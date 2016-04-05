Народний депутат України від партії «Слуга народу» Георгій Мазурашу ініціював законопроєкт щодо оголошення загальнонаціонального щоденного часу молитви за перемогу та звільнення всієї території України від російської окупації. Картку проєкту опубліковано на сайті парламенту.
Що ви дивуєтеся. Тищенко досі депутат, безугла досі з мандатом і головує в комітетах - там ціла партія клінічних ідіотів
Та не можна так говорити, адже влада - дзеркало народу (аж 73%). Не ображайте "мудрий" нарід.
Народний депутат України від партії «Слуга народу» Георгій Мазурашу ініціював законопроєкт щодо оголошення загальнонаціонального щоденного часу молитви за перемогу та звільнення всієї території України від російської окупації. Картку проєкту опубліковано на сайті парламенту.
Що ви дивуєтеся. Тищенко досі депутат, безугла досі з мандатом і головує в комітетах - там ціла партія клінічних ідіотів
Та не можна так говорити, адже влада - дзеркало народу (аж 73%). Не ображайте "мудрий" нарід.
Народ, як народ. Всі народи піддаються впливу та маніпуляціям. Склалися б лише умови ... і у влучний момент один і той же народ обирає (дзеркалить) ПАПа і Зе. Тобто причина -- умови, які склалися. Та особи, які скористалися.
Свого часу (тобто за визначених умов) німецький народ обрав Гі. Той же самий народ, який був до цього, і буде потім. Умови та політсили. От і всі причини.
Не буває ні мудрих, ні дурних народів... Умови для появи саме Зе і Ко заклав саме ПАП і Ко)) Бо ніяких інших подій та змін не було, як причин дати копняка усім старим елітам. Серіал був лише інструментом зупинки вибору саме на Зе, а не на коті. А от для появи Гі умови закладені поразкою у 1СВ.
Letusrock написав:Нарешті голос розуму, провідіні аналітики перечитали архіви цієї гілки 9 місячної давності)) ?
Мост і досі працює. При руйнуванні відновлюють. А тут стратегія -- винести в глибокому тилу... Да ще й оголосити зарання, щоб ворог, поки ми створюватимо ракети-дрони, створював ППО для захисту отих своїх заводів, складів. А про жд? Орки зі своїми купами ракет-шахедів нашу жд не в змозі вивести, то як ми їхню?
От раніше, да імпортними... з метою "вывести Россию из равновесия ".
Мета в партнерів тихенько змінюється... З перемоги, на захиститися, тепер до вивести з рівноваги.
Успіх 1) что такое нагла кров? 2) не пытался своему Слуге в Раде,за которого проголосовал, постучать как то или позвонить по всем вышеизложенным вопросам(понятно что Корниенко там или Арахамии на тебя глубоко н...рать)?
buratinyo написав:Касательно "просто перестать стрелять" в условиях, когда людьми Порошенко уже подписаны Минск-1 и Минск-2, которые по сути своей являются скрытой сдачей Украины агрессору, тщательно скрывающего от всего мира свое участие в развязанной им же войне в Украине с помощью российских войск без опознавательных знаков и представителей российских чвк под видом охранных фирм, финансируемых хорошо вероятно Газпромом. В тот момент Украине, на которую напало большое государство с ядерным оружием, не представляется никакой юридической возможности получить поддержку по Будапештскому меморандуму. А это, к сожалению, единственная охранная грамота для Украины, других я не знаю. Причина отсутствия возможности обратиться за помощью официально - это АТО, которую объявил Порошенко, которая отлично подтверждала статус войны как внутреннего конфликта в Украине для зарубежных политиков.
Доказательств участия кремля в майдане, в отжиме Крыма, в развязывании войны в восточной части Украины было собрано достаточно еще при Порошенко. Задача перед Зеленским состояла вывести кремль на чистую воду и показать миру его истинную бандитскую сущность. Операция "просто перестать стрелять" и отвести войска на десяток километров решала именно эту задачу. Все остальное было второстепенным. Зеленский справился с этой стратегической задачей на отлично.
О_о а толку з того? Це як Навальний відео знімає які маєтки у хйула. Можна було б про щось говорити, якщо б Україна за результатами виводу на чисту воду викотила трильйонний позив до москалів щодо компенсації за користування майном в Криму і руйнування Донбасу...
Це ви намагаєтесь зрівняти незрівнянне. Відео маєтків від Навального, пробачте, цікаві тільки самому Навальному. Американцям та європейцям на це начхати.
Щодо української чистої води, то в результаті виводу путіна на чисту воду було заарештовано золотовалютні резерви росії, це як застава у майбутніх позивах проти кремлівської злочинної влади, дяльність якої засуджує увісь цівілізований світ. Далі була надана негайно зброя для захисту України від агресора, яка знайома для українських військових і вони вміють єю користуватись. Пізніше поступово розгортаються поставки в Україну більш сучасної та надсучасної зброї та здійснюють заходи по навчанню ЗСУ ефективної роботи з нею против рашистів. Про планування авіаційної пітримки казати трохи рано, але очікуваєма вартість її каже нам, що без Будапештського меморандуму це було б зовсім неможливо.
Усі інші здобутки та наслідки чистої води, накшталт вироку у Гаазі проти путіна, не такі важливі, але теж діють в довгостроковому плані.
барабашов написав:не пытался своему Слуге в Раде,за которого проголосовал, постучать как то или позвонить по всем вышеизложенным вопросам(понятно что Корниенко там или Арахамии на тебя глубоко н...рать)?
объективно только одна надежда, что западные партнеры вернут наш ура-политикум в реальность.
Пентагон отправит в Киев своего генерала для разработки новой военной стратегии уже в начале 2024 года. - NT
В армии США хотят, чтобы Украина сосредоточилась на содержании имеющейся у нее территории, и развитии своей способности производить оружие в течение 2024 года. По их мнению, это обеспечило бы Киеву возможность дать отпор любому новому российскому порыву. В то же время Киев рассматривает стратегии, базирующиеся на их успешных глубоких ударах по Крыму минувшей осенью. Они ищут способы вывести Россию из равновесия с помощью нападений на оружейные заводы, склады оружия и железнодорожные линии.
Не читал, но мнение имею на этот счет. После этого широкого наступления кремлевских войск обязательно будет наше контрнаступление.
И это будет уже не имитация от Залужного, как это было в прошлый раз, когда военным было понятна ограниченность и низкая вероятность успеха при отсутствии перевеса в воздухе и в случае если кремлевские чвк окопаются и заминируют все вокруг.
vitaliiangel написав:особенно влада тебя здесь читает. Раппорт на имя Залужного помочь написать?
1. Напевно читає, якщо нагло так зразу труть дописи))) 2. "помочь написать?" - так, саме так - треба щоб кожен форумчанин написав своє звернення і ще сказав своїм друзям/родичам, щоб вони написали! Щоб там "на горі" окуїли від кількості звернень! А так бачуть, що всім пох, всі - пасивні...
vitaliiangel написав:думали что осенью войдём в Крым и конец войне. Или думаешь здесь с диванов видно потери и какой ценой отвоевались те 2 села. Я бы наверное некисло окуел, если бы узнал.
Так для чого я тут пишу і натякаю вже десь півтора року? А Бандерлог? А Фріз? А Бобюа? А інші? Ви не знали, а аж тепер дізнались?