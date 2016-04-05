wadimk написав:Мне вот интересно...если я жил в двух разных "Державах", то кто и кому что дал и кто кому что должен?! И кто у кого что успел отобрать?
Вопрос интересный. Кстати, Будивельник, Вы до 25 жили в Союзе, следовательно, должны были ему. Как отдадите? Ругательствами в его адрес?
І з 20 років - віддавав Союзу службою в Збройних силах.... Якби совок не розвалився - віддавав би далі... Після розвалу - продовжив віддавати Україні Так на хвилюку вам відомо що в склад Союзу входила УРСР ? Якщо відомо - то напевно вас не повинно здивувати що я до сьогодні віддаю тій Державі на території якої народився і вчився?
пилоты гражданских судов чем сейчас заняты? там тоже можно поискать, инвалидов на такие работы не брали.
А сдающие недвижку почти без налога чем заняты? Их не меньше , чем пилотов. Пилоты хоть огромные налоги платят, а витальоны? Витальон, а что, наличие здоровья - это уже недостаток, за который надо нести ответственность и наказание? А без сетчатки и с гипертонией - это красавчик. Так?
Bobua написав:Це так “ненав`язливо” укр.влада підштовхує укр.військо до неявної капітуляції? І лише нездатність москвинів добре поводитись із полоненими стоїть на заваді...
якби росіяни спочатку налаштовувались на довгу війну і недопускали бучі, страт полонених, обстрілів житлових будинків то в момент втоми фронтовиків чи збільшення маси примусово мобілізованих могли б запустити акцію "здайся і отримай квиток в турцію". Але як писав ЛАД жорстокість агресора зіграла на руку нам, розмивши всі напівтони
“на руку” укр.тилам, що в укр.війська нема виходу?
Та... Мабуть і справді “на руку”.
Але як жити у наступні десятиліття-століття? Коли статистики й історики почнуть писати у підручниках ті мізерні відсотки (частки відсотків) війська (передової) відносно всього населення. Лічені %, які були поставлені у безвихідні умови, для захисту тилового карусельного життя...
Як жити з такою плямою у власній пам`яті, й у пам’яті всієї країни? От, для прикладу, візьмімо Голодомори. Люди повставали, люди програли. І вимерло млн 10 із хай так само 40млн. А якби було інакше й історики казали, що ті 40млн відкупились неповним мільйоном людей, і ще й перебирали роком випуску у 30срібняках... -- як би ми дивились на них? І як на нас дивитимуться з майбутнього??
Letusrock написав:трохи гумору - народна творчість на злобу дня
Дія відбувається в одному з обласних центрів, влітку, приблизно 2025 року. В магазин забігає схвильована відвідувачка і звертається до продавчинь: Дівчата! Ви не повірите, кого я бачила! Чоловіка! На вулиці! --Неправда! --Не може бути! --І який він із себе? --Я не встигла роздивитися! Він тільки вийшов з під'їзда, як його вже скрутили! --Видно чекали! --Це ж якась завистлива сучка здала! Скажу вам, це ж якою дурепою треба бути, щоб випустити чоловіка на вулицю! От якби в мене був чоловік, я би працювала зранку до вечора, кормила, балувала, забезпечувала, а на вулицю б не випустила! При словах "якби у мене був чоловік" очі у всіх присутніх затуманилися, а погляд став замріяно-відсутнім. Запанувала тиша. І лише незабаром, неохоче, кожна з них повернулася до своїх справ.
Є дві книги на цю тему. “Чоловіки під охороною” Мерля. І “другий чоловік” Трамбле. Всі тилові мріють, схоже, про сценарій Мерля. Але може статись Трамбле...
холява написав:Можете подсказать всем , как остановить войну ? Ну или по крайней мере мне . С кем разговаривать и о чем ?
Розмовляти з НАТО і ЄС! Розглянути 100500 варіантів, але прийняти рішення і вибрати хоч якийсь варіант!
Нажаль, здається, що НАТО і ЄС цілком влаштовує те, що ви сидите в окопі безстроково. Не влаштовувало б -- ще під літній контрнаступ забезпечили б вас дієвою зброєю, щоб ви змогли не просто триматись в окопі, а виконувати бойові завдання і перемагати. Тоді ще проблема з призовом і комплектуванням не стояла так гостро, і, за умови технічного забезпечення можна було б досягти стратегічних успіхів. Але Захід розміняв Україну не на перемогу навіть, а на тимчасове відтягування сутички. Вони вже знають, що найближчі років 5-15 росія військової загрози для заходу вже не становить, незалежно від того, чи закінчаться бойові дії в Україні, і чим саме вони закінчаться. Через 5-15 років хтось вже буде не при владі, когось взагалі не буде, а ще ситуація може сильно змінитись, і загроза стане не такою актуальною. Вони мають рацію, і вірно все розрахували. Але Україну загнали в глухий кут. Принаймні зараз все виглядає саме таким чином.
Пентагон отправит в Киев своего генерала для разработки новой военной стратегии уже в начале 2024 года. - NT
В армии США хотят, чтобы Украина сосредоточилась на содержании имеющейся у нее территории, и развитии своей способности производить оружие в течение 2024 года. По их мнению, это обеспечило бы Киеву возможность дать отпор любому новому российскому порыву. В то же время Киев рассматривает стратегии, базирующиеся на их успешных глубоких ударах по Крыму минувшей осенью. Они ищут способы вывести Россию из равновесия с помощью нападений на оружейные заводы, склады оружия и железнодорожные линии.