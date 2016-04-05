Пентагон отправит в Киев своего генерала для разработки новой военной стратегии уже в начале 2024 года. - NT
В армии США хотят, чтобы Украина
сосредоточилась на содержании
имеющейся у нее территории, и развитии своей способности производить оружие в течение 2024 года. По их мнению, это обеспечило бы Киеву возможность дать отпор любому новому российскому порыву. В то же время Киев рассматривает стратегии, базирующиеся на их успешных глубоких ударах по Крыму минувшей осенью. Они ищут способы вывести Россию из равновесия с помощью нападений на оружейные заводы, склады оружия и железнодорожные линии.
Народний депутат України від партії «Слуга народу» Георгій Мазурашу ініціював законопроєкт щодо оголошення загальнонаціонального щоденного часу молитви за перемогу та звільнення всієї території України від російської окупації. Картку проєкту опубліковано на сайті парламенту.
Народний депутат України від партії «Слуга народу» Георгій Мазурашу ініціював законопроєкт щодо оголошення загальнонаціонального щоденного часу молитви за перемогу та звільнення всієї території України від російської окупації. Картку проєкту опубліковано на сайті парламенту.
Що ви дивуєтеся. Тищенко досі депутат, безугла досі з мандатом і головує в комітетах - там ціла партія клінічних ідіотів