прийняти за аксіому що спочатку ХТОСЬ створить хлібне місце, а потім ЗОБОВЯЗАНИЙ передати... - тоді не вистарчить
А якщо спробувати САМОСТІЙНО покращувати СВОЄ місце...або взагалі створити щось нове - то вийде що кожен може стати ефективніший на 5-10-20% від себе ж лежачого на дивані і фантазуючого про негрів які повинні принести банани.
budivelnik
Аватар користувача
 
Повідомлень: 26845
З нами з: 15.01.09
Подякував: 276 раз.
Подякували: 2937 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 01:48

йййййй
Востаннє редагувалось копейка в Вів 12 гру, 2023 02:01, всього редагувалось 1 раз.
копейка
Аватар користувача
 
Повідомлень: 642
З нами з: 31.07.19
Подякував: 412 раз.
Подякували: 94 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 01:50

В Інституті вивчення війни заявили про те, що територіальні зазіхання Росії можуть бути ширшими, ніж межі тих українських регіонів, які РФ формально вже "включила" до свого складу.

За даними ISW, російські війська продовжують вести наступальні операції у східній частині Харківської області, про анексію якої Росія не заявляла.

Тобто загарбницькі апетити Кремля можуть виявитися навіть більшими, ніж претензії на ті українські регіони, які РФ формально і незаконно включила до свого складу, навіть не домігшись контролю над усією їхньою територією.

Крім раніше анексованого Криму Росія наразі відкрито претендує на Донецьку, Луганську, Запорізьку та Херсонську області, які частково окупувала під час повномасштабного вторгнення.

В ISW вважають, що саме ці регіони мала на увазі речник МЗС Росії Марія Захарова, коли в письмовому інтерв’ю агентству Франс Пресс однією з умов припинення конфлікту назвала виведення українських військ з територій, які РФ оголосила своїми.

Заява Захарової про те, що українські війська мають повністю залишити територію, на яку Росія претендує шляхом її фіктивної анексії, свідчить про те, що російські вимоги включають здачу додаткової території України, яку російські сили наразі не контролюють, аж до адміністративних кордонів чотирьох окупованих областей.

Дослідники ISW кажуть, що коментарі Захарової чітко підкреслюють, що початкові цілі повномасштабного вторгнення Росії в Україну, викладені президентом Росії Владіміром Путіним 24 лютого 2022 року, не змінилися, і що Путін не має наміру припиняти війну, доки її максимальні цілі не будуть досягнуті.

ISW залишається при думці, що Росія не має наміру добросовісно вступати в серйозні переговори з Україною і що переговори на умовах Росії є рівносильними повній капітуляції України та Заходу.
Ukrainian
Аватар користувача
 
Повідомлень: 11544
З нами з: 18.06.08
Подякував: 50 раз.
Подякували: 774 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 02:04

Re: Напад росії і білорусі на Україну

В "новостях" написали, что украинцы на 93% имеют компьютерную грамотность. Я сомневаюсь. Для чего цитировать "портянки" на пол страницы ?! Два раза "баден-баден". Можно нажать "цитировать" и редактировать сообщение. Оставить только ключевую цитату. Если я помог, то можете поблагодарить... Может станет 94%...
wadimk
Аватар користувача
 
Повідомлень: 133
З нами з: 27.01.16
Подякував: 22 раз.
Подякували: 8 раз.
 
Профіль
Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 02:17

"Ми маємо визнати, що на сьогодні психічно здорової людини в Україні немає. Наше завдання – здійснити психологічно-психіатричне сортування. Все населення країни треба розбити на три категорії: люди, які потребують допомоги психіатра, люди, які потребують допомоги психолога, і третя категорія – люди, які можуть собі самі допомогти. Біда полягає в тому, що це сортування не проводять. Психологічна і психіатрична допомога масово недоступна, і це не дивно, у нас не вистачить ні психіатрів, ні психологів. Це треба виводити на рівень марафону. Там мають бути не новини [в обсязі] 90%, а люди, які розмовляють з іншими людьми", – сказав Комаровський.

https://gordonua.com/ukr/news/politics/perevorot-zelenskij-putin-farion-kvartal-95-intervju-hordona-z-komarovskim-video-1690286.html
ЛАД
2
 
Повідомлень: 26838
З нами з: 31.08.10
Подякував: 5207 раз.
Подякували: 4823 раз.
 
