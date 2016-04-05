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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5833583458355836
Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 11:15



Успіх



adeges написав:
Проте чи не краще задатись питанням, скільки мільонів треба мобілізувати, на додачу до технологій Умєрова, щоб пити каву в Криму наступного року?



Судячи з бажання ... йти на фронт, які ще вчора хотіли каву в Криму і кордонів 91го, а вже сьогодні, коли на них почались облави і їх тягнуть за вуха на фронт - то я бачу, що вони вже перехотіли цього всього)) і вже, наче, не проти "зійтись по середині"© :mrgreen:

...
Як руками Успіха/Бобюа/Фріза - то можна воювати і 2, і 20років? І пити просекко в Криму і штурмувати кордони 91го, та й взагалі, йти на москву?!
А як почали брати за шкірку отих ..., так зразу виявляється, що "не все так однозначно"©?

А що ж ви, панове ..., так зразу перевзуваєтесь? :D
Невже справді "чужими руками так добре жар загортати"? :wink:



А може вони не знали... Вже 21міс...
Думали, що то просто щось гупає.

А про кордони -- думали, що то якось пов`язане з приКордонниками! Блатними і корумпованими, “звісно ж”.
Bobua
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 11:16

Re: Напад росії і білорусі на Україну

  mephala написав:ціни вони не складуть собі з своїми податками. податки не тільки потрібно платити а ще й контролювати тих кого ви найняли за ці податки. на своїй фірмі ви ж так робите?
Це якась фантасмагорія....
Ви точно не прихильниця сталіна?
Бо по Вашому я повинен
а - сплатити податки
б - ударами палицею по вашим пяткам змусити вас працювати...

А мені це нафіга?
Я сплатив...а тепер ви думайте в яку точку і що собі засунути щоб і ви могли платити не менше.
budivelnik
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 11:18

Американці радять українцям окопуватися на фронті після того, як контрнаступ ЗСУ не досяг своєї мети — New York Times

🔻 У Штатах наполягають на консервативній стратегії — закріпитися на утриманій території, нарощувати військові постачання, посилювати військо та розвивати виробництво власної зброї протягом року.

🔻 Метою називають те, щоб Україна могла створити реальну загрозу РФ, яка наприкінці 2024 року або 2025 року розглянула б участь у змістовних переговорах.

🔻 Водночас українці хочуть йти у наступ або з землі, або завдаючи дальніх ударів, як це було в Криму. В Україні також розглядають стратегії виведення з ладу збройових заводів і залізниць у РФ. 

🔻 Без нової стратегії та додаткового фінансування Україна може програти війну, кажуть американські чиновники. 
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 11:20

  Bobua написав:
  ЛАД написав:
  wadimk написав:Мне вот интересно...если я жил в двух разных "Державах", то кто и кому что дал и кто кому что должен?! И кто у кого что успел отобрать?

Вопрос интересный. :)
Кстати, Будивельник, Вы до 25 жили в Союзе, следовательно, должны были ему. Как отдадите? Ругательствами в его адрес?
І з 20 років - віддавав Союзу службою в Збройних силах....
Якби совок не розвалився - віддавав би далі...
Після розвалу - продовжив віддавати Україні
Так на хвилюку
вам відомо що в склад Союзу входила УРСР ?
Якщо відомо - то напевно вас не повинно здивувати що я до сьогодні віддаю тій Державі на території якої народився і вчився?
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 11:21

vitaliiangel ,

пилоты гражданских судов чем сейчас заняты? там тоже можно поискать, инвалидов на такие работы не брали.

А сдающие недвижку почти без налога чем заняты? Их не меньше , чем пилотов. Пилоты хоть огромные налоги платят, а витальоны?
Витальон, а что, наличие здоровья - это уже недостаток, за который надо нести ответственность и наказание? А без сетчатки и с гипертонией - это красавчик. Так? :mrgreen:
Hotab
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 11:39

  Letusrock написав:
  Bobua написав:Це так “ненав`язливо” укр.влада підштовхує укр.військо до неявної капітуляції? І лише нездатність москвинів добре поводитись із полоненими стоїть на заваді...


якби росіяни спочатку налаштовувались на довгу війну і недопускали бучі, страт полонених, обстрілів житлових будинків то в момент втоми фронтовиків чи збільшення маси примусово мобілізованих могли б запустити акцію "здайся і отримай квиток в турцію".
Але як писав ЛАД жорстокість агресора зіграла на руку нам, розмивши всі напівтони



“на руку” укр.тилам, що в укр.війська нема виходу?

Та... Мабуть і справді “на руку”.

Але як жити у наступні десятиліття-століття?
Коли статистики й історики почнуть писати у підручниках ті мізерні відсотки (частки відсотків) війська (передової) відносно всього населення. Лічені %, які були поставлені у безвихідні умови, для захисту тилового карусельного життя...

Як жити з такою плямою у власній пам`яті, й у пам’яті всієї країни?
От, для прикладу, візьмімо Голодомори. Люди повставали, люди програли. І вимерло млн 10 із хай так само 40млн.
А якби було інакше й історики казали, що ті 40млн відкупились неповним мільйоном людей, і ще й перебирали роком випуску у 30срібняках... -- як би ми дивились на них? І як на нас дивитимуться з майбутнього?? :shock:
Bobua
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 11:47

  Letusrock написав:трохи гумору - народна творчість на злобу дня

Дія відбувається в одному з обласних центрів, влітку, приблизно 2025 року.
В магазин забігає схвильована відвідувачка і звертається до продавчинь:
Дівчата! Ви не повірите, кого я бачила! Чоловіка! На вулиці!
--Неправда!
--Не може бути!
--І який він із себе?
--Я не встигла роздивитися!
Він тільки вийшов з під'їзда, як його вже скрутили!
--Видно чекали!
--Це ж якась завистлива сучка здала!
Скажу вам, це ж якою дурепою треба бути, щоб випустити чоловіка на вулицю! От якби в мене був чоловік, я би працювала зранку до вечора, кормила, балувала, забезпечувала, а на вулицю б не випустила!
При словах "якби у мене був чоловік" очі у всіх присутніх затуманилися, а погляд став замріяно-відсутнім.
Запанувала тиша. І лише незабаром, неохоче, кожна з них повернулася до своїх справ.


Є дві книги на цю тему.
“Чоловіки під охороною” Мерля.
І “другий чоловік” Трамбле.
Всі тилові мріють, схоже, про сценарій Мерля. Але може статись Трамбле...
Bobua
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  #<1 ... 5833583458355836
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