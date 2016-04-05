Народний депутат України від партії «Слуга народу» Георгій Мазурашу ініціював законопроєкт щодо оголошення загальнонаціонального щоденного часу молитви за перемогу та звільнення всієї території України від російської окупації. Картку проєкту опубліковано на сайті парламенту.
Що ви дивуєтеся. Тищенко досі депутат, безугла досі з мандатом і головує в комітетах - там ціла партія клінічних ідіотів
Та не можна так говорити, адже влада - дзеркало народу (аж 73%). Не ображайте "мудрий" нарід.
Народний депутат України від партії «Слуга народу» Георгій Мазурашу ініціював законопроєкт щодо оголошення загальнонаціонального щоденного часу молитви за перемогу та звільнення всієї території України від російської окупації. Картку проєкту опубліковано на сайті парламенту.
Що ви дивуєтеся. Тищенко досі депутат, безугла досі з мандатом і головує в комітетах - там ціла партія клінічних ідіотів
Та не можна так говорити, адже влада - дзеркало народу (аж 73%). Не ображайте "мудрий" нарід.
Народ, як народ. Всі народи піддаються впливу та маніпуляціям. Склалися б лише умови ... і у влучний момент один і той же народ обирає (дзеркалить) ПАПа і Зе. Тобто причина -- умови, які склалися. Та особи, які скористалися.
Свого часу (тобто за визначених умов) німецький народ обрав Гі. Той же самий народ, який був до цього, і буде потім. Умови та політсили. От і всі причини.
Не буває ні мудрих, ні дурних народів... Умови для появи саме Зе і Ко заклав саме ПАП і Ко)) Бо ніяких інших подій та змін не було, як причин дати копняка усім старим елітам. Серіал був лише інструментом зупинки вибору саме на Зе, а не на коті. А от для появи Гі умови закладені поразкою у 1СВ.
Letusrock написав:Нарешті голос розуму, провідіні аналітики перечитали архіви цієї гілки 9 місячної давності)) ?
Мост і досі працює. При руйнуванні відновлюють. А тут стратегія -- винести в глибокому тилу... Да ще й оголосити зарання, щоб ворог, поки ми створюватимо ракети-дрони, створював ППО для захисту отих своїх заводів, складів. А про жд? Орки зі своїми купами ракет-шахедів нашу жд не в змозі вивести, то як ми їхню?
От раніше, да імпортними... з метою "вывести Россию из равновесия ".
Мета в партнерів тихенько змінюється... З перемоги, на захиститися, тепер до вивести з рівноваги.
Успіх 1) что такое нагла кров? 2) не пытался своему Слуге в Раде,за которого проголосовал, постучать как то или позвонить по всем вышеизложенным вопросам(понятно что Корниенко там или Арахамии на тебя глубоко н...рать)?