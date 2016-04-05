Прохожий написав:рецепт "просто перестать стрелять" как оказалось работает только в воспаленном воображении...
Для того чтобы делать оценочные суждения нужно собрать все факты, а не отбирать что-то подходящее для себя из смеси фейков. А факты следующие.
Касательно "просто перестать стрелять" в условиях, когда людьми Порошенко уже подписаны Минск-1 и Минск-2, которые по сути своей являются скрытой сдачей Украины агрессору, тщательно скрывающего от всего мира свое участие в развязанной им же войне в Украине с помощью российских войск без опознавательных знаков и представителей российских чвк под видом охранных фирм, финансируемых хорошо вероятно Газпромом. В тот момент Украине, на которую напало большое государство с ядерным оружием, не представляется никакой юридической возможности получить поддержку по Будапештскому меморандуму. А это, к сожалению, единственная охранная грамота для Украины, других я не знаю. Причина отсутствия возможности обратиться за помощью официально - это АТО, которую объявил Порошенко, которая отлично подтверждала статус войны как внутреннего конфликта в Украине для зарубежных политиков.
Доказательств участия кремля в майдане, в отжиме Крыма, в развязывании войны в восточной части Украины было собрано достаточно еще при Порошенко. Задача перед Зеленским состояла вывести кремль на чистую воду и показать миру его истинную бандитскую сущность. Операция "просто перестать стрелять" и отвести войска на десяток километров решала именно эту задачу. Все остальное было второстепенным. Зеленский справился с этой стратегической задачей на отлично.
ЛАД написав:К концу Союза практически у всех (а, может, просто у всех) были холодильники, телевизоры (у некоторых цветные), радиоприёмники, .... Давайте так, или разговариваем серьёзно, или Вы рассказываете сказки на основе пропаганды, что в Союзе был "ужас-ужас". Второй вариант - без меня.
"Ми маємо визнати, що на сьогодні психічно здорової людини в Україні немає. Наше завдання – здійснити психологічно-психіатричне сортування. Все населення країни треба розбити на три категорії: люди, які потребують допомоги психіатра, люди, які потребують допомоги психолога, і третя категорія – люди, які можуть собі самі допомогти. Біда полягає в тому, що це сортування не проводять. Психологічна і психіатрична допомога масово недоступна, і це не дивно, у нас не вистачить ні психіатрів, ні психологів. Це треба виводити на рівень марафону. Там мають бути не новини [в обсязі] 90%, а люди, які розмовляють з іншими людьми", – сказав Комаровський.
маячня від "дохтора"(черговий марафон?) чому маячня, тому що 90% з тих, у кого в ЗСУ немає близьких родичів (служба в ЗСУ племінників і двоюрідних більше сприймається як інформація, ніж дійсне 24/7 турбування про своїх дітей/чоловіків/братів) сприймають війну (окрім міст у радіусі <100км від москалів) як постійні тривалі незручності (типу, йшов до супермаркету(лікарні), раптом тривога-втратив 2 години в очікуванні)