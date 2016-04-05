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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5833583458355836>
Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 10:17

  ЛАД написав:К концу Союза практически у всех (а, может, просто у всех) были холодильники, телевизоры (у некоторых цветные), радиоприёмники, ....
Давайте так, или разговариваем серьёзно, или Вы рассказываете сказки на основе пропаганды, что в Союзе был "ужас-ужас". Второй вариант - без меня.

І чому вас всі "совком" називають? Не розумію :mrgreen:
fler
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 10:19

  ЛАД написав:
"Ми маємо визнати, що на сьогодні психічно здорової людини в Україні немає. Наше завдання – здійснити психологічно-психіатричне сортування. Все населення країни треба розбити на три категорії: люди, які потребують допомоги психіатра, люди, які потребують допомоги психолога, і третя категорія – люди, які можуть собі самі допомогти. Біда полягає в тому, що це сортування не проводять. Психологічна і психіатрична допомога масово недоступна, і це не дивно, у нас не вистачить ні психіатрів, ні психологів. Це треба виводити на рівень марафону. Там мають бути не новини [в обсязі] 90%, а люди, які розмовляють з іншими людьми", – сказав Комаровський.

https://gordonua.com/ukr/news/politics/perevorot-zelenskij-putin-farion-kvartal-95-intervju-hordona-z-komarovskim-video-1690286.html


маячня від "дохтора"(черговий марафон?)
чому маячня, тому що 90% з тих, у кого в ЗСУ немає близьких родичів (служба в ЗСУ племінників і двоюрідних більше сприймається як інформація, ніж дійсне 24/7 турбування
про своїх дітей/чоловіків/братів) сприймають війну (окрім міст у радіусі <100км від москалів) як постійні тривалі незручності (типу, йшов до супермаркету(лікарні), раптом тривога-втратив 2 години в очікуванні)
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 10:25

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  buratinyo написав:Задача перед Зеленским состояла вывести кремль на чистую воду и показать миру его истинную бандитскую сущность.

О_о а толку з того? Це як Навальний відео знімає які маєтки у хйула.
Можна було б про щось говорити, якщо б Україна за результатами виводу на чисту воду викотила трильйонний позив до москалів щодо компенсації за користування майном в Криму і руйнування Донбасу...
Дюрі-бачі
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 10:29

  Дюрі-бачі написав:
  buratinyo написав:Задача перед Зеленским состояла вывести кремль на чистую воду и показать миру его истинную бандитскую сущность.

О_о а толку з того? Це як Навальний відео знімає які маєтки у хйула.
Можна було б про щось говорити, якщо б Україна за результатами виводу на чисту воду викотила трильйонний позив до москалів щодо компенсації за користування майном в Криму і руйнування Донбасу...

у вас є інші варіанти які були причини?
не знаючи діагнозу, не можливо зробити лікування
flyman
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 10:38

  Zebra написав:По моей версии - виновата Кабаева. Путин имея удручающие антропометрические и возрастные данные, только в роли императора крутящего мясорубку с молодыми физически развитыми русачками может быть сексуально привлекателен для нее. Никаких других логических обяснений отправить 300 тысяч на смерть и инвалидность (цифра не окончательная) русачков - нет. На захваченных территориях столько рабочей силы не осталось.

Zebra, ну яка там сексуальна привабливість?! Вона мабуть все життя очі заплющує та уявляє, що поруч у ліжку Аполон Бельведерський, щоб не блєвонути від "щастя".
Ані гроші, ані влада не додають чоловіку секспривабливості, тільки спорт і здорове харчування плюс певні риси характеру (які або є, або немає).
fler
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 10:52

  ЛАД написав:
  wadimk написав:Мне вот интересно...если я жил в двух разных "Державах", то кто и кому что дал и кто кому что должен?! И кто у кого что успел отобрать?

Вопрос интересный. :)
Кстати, Будивельник, Вы до 25 жили в Союзе, следовательно, должны были ему. Как отдадите? Ругательствами в его адрес?


Масова освіта почалась в срср?

Але то була окупаційна “освіта”, спрямована здебільшо на вирощування павліков морозових...
За гроші відібрані у жителів (десять млн яких аж голодом заморили).
Та й увесь час срсрс на податки люди віддавали десь 90%, а не 50% як зараз.

Вцілілі в голодоморах і форсування дніпрів -- оплачували окупац.“освіту” вже своїм дітям.

Лише у 90ті працюючі оплачували кращу освіту.

І вгадайте чому московія зараз оплачує тюменських “вчителів” для елдеенерій... Не факт, що місцеві податки покривають ці витрати. Але москвини чомусь вкладаються у “освіту” (чи затемнення?) додаткових рабів... Може розраховують на повернення “кредиту”?



