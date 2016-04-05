Додано: Вів 12 гру, 2023 11:06

fler написав: ЛАД написав: К концу Союза практически у всех (а, может, просто у всех) были холодильники, телевизоры (у некоторых цветные), радиоприёмники, ....

Давайте так, или разговариваем серьёзно, или Вы рассказываете сказки на основе пропаганды, что в Союзе был "ужас-ужас". Второй вариант - без меня. К концу Союза практически у всех (а, может, просто у всех) были холодильники, телевизоры (у некоторых цветные), радиоприёмники, ....Давайте так, или разговариваем серьёзно, или Вы рассказываете сказки на основе пропаганды, что в Союзе был "ужас-ужас". Второй вариант - без меня.

І чому вас всі "совком" називають? Не розумію І чому вас всі "совком" називають? Не розумію

«выдавливать раба по каплям», «выдавливать из себя раба», «выдавливать раба» и т.п.) — ставшая крылатой фраза из письма Антона Павловича Чехова издателю А.С.Суворину от 7 января 1889 г.[1]

жахіття совка -це не міфи сьогодення, він був дійсний і конкретний1. самий великий жах-це голод (який тривав з перервами всі 80 років), і коли його не було (за науковим значенням)-їжі ніколи не було вдосталь, так щоб вона псувалась (в школі нам завжди нагадували про дітей "блокадного" Ленінграду)список значних голодоморів в Україні:1921-19231932-19331946-1947до речі, влада не мала обмежень (їжа, алкоголь, делікатеси теж)2.кріпацтво для більшості населення (селяни до 1974р не мали паспортів)-"визи" для виїзду за кордон3. тотальна пропаганда і суцільна брехня (сфальшована історія(подання деяких фактів -а не всіх), або засекретили на 100 років-як зустріч трійки в Тегерані 1943)до речі про "любимого" поета Пушкіна (який що не тижня викликав когось (навіть близьких друзів чи родичів на дуель), джерело інформації (саме в якої у вас не буде сумнівів)4. навіть в мирний час 30% ввп витрачали на зброю (від цього нестача продуктів і товарів народного споживання (щоб придбати ТВ, магнітофон, стерео систему та меблі, або авто-черга 2-3 роки, або взятка директору магазина, чи чергування під магазином)щоб придбати якісні взуття були тури в москву (потім в Кишинів), або у спекулянтів під торгсином.5. заборона на все іноземне, навіть коли прихильники Beetles змогли випустити мінйон4 пісні (по дві на кожній стороні-це було десь у 1974р), але авторів не вказали (просто віа), @cant buy me loveтільки за часи перестройки у 1988 Мелодія випустила декілька дисків (класна бл*ть країна) пісню 1964 ми отримали у 1974, а потім ще через 15 років дізнались хто був виконавець6.І головне, промивка мозків (да, підтверджую, не зважаючи на прогресивні погляди (до музики, сексу і рок-н-ролу), був на 99% продуктом совка, я цей совок потроху вичавлював із себе (як писав Чехов) з 1988р , потім у 2014р (під час розстрілу Майдана)сподіваюсь , що війна дещо змінить і у ваших думках (але совок для вас це сакральне)