Годувальниці для держслужбовців створює уряд, а не приватний бізнес.
Відомий прийом звалити відповідальність з хворої голови на здорову.
Тобто підприємець винен не просто заробити і заплатити податки, а ще й заплатити БАГАТО податків, щоб усім мамкіним держслужбовцям вистачило на гарну зарплатню. А потім ще й особисто підбором кадрів зайнятись, та проконтролювати якість роботи.
А що ж винен держслужбовець?..
Як в тому анекдоті.
"Шукаю чоловіка, розумного доброго та вродливого з квартирою машиною та дачею. Про себе - п*ся і дві с*сі"...