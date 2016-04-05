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Напад росії і
білорусі на Україну

Напад росії і білорусі на Україну
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  #<1 ... 5834583558365837
Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 13:26

  Xenon написав:
Пентагон отправит в Киев своего генерала для разработки новой военной стратегии уже в начале 2024 года. - NT

В армии США хотят, чтобы Украина
сосредоточилась на содержании
имеющейся у нее территории, и развитии своей способности производить оружие в течение 2024 года. По их мнению, это обеспечило бы Киеву возможность дать отпор любому новому российскому порыву. В то же время Киев рассматривает стратегии, базирующиеся на их успешных глубоких ударах по Крыму минувшей осенью. Они ищут способы вывести Россию из равновесия с помощью нападений на оружейные заводы, склады оружия и железнодорожные линии.

https://www.nytimes.com/2023/12/11/us/p ... ategy.html


Нарешті голос розуму, провідіні аналітики перечитали архіви цієї гілки 9 місячної давності)) ?
Letusrock
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 13:38

Re: Напад росії і білорусі на Україну

Думал шутка, но, скорее всего, нет

https://glavcom.ua/country/politics/nar ... 73886.html

Народний депутат України від партії «Слуга народу» Георгій Мазурашу ініціював законопроєкт щодо оголошення загальнонаціонального щоденного часу молитви за перемогу та звільнення всієї території України від російської окупації. Картку проєкту опубліковано на сайті парламенту.

Что же у них в головах
hume
 
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 13:41

Re: Напад росії і білорусі на Україну

hume написав:Думал шутка, но, скорее всего, нет

https://glavcom.ua/country/politics/nar ... 73886.html

Народний депутат України від партії «Слуга народу» Георгій Мазурашу ініціював законопроєкт щодо оголошення загальнонаціонального щоденного часу молитви за перемогу та звільнення всієї території України від російської окупації. Картку проєкту опубліковано на сайті парламенту.
Що ви дивуєтеся. Тищенко досі депутат, безугла досі з мандатом і головує в комітетах - там ціла партія клінічних ідіотів
Faceless
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 13:43

  hume написав:Народний депутат України від партії «Слуга народу» Георгій Мазурашу ініціював законопроєкт щодо оголошення загальнонаціонального щоденного часу молитви
Желательно всем составом Рады и обязательно лбом об пол. Чем сильнее, тем лучше.
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Повідомлення Додано: Вів 12 гру, 2023 14:09

  mephala написав:ви за 3 копійки наймаєте до себе людей на фірму, їх не контролюєте і вони приносять вам золоті гори?
от поки в нас будуть такі мамкіні бізнесмени то держави й не буде.

Сам собі вигадав, сам себе прокоментував...

  mephala написав:ціни вони не складуть собі з своїми податками. податки не тільки потрібно платити а ще й контролювати тих кого ви найняли за ці податки.

Точно Я маю контролювати? А ВИ - не маєте ? :)
В мене є своя зона контролю. Ще й за вами підтирати...

Піонєр - ти в атвєтє за всьо (с)
sergey_sryvkin
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