Додано: Вів 12 гру, 2023 10:15

Прохожий написав: рецепт "просто перестать стрелять" как оказалось работает только в воспаленном воображении... рецепт "просто перестать стрелять" как оказалось работает только в воспаленном воображении...

Для того чтобы делать оценочные суждения нужно собрать все факты, а не отбирать что-то подходящее для себя из смеси фейков. А факты следующие.Касательно "просто перестать стрелять" в условиях, когда людьми Порошенко уже подписаны Минск-1 и Минск-2, которые по сути своей являются скрытой сдачей Украины агрессору, тщательно скрывающего от всего мира свое участие в развязанной им же войне в Украине с помощью российских войск без опознавательных знаков и представителей российских чвк под видом охранных фирм, финансируемых хорошо вероятно Газпромом. В тот момент Украине, на которую напало большое государство с ядерным оружием, не представляется никакой юридической возможности получить поддержку по Будапештскому меморандуму. А это, к сожалению, единственная охранная грамота для Украины, других я не знаю. Причина отсутствия возможности обратиться за помощью официально - это АТО, которую объявил Порошенко, которая отлично подтверждала статус войны как внутреннего конфликта в Украине для зарубежных политиков.Доказательств участия кремля в майдане, в отжиме Крыма, в развязывании войны в восточной части Украины было собрано достаточно еще при Порошенко. Задача перед Зеленским состояла вывести кремль на чистую воду и показать миру его истинную бандитскую сущность. Операция "просто перестать стрелять" и отвести войска на десяток километров решала именно эту задачу. Все остальное было второстепенным. Зеленский справился с этой стратегической задачей на отлично.