І преЗЕдеет чітко пояснив, що винен лише родителям. От і стипендію їм вибив..., бо теж, мабуть, все пдв на себе записував і вийшло дуже багато...

В ситуації, що людина живе у горах, без доріг, без дітей, без пенсіонерів на утриманні (не змогли дожити до пенс.віку 65) -- то логічно, що податки на дороги, освіту оплачувати вже не треба. На пенсію -- мабуть треба, якщо є план дожити до неї. Отже треба 15р стажу мін.


І на оборону треба податки.
Бо прийдуть і вб`ють...

І власна участь у війні.
За 42 роки (18-60 і якщо війна буде 42роки) треба у військо десь 2роки кожному(ій) з 21млн придатних. Напр., 1рік в 27, і 1рік в 57років.
Чи менше 24міс, якщо придатних 24млн.
А не так як нині -- тили “вірять у зсу”. Що, думають, це якесь фентезі Пратчета, і та віра додає зсу “магічних сил”?
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 10:53

  Дюрі-бачі написав:
  pesikot написав:І зараз є купа законів, якщо їх виконувати, то далеко не всім буде солодко
Але їх не виконують, проте влаштовують маскі-шоу по санаторіям

Закони є для мирного часу, а от узаконити хоча б видачу повістки виписаної "на місці", дозволити ТЦК перевіряти документи і інші очевидні речі для військового стану досі не прийняли.



ДБР перевірить працівників ТЦК, які під дулами автоматів провели мобілізацію у «Косино»

«Під час мобілізаційних заходів працівники ТЦК затримали двох осіб, оскільки вони порушили вимоги законодавства про перебування на військовому обліку під час дії правового режиму воєнного стану,» – сказала Шевченко.

Після цього військовозобов'язані пройшли військово-лікарську комісію. Їх визнали придатними до військової служби, але вони написали заяву, в якій відмовилися від призову. Після цього затриманих відпустили. :lol:
https://varta1.com.ua/news/dbr-pereviri ... 74187.html





«100 тисяч цілком можна було б забрати на фронт»: в Україні хочуть мобілізувати ще одну категорію громадян
Можна зробити це дуже швидко

«Нам дійсно потрібно під час війни 250 тисяч поліцейських в тилу? Чи не забагато людей охороняють наш правопорядок? Я не хочу сказати, що треба їх всіх на фронт. Звичайно, правопорядок потрібний. І якби ми забрали всю поліцію на фронт, тоді завтра ми б мали проблему вийти з дому. Але, вибачте мене, 250 тисяч – це трошки таки дофіга. От я думаю, що 50 або 100 тисяч цілком можна було б забрати на фронт», – сказв Євген Дикий.

Це можна зробити одним рішенням – зменшити відомствам квоту на бронювання працівників.

Я привів як приклад Національну поліцію, бо їх найбільше. Але ж насправді ще є ДБР, НАБУ, НАЗК, Фіскальна поліція, митниця. Це ті структури, де всі працівники за визначенням проходять фізпідготовку, медкомісію, мають хоча б базові навички володіння зброєю. Тобто вони всі вже мають базовий рівень відмінно від звичайного цивільного мобілізованого. Загалом це десь пів мільйона людей. 50-100 тисяч можна абсолютно спокійно забрати, і зробити це дуже швидко», – додав Євген Дикий.
https://varta1.com.ua/news/100-tisyach- ... 74186.html
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 11:06

  fler написав:
  ЛАД написав:К концу Союза практически у всех (а, может, просто у всех) были холодильники, телевизоры (у некоторых цветные), радиоприёмники, ....
Давайте так, или разговариваем серьёзно, или Вы рассказываете сказки на основе пропаганды, что в Союзе был "ужас-ужас". Второй вариант - без меня.

І чому вас всі "совком" називають? Не розумію :mrgreen:


жахіття совка -це не міфи сьогодення, він був дійсний і конкретний

1. самий великий жах-це голод (який тривав з перервами всі 80 років), і коли його не було (за науковим значенням)-їжі ніколи не було вдосталь, так щоб вона псувалась (в школі нам завжди нагадували про дітей "блокадного" Ленінграду)
список значних голодоморів в Україні:
1921-1923
1932-1933
1946-1947
до речі, влада не мала обмежень (їжа, алкоголь, делікатеси теж)


