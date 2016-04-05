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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5831583258335834
Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 03:42

  mephala написав:так це ж ви і не створили гарне місце для держслужбовця.

Годувальниці для держслужбовців створює уряд, а не приватний бізнес.
  mephala написав:бо це ви найняли за свої податки його працювати. жлобитеся платити гарну зарплатню держслужбовцю? от і маєте таких працівників.

Відомий прийом звалити відповідальність з хворої голови на здорову.
Тобто підприємець винен не просто заробити і заплатити податки, а ще й заплатити БАГАТО податків, щоб усім мамкіним держслужбовцям вистачило на гарну зарплатню. А потім ще й особисто підбором кадрів зайнятись, та проконтролювати якість роботи.
А що ж винен держслужбовець?..
Як в тому анекдоті.
"Шукаю чоловіка, розумного доброго та вродливого з квартирою машиною та дачею. Про себе - п*ся і дві с*сі"...
sergey_sryvkin
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