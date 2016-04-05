mephala написав:так це ж ви і не створили гарне місце для держслужбовця.
Годувальниці для держслужбовців створює уряд, а не приватний бізнес.
mephala написав:бо це ви найняли за свої податки його працювати. жлобитеся платити гарну зарплатню держслужбовцю? от і маєте таких працівників.
Відомий прийом звалити відповідальність з хворої голови на здорову. Тобто підприємець винен не просто заробити і заплатити податки, а ще й заплатити БАГАТО податків, щоб усім мамкіним держслужбовцям вистачило на гарну зарплатню. А потім ще й особисто підбором кадрів зайнятись, та проконтролювати якість роботи. А що ж винен держслужбовець?.. Як в тому анекдоті. "Шукаю чоловіка, розумного доброго та вродливого з квартирою машиною та дачею. Про себе - п*ся і дві с*сі"...
budivelnik написав:Ви мазохістка? Чи просто любите цю професію? Якщо любите - маєте право Але чому Ви вірішили що Вашу любов повинен оплачувати хтось інший?
Тому у Вас два виходи а - доплачувати самостійно за свою любов до професії з власних доходів б - тихенько мовчати , щоб ніхто не чув і не догадувався як ви лаханулись.
З точки зору саме оплати.
Цілком правильно вище було підмічено -- от і виявилося, що приток таких *лохів* скінчився, а ви зауважуєте тим, що ще є там на службі державі, "тихенько мовчати", і самі не здатні *віддати...*.
Це не претензія, а пояснення, що можливість вам заробляти, працювати на себе, щоб не залежати від чужих рішень, базувались не тільки на вашій кропітливій праці на себе, а й на отих "лохах", які працювали на державу. Без лоха і життя пагане.
Зараз же Ви намагаєтеся доказати сьогоднішнім "лохам", що платять їм достатньо; вчорашнім - що треба було піти зі своїх місць або доплачувати за свою "любов", або тепер мовчати, що лоханулись. Що завтрашнім скажете? Бо Вашу інтерпретацію *працювати на себе" держслужбовцю -- це краще навчатися, щоб тебе не вбили; щоб отримувати вищі досягнення по службі ----- не зрозуміють. Тому що вона є не "працювати на себе", а залишається все тим же "працювати на державу" і з отією ж *залежністю від чужих рішень*. Звісно якщо чесно служити... як лох.
Не треба вигадувати для держслужбовців якісь інші, ніж для себе, параметри *праці на себе, щоб не залежати від чужих рішень*.
Востаннє редагувалось detroytred в Вів 12 гру, 2023 09:34, всього редагувалось 1 раз.
"Ми маємо визнати, що на сьогодні психічно здорової людини в Україні немає. Наше завдання – здійснити психологічно-психіатричне сортування. Все населення країни треба розбити на три категорії: люди, які потребують допомоги психіатра, люди, які потребують допомоги психолога, і третя категорія – люди, які можуть собі самі допомогти. Біда полягає в тому, що це сортування не проводять. Психологічна і психіатрична допомога масово недоступна, і це не дивно, у нас не вистачить ні психіатрів, ні психологів. Це треба виводити на рівень марафону. Там мають бути не новини [в обсязі] 90%, а люди, які розмовляють з іншими людьми", – сказав Комаровський.
hume написав:Сорвали планы по мобилизации на время смены коррумпированных военкомов, а новых спустили с цепи, ибо кадры для армии нужны на вчера. В результате маемо те що маемо.
ну да в 19м 73% по приколу решили проверить цитату ленина о том что "любая кухарка может управлять государством" вот и результат...
Кстати, правильная цитата звучит так:
Мы не утописты. Мы знаем, что любой чернорабочий и любая кухарка не способны сейчас же вступить в управление государством. В этом мы согласны и с кадетами, и с Брешковской, и с Церетели. Но мы отличаемся от этих граждан тем, что требуем немедленного разрыва с тем предрассудком, будто управлять государством, нести будничную, ежедневную работу управления в состоянии только богатые или из богатых семей взятые чиновники. Мы требуем, чтобы обучение делу государственного управления велось сознательными рабочими и солдатами и чтобы начато было оно немедленно, то есть к обучению этому немедленно начали привлекать всех трудящихся, всю бедноту.
Из статьи «Удержат ли большевики государственную власть?».
mephala написав:так це ж ви і не створили гарне місце для держслужбовця.
Годувальниці для держслужбовців створює уряд, а не приватний бізнес.
mephala написав:бо це ви найняли за свої податки його працювати. жлобитеся платити гарну зарплатню держслужбовцю? от і маєте таких працівників.
Відомий прийом звалити відповідальність з хворої голови на здорову. Тобто підприємець винен не просто заробити і заплатити податки, а ще й заплатити БАГАТО податків, щоб усім мамкіним держслужбовцям вистачило на гарну зарплатню. А потім ще й особисто підбором кадрів зайнятись, та проконтролювати якість роботи. А що ж винен держслужбовець?.. Як в тому анекдоті. "Шукаю чоловіка, розумного доброго та вродливого з квартирою машиною та дачею. Про себе - п*ся і дві с*сі"...
ви за 3 копійки наймаєте до себе людей на фірму, їх не контролюєте і вони приносять вам золоті гори? от поки в нас будуть такі мамкіні бізнесмени то держави й не буде. ціни вони не складуть собі з своїми податками. податки не тільки потрібно платити а ще й контролювати тих кого ви найняли за ці податки. на своїй фірмі ви ж так робите? не тільки платите з/п а ще й контролюєте як за неї працюють? і на зп не жлобитеся якщо результат хочете?
