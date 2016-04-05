І чому вас всі "совком" називають? Не розумію
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Додано: Вів 12 гру, 2023 10:17
І чому вас всі "совком" називають? Не розумію
Додано: Вів 12 гру, 2023 10:19
маячня від "дохтора"(черговий марафон?)
чому маячня, тому що 90% з тих, у кого в ЗСУ немає близьких родичів (служба в ЗСУ племінників і двоюрідних більше сприймається як інформація, ніж дійсне 24/7 турбування
про своїх дітей/чоловіків/братів) сприймають війну (окрім міст у радіусі <100км від москалів) як постійні тривалі незручності (типу, йшов до супермаркету(лікарні), раптом тривога-втратив 2 години в очікуванні)
Додано: Вів 12 гру, 2023 10:25
Re: Напад росії і білорусі на Україну
О_о а толку з того? Це як Навальний відео знімає які маєтки у хйула.
Можна було б про щось говорити, якщо б Україна за результатами виводу на чисту воду викотила трильйонний позив до москалів щодо компенсації за користування майном в Криму і руйнування Донбасу...
Додано: Вів 12 гру, 2023 10:29
у вас є інші варіанти які були причини?
не знаючи діагнозу, не можливо зробити лікування
Додано: Вів 12 гру, 2023 10:38
Zebra, ну яка там сексуальна привабливість?! Вона мабуть все життя очі заплющує та уявляє, що поруч у ліжку Аполон Бельведерський, щоб не блєвонути від "щастя".
Ані гроші, ані влада не додають чоловіку секспривабливості, тільки спорт і здорове харчування плюс певні риси характеру (які або є, або немає).
Додано: Вів 12 гру, 2023 10:52
Масова освіта почалась в срср?
Але то була окупаційна “освіта”, спрямована здебільшо на вирощування павліков морозових...
За гроші відібрані у жителів (десять млн яких аж голодом заморили).
Та й увесь час срсрс на податки люди віддавали десь 90%, а не 50% як зараз.
Вцілілі в голодоморах і форсування дніпрів -- оплачували окупац.“освіту” вже своїм дітям.
Лише у 90ті працюючі оплачували кращу освіту.
І вгадайте чому московія зараз оплачує тюменських “вчителів” для елдеенерій... Не факт, що місцеві податки покривають ці витрати. Але москвини чомусь вкладаються у “освіту” (чи затемнення?) додаткових рабів... Може розраховують на повернення “кредиту”?
І преЗЕдеет чітко пояснив, що винен лише родителям. От і стипендію їм вибив..., бо теж, мабуть, все пдв на себе записував і вийшло дуже багато...
В ситуації, що людина живе у горах, без доріг, без дітей, без пенсіонерів на утриманні (не змогли дожити до пенс.віку 65) -- то логічно, що податки на дороги, освіту оплачувати вже не треба. На пенсію -- мабуть треба, якщо є план дожити до неї. Отже треба 15р стажу мін.
І на оборону треба податки.
Бо прийдуть і вб`ють...
І власна участь у війні.
За 42 роки (18-60 і якщо війна буде 42роки) треба у військо десь 2роки кожному(ій) з 21млн придатних. Напр., 1рік в 27, і 1рік в 57років.
Чи менше 24міс, якщо придатних 24млн.
А не так як нині -- тили “вірять у зсу”. Що, думають, це якесь фентезі Пратчета, і та віра додає зсу “магічних сил”?
Додано: Вів 12 гру, 2023 10:53
ДБР перевірить працівників ТЦК, які під дулами автоматів провели мобілізацію у «Косино»
«Під час мобілізаційних заходів працівники ТЦК затримали двох осіб, оскільки вони порушили вимоги законодавства про перебування на військовому обліку під час дії правового режиму воєнного стану,» – сказала Шевченко.
Після цього військовозобов'язані пройшли військово-лікарську комісію. Їх визнали придатними до військової служби, але вони написали заяву, в якій відмовилися від призову. Після цього затриманих відпустили.
«100 тисяч цілком можна було б забрати на фронт»: в Україні хочуть мобілізувати ще одну категорію громадян
Можна зробити це дуже швидко
«Нам дійсно потрібно під час війни 250 тисяч поліцейських в тилу? Чи не забагато людей охороняють наш правопорядок? Я не хочу сказати, що треба їх всіх на фронт. Звичайно, правопорядок потрібний. І якби ми забрали всю поліцію на фронт, тоді завтра ми б мали проблему вийти з дому. Але, вибачте мене, 250 тисяч – це трошки таки дофіга. От я думаю, що 50 або 100 тисяч цілком можна було б забрати на фронт», – сказв Євген Дикий.
