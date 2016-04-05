Додано: Вів 12 гру, 2023 12:35

Успіх написав: холява написав: Можете подсказать всем , как остановить войну ?

Ну или по крайней мере мне .

С кем разговаривать и о чем ? Можете подсказать всем , как остановить войну ?Ну или по крайней мере мне .С кем разговаривать и о чем ? Розмовляти з НАТО і ЄС!

Розглянути 100500 варіантів, але прийняти рішення і вибрати хоч якийсь варіант! Розмовляти з НАТО і ЄС!Розглянути 100500 варіантів, але прийняти рішення і вибрати хоч якийсь варіант!

Нажаль, здається, що НАТО і ЄС цілком влаштовує те, що ви сидите в окопі безстроково. Не влаштовувало б -- ще під літній контрнаступ забезпечили б вас дієвою зброєю, щоб ви змогли не просто триматись в окопі, а виконувати бойові завдання і перемагати. Тоді ще проблема з призовом і комплектуванням не стояла так гостро, і, за умови технічного забезпечення можна було б досягти стратегічних успіхів. Але Захід розміняв Україну не на перемогу навіть, а на тимчасове відтягування сутички. Вони вже знають, що найближчі років 5-15 росія військової загрози для заходу вже не становить, незалежно від того, чи закінчаться бойові дії в Україні, і чим саме вони закінчаться. Через 5-15 років хтось вже буде не при владі, когось взагалі не буде, а ще ситуація може сильно змінитись, і загроза стане не такою актуальною. Вони мають рацію, і вірно все розрахували. Але Україну загнали в глухий кут. Принаймні зараз все виглядає саме таким чином.