копейка написав:Немає в мене насправді жодних претензій. Життєвий досвід здобутий у багатьох обставинах – неоцінений, для мене самої. Це більше, ніж те, що Ви не готові втратити і навіть не готові зараз самостійно це захистити. Але зараз, щоб захистити своє статки і рівень життя, потрібно дійти подібного ж рівня мазохізму, якого не розумієте та віддати те, чим не готові жертвувати. Тому що Вам доведеться самостійно захищати свої інтереси, ніхто цього робити не стане, незважаючи на Вашу "винятковість та особливу привілейованість" у світлі Ваших заяв про Ваш вклад у щось, що не піддається зараз аналізу. Тому що 80% тих, хто живе за межею бідності, відмінне тому підтвердження, підтвердження утопічності ситуації та імпотентності державних іститутів тощо... У кожного в цьому світі свій рахунок, але він не вимірюється грошима. У цьому вся жахливість і комічність нинішніх обставин. Більше для мене нема рації продовжувати дискусію.
я полностью разделяю ваши чувства, только не рекомендую впадать в отчаяние. Вы правильно подметили, не всё измеряется деньгами. И в этом выход, если у вас есть цель нематериального характера, необходимо идти к ней, не смотря ни на что. И война этому не помеха. Наоборот, в совокупности с коррупцией и тотальной несправедливостью она (война) даёт огромную возможность перенести свои ценности из материальной сферы в нематериальную. Война будет долгой, но выживут те, у кого в приоритете нематериальные ценности. Задумайтесь пожалуйста над написанным. И всё у вас будет.
mephala написав:так це ж ви і не створили гарне місце для держслужбовця.
Годувальниці для держслужбовців створює уряд, а не приватний бізнес.
mephala написав:бо це ви найняли за свої податки його працювати. жлобитеся платити гарну зарплатню держслужбовцю? от і маєте таких працівників.
Відомий прийом звалити відповідальність з хворої голови на здорову. Тобто підприємець винен не просто заробити і заплатити податки, а ще й заплатити БАГАТО податків, щоб усім мамкіним держслужбовцям вистачило на гарну зарплатню. А потім ще й особисто підбором кадрів зайнятись, та проконтролювати якість роботи. А що ж винен держслужбовець?.. Як в тому анекдоті. "Шукаю чоловіка, розумного доброго та вродливого з квартирою машиною та дачею. Про себе - п*ся і дві с*сі"...
ви за 3 копійки наймаєте до себе людей на фірму, їх не контролюєте і вони приносять вам золоті гори? от поки в нас будуть такі мамкіні бізнесмени то держави й не буде. ціни вони не складуть собі з своїми податками. податки не тільки потрібно платити а ще й контролювати тих кого ви найняли за ці податки. на своїй фірмі ви ж так робите? не тільки платите з/п а ще й контролюєте як за неї працюють? і на зп не жлобитеся якщо результат хочете?
замість 10 ледарів найняти на ту з.п. 1го, але щоб працював, але це не наш шлях
ЛАД написав:Ну и при настоящей войне наёмной армии не хватает
При правильном подходе хватило бы професиональной армии ударившей бы в ответ ядерными ракетами (созданными профессиональными инженерами при поддержке профессиональных ученых) по ключевым точкам противника. Это только если вначале длительно убивать технологический потенциал страны то потом да, останется только мобилизация всего то шевелится. Так что не надо нашу ситуацию возводить в ранг закона физики.
Правда? І світ був би радий, що пара дурбецелів самознищилась? Чи як було би?
Клер Норт ПЕРШІ П’ЯТНАДЦЯТЬ ЖИТТІВ ГАРРІ ОҐАСТА ... найбільш руйнівною зміною історії світу була технологія. Ідеї народжують ідеї, і Віктор, здебільшого ненавмисне, своїм мінімальним знанням про майбутній прогрес розпочав процес, що змінив усю планету. У 1693 році відбулася перша експериментальна подорож парового потяга від Парижа до Версаля; у 1701 році броненосець знищив берберських піратів за дві з половиною години бомбардування Алжира. Армії знищувалися, держави перед лицем технологічного нападу капітулювали, але їхнє населення заради своєї віри, або батьківщини, або гордості, або рідної мови чинили опір, цей опір ставав їхньою ідентичністю, вони брали зброю своїх гнобителів і, як часто буває в історії людства, покращували її. А війна, як завжди, сприяла розвитку технологій – більше, швидше, міцніше – тож під час бомбардування Едо в 1768 році їхні протиповітряні гармати змогли збити третину нападників, а коли зрештою в 1802 до бункерів дійшли перші слова підземного радіозв’язку, це були слова «Битися до останнього!» Віктор Генесс не дожив до того, щоб побачити кінець своєї мрії, який настав 18 листопада 1937 року, коли група, відома як «Провісники Нового Світанку», змогла захопити пускову шахту на півдні Австралії й випустити три ракети, на які по всій планеті відбулися контрудари, спричинивши ядерну зиму. До 1953 року на планеті не залишилося жодної живої істоти й усе почалося від самого початку.
Просто у цьому сценарії є трохи людей на Землі, чия свідомість переселяється у минуле, у свою молоду версію. І вони змогли виправити ними ж завдану шкоду. А так -- користі від них ніякої...