Це можна зробити одним рішенням – зменшити відомствам квоту на бронювання працівників.
Я привів як приклад Національну поліцію, бо їх найбільше. Але ж насправді ще є ДБР, НАБУ, НАЗК, Фіскальна поліція, митниця. Це ті структури, де всі працівники за визначенням проходять фізпідготовку, медкомісію, мають хоча б базові навички володіння зброєю. Тобто вони всі вже мають базовий рівень відмінно від звичайного цивільного мобілізованого. Загалом це десь пів мільйона людей. 50-100 тисяч можна абсолютно спокійно забрати, і зробити це дуже швидко», – додав Євген Дикий.
Додано: Вів 12 гру, 2023 11:06
жахіття совка -це не міфи сьогодення, він був дійсний і конкретний
1. самий великий жах-це голод (який тривав з перервами всі 80 років), і коли його не було (за науковим значенням)-їжі ніколи не було вдосталь, так щоб вона псувалась (в школі нам завжди нагадували про дітей "блокадного" Ленінграду)
список значних голодоморів в Україні:
1921-1923
1932-1933
1946-1947
до речі, влада не мала обмежень (їжа, алкоголь, делікатеси теж)
2.кріпацтво для більшості населення (селяни до 1974р не мали паспортів)-"визи" для виїзду за кордон
3. тотальна пропаганда і суцільна брехня (сфальшована історія(подання деяких фактів -а не всіх), або засекретили на 100 років-як зустріч трійки в Тегерані 1943)
до речі про "любимого" поета Пушкіна (який що не тижня викликав когось (навіть близьких друзів чи родичів на дуель), джерело інформації (саме в якої у вас не буде сумнівів)
4. навіть в мирний час 30% ввп витрачали на зброю (від цього нестача продуктів і товарів народного споживання (щоб придбати ТВ, магнітофон, стерео систему та меблі, або авто-черга 2-3 роки, або взятка директору магазина, чи чергування під магазином)
щоб придбати якісні взуття були тури в москву (потім в Кишинів), або у спекулянтів під торгсином.
5. заборона на все іноземне, навіть коли прихильники Beetles змогли випустити мінйон
4 пісні (по дві на кожній стороні-це було десь у 1974р), але авторів не вказали (просто віа), @cant buy me love
тільки за часи перестройки у 1988 Мелодія випустила декілька дисків (класна бл*ть країна) пісню 1964 ми отримали у 1974, а потім ще через 15 років дізнались хто був виконавець
6.І головне, промивка мозків (да, підтверджую, не зважаючи на прогресивні погляди (до музики, сексу і рок-н-ролу), був на 99% продуктом совка, я цей совок потроху вичавлював із себе (як писав Чехов) з 1988р , потім у 2014р (під час розстрілу Майдана)
сподіваюсь , що війна дещо змінить і у ваших думках (але совок для вас це сакральне)
Додано: Вів 12 гру, 2023 11:10
Доречі в правилах форуму це є. Але муху не вдається . Потужний айтішник на мінімалках.
Додано: Вів 12 гру, 2023 11:14
Шановні у Вас з мозгами все нормально?
Ви аналізуєте прочитане чи рефлексуєте?
1 При чому тут постійне згадування Держслужбовців?
У відсотковому складі до кількості населення ( якщо викинути лікарів /вчителів/військових) - менше 1%.
Лікарі /вчителі - мають різні зарплати і ВСІ з них МОЖУТЬ ці доходи покращити...було б бажання
МВС - також на зарплати жалітись не варто.
Тому залишилось тих 200 000 чиновників- з яких 50% ниє що їм мало платять ..але при цьому робить ще менше ніж їм платять.
Ви будете цих захищати?
Ще є частина яка краде - Ви й цих збираєтесь оправдувати.
Та пофіг мені на 1%...
2 Мене цікавить 99% , які НЕ Є ЧИНОВНИКАМИ , які САМОСТІЙНО вибирали своє місце праці.
І якщо людина вибрала ХОББІ - має право так жити , але не повинна своє ХОББІ перетворювати в ЗЛОДІЙСТВО.
Хочеш займатись хоббі - сплати в рік всього 2500 доларів і займайся- хто тобі лікар
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