2.кріпацтво для більшості населення (селяни до 1974р не мали паспортів)-"визи" для виїзду за кордон
https://www.youtube.com/watch?v=SnvR7HeyzTA
3. тотальна пропаганда і суцільна брехня (сфальшована історія(подання деяких фактів -а не всіх), або засекретили на 100 років-як зустріч трійки в Тегерані 1943)
до речі про "любимого" поета Пушкіна (який що не тижня викликав когось (навіть близьких друзів чи родичів на дуель), джерело інформації (саме в якої у вас не буде сумнівів)
https://peterburg.center/story/vse-duel ... poeta.html
4. навіть в мирний час 30% ввп витрачали на зброю (від цього нестача продуктів і товарів народного споживання (щоб придбати ТВ, магнітофон, стерео систему та меблі, або авто-черга 2-3 роки, або взятка директору магазина, чи чергування під магазином)
щоб придбати якісні взуття були тури в москву (потім в Кишинів), або у спекулянтів під торгсином.
5. заборона на все іноземне, навіть коли прихильники Beetles змогли випустити мінйон
4 пісні (по дві на кожній стороні-це було десь у 1974р), але авторів не вказали (просто віа), @cant buy me love
https://www.youtube.com/watch?v=TBSpmoA8V78
тільки за часи перестройки у 1988 Мелодія випустила декілька дисків (класна бл*ть країна) пісню 1964 ми отримали у 1974, а потім ще через 15 років дізнались хто був виконавець
6.І головне, промивка мозків (да, підтверджую, не зважаючи на прогресивні погляди (до музики, сексу і рок-н-ролу), був на 99% продуктом совка, я цей совок потроху вичавлював із себе (як писав Чехов) з 1988р , потім у 2014р (під час розстрілу Майдана)
«выдавливать раба по каплям», «выдавливать из себя раба», «выдавливать раба» и т.п.) — ставшая крылатой фраза из письма Антона Павловича Чехова издателю А.С.Суворину от 7 января 1889 г.[1]

сподіваюсь , що війна дещо змінить і у ваших думках (але совок для вас це сакральне)
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 11:10

  wadimk написав:В "новостях" написали, что украинцы на 93% имеют компьютерную грамотность. Я сомневаюсь. Для чего цитировать "портянки" на пол страницы ?! Два раза "баден-баден". Можно нажать "цитировать" и редактировать сообщение. Оставить только ключевую цитату. Если я помог, то можете поблагодарить... Может станет 94%...

Доречі в правилах форуму це є. Але муху не вдається . Потужний айтішник на мінімалках.
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 11:14

  detroytred написав:
  budivelnik написав:Ви мазохістка?
Чи просто любите цю професію?
Якщо любите - маєте право
Але чому Ви вірішили що Вашу любов повинен оплачувати хтось інший?
Тому у Вас два виходи
а - доплачувати самостійно за свою любов до професії з власних доходів
б - тихенько мовчати , щоб ніхто не чув і не догадувався як ви лаханулись.
З точки зору саме оплати.

Цілком правильно вище було підмічено -- от і виявилося, що приток таких *лохів* скінчився, а ви зауважуєте тим, що ще є там на службі державі, "тихенько мовчати", і самі не здатні *віддати...*.

Це не претензія, а пояснення, що можливість вам заробляти, працювати на себе, щоб не залежати від чужих рішень, базувались не тільки на вашій кропітливій праці на себе, а й на отих "лохах", які працювали на державу.
Без лоха і життя пагане.
Зараз же Ви намагаєтеся доказати сьогоднішнім "лохам", що платять їм достатньо; вчорашнім - що треба було піти зі своїх місць або доплачувати за свою "любов", або тепер мовчати, що лоханулись.
Що завтрашнім скажете?
Бо Вашу інтерпретацію *працювати на себе" держслужбовцю -- це краще навчатися, щоб тебе не вбили; щоб отримувати вищі досягнення по службі ----- не зрозуміють.
Тому що вона є не "працювати на себе", а залишається все тим же "працювати на державу" і з отією ж *залежністю від чужих рішень*.
Звісно якщо чесно служити... як лох.
Не треба вигадувати для держслужбовців якісь інші, ніж для себе, параметри *праці на себе, щоб не залежати від чужих рішень*.
Шановні у Вас з мозгами все нормально?
Ви аналізуєте прочитане чи рефлексуєте?
1 При чому тут постійне згадування Держслужбовців?
У відсотковому складі до кількості населення ( якщо викинути лікарів /вчителів/військових) - менше 1%.
Лікарі /вчителі - мають різні зарплати і ВСІ з них МОЖУТЬ ці доходи покращити...було б бажання
МВС - також на зарплати жалітись не варто.
Тому залишилось тих 200 000 чиновників- з яких 50% ниє що їм мало платять ..але при цьому робить ще менше ніж їм платять.
Ви будете цих захищати?
Ще є частина яка краде - Ви й цих збираєтесь оправдувати.

Та пофіг мені на 1%...
2 Мене цікавить 99% , які НЕ Є ЧИНОВНИКАМИ , які САМОСТІЙНО вибирали своє місце праці.
І якщо людина вибрала ХОББІ - має право так жити , але не повинна своє ХОББІ перетворювати в ЗЛОДІЙСТВО.
Хочеш займатись хоббі - сплати в рік всього 2500 доларів і займайся- хто тобі лікар
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