Профіль
2
2
5
Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 02:33

  wadimk написав:В "новостях" написали, что украинцы на 93% имеют компьютерную грамотность. Я сомневаюсь. Для чего цитировать "портянки" на пол страницы ?! Два раза "баден-баден". Можно нажать "цитировать" и редактировать сообщение.

Тут крім грамотності потрібна ще й повага до читачів...
sergey_sryvkin
Аватар користувача
 
Повідомлень: 1928
З нами з: 19.02.14
Подякував: 534 раз.
Подякували: 601 раз.
 
Профіль
1
Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 02:36

  budivelnik написав:
  mephala написав:
  Faceless написав:Так задля чого всі ці багаторічні страждання, якщо ні грошей, ні якогось видатного результату, це такий напрямок мазохізму?
на всех хлебных мест не хватает :roll:
Якщо прийняти за аксіому що спочатку ХТОСЬ створить хлібне місце, а потім ЗОБОВЯЗАНИЙ передати... - тоді не вистарчить
А якщо спробувати САМОСТІЙНО покращувати СВОЄ місце...або взагалі створити щось нове - то вийде що кожен може стати ефективніший на 5-10-20% від себе ж лежачого на дивані і фантазуючого про негрів які повинні принести банани.


так це ж ви і не створили гарне місце для держслужбовця. бо це ви найняли за свої податки його працювати. жлобитеся платити гарну зарплатню держслужбовцю? от і маєте таких працівників. у себе на фірмі також за 3 копійки хочете мати таких що будуть працювати 24/7/365 і приносити вам золоті гори?
і поки цього не зрозумієте - що таке держава і що таке держслужбовці буде для вас тайною за сімома печатками. де всі комусь винні.
mephala
 
Повідомлень: 8793
З нами з: 07.04.14
Подякував: 322 раз.
Подякували: 1015 раз.
 
Профіль
  #<1 ... 5830583158325833
Форум:
+ Додати
    тему
Відповісти
на тему
Зараз переглядають цей форум: Немає зареєстрованих користувачів і 1 гість
Модератори: Faceless, Ірина_, Модератор

Схожі теми
Теми
 Відповіді Перегляди Останнє
Політична ситуація в Білорусі 1 ... 147, 148, 149
andrijk777 » Сер 29 лип, 2020 18:42
1489 141111
Переглянути останнє повідомлення
Суб 04 бер, 2023 21:02
Kudrjavuy
В ООН підрахували, у скільки обійшлися Росії анексія 1 ... 606, 607, 608
R2 » Чет 14 вер, 2017 08:46
6076 527462
Переглянути останнє повідомлення
Пон 26 лип, 2021 13:00
Михалыч
Хто дав російському олігарху кинути Україну на 100 млн долар
Пчёлка » Вів 05 кві, 2016 10:35
1 13076
Переглянути останнє повідомлення
Вів 05 кві, 2016 11:03
Bukka

Видалити встановлені форумом файли cookie
Зараз обговорюється
Все материалы
Топ
відповідей
Топ
користувачів
Топ новини
реклама
Реклама

Форуми Finance.ua


Finance.ua


При використанні матеріалів даної сторінки посилання на FINANCE.UA обов'язкове,
для інтернет-видань - гіперпосилання, не закрите для індексації пошуковими системами.
Copyright © 2000-2011 Файненс.ЮА. Конфіденційність.
Powered by phpBB.