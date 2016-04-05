Додано: Вів 12 гру, 2023 08:36

budivelnik написав: Ви мазохістка?

Чи просто любите цю професію?

Якщо любите - маєте право

Але чому Ви вірішили що Вашу любов повинен оплачувати хтось інший?



Тому у Вас два виходи

а - доплачувати самостійно за свою любов до професії з власних доходів

б - тихенько мовчати , щоб ніхто не чув і не догадувався як ви лаханулись. Ви мазохістка?Чи просто любите цю професію?Якщо любите - маєте правоАле чому Ви вірішили що Вашу любов повинен оплачувати хтось інший?Тому у Вас два виходиа - доплачувати самостійно за свою любов до професії з власних доходівб - тихенько мовчати , щоб ніхто не чув і не догадувався як ви лаханулись.

З точки зору саме оплати.Цілком правильно вище було підмічено -- от і виявилося, що приток таких *лохів* скінчився, а ви зауважуєте тим, що ще є там на службі державі, "тихенько мовчати", і самі не здатні *віддати...*.Це не претензія, а пояснення, що можливість вам заробляти, працювати на себе, щоб не залежати від чужих рішень, базувались не тільки на вашій кропітливій праці на себе, а й на отих "лохах", які працювали на державу.Без лоха і життя пагане.Зараз же Ви намагаєтеся доказати сьогоднішнім "лохам", що платять їм достатньо; вчорашнім - що треба було піти зі своїх місць або доплачувати за свою "любов", або тепер мовчати, що лоханулись.Що завтрашнім скажете?Бо Вашу інтерпретацію *працювати на себе" держслужбовцю -- це краще навчатися, щоб тебе не вбили; щоб отримувати вищі досягнення по службі ----- не зрозуміють.Тому що вона є не "працювати на себе", а залишається все тим же "працювати на державу" і з отією ж *залежністю від чужих рішень*.Звісно якщо чесно служити... як лох.Не треба вигадувати для держслужбовців якісь інші, ніж для себе, параметри *праці на себе, щоб не залежати від чужих рішень*.