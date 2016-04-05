Главное управление разведки Минобороны Украины утверждает, что взломало сервера Федеральной налоговой службы. «… военным разведчикам удалось проникнуть в один из хорошо защищенных ключевых центральных серверов ФНС, а далее ― в более 2300 ее региональных серверов по всей России, а также на территории (…) Крыма… (Были) полностью ликвидированы конфигурационные файлы, которые годами обеспечивали функционирование разветвленной налоговой системы РФ, уничтожена вся база данных и ее резервные копии (backup)», — говорится в сообщении. «Возобновить работу налоговой россияне безуспешно пытаются уже четвертый день подряд», — добавили в ГУР.

The New York Times: Американские и украинские военные разрабатывают новую стратегию, которую можно реализовать в начале 2024-го. США усиливают военное консультирование Украины, направляя в Киев генерала с тремя звездами, который проведет много времени на месте. Разработать детали новой стратегии планируется в следующем месяце в ходе серии военных игр, которые планируется провести в Висбадене в Германии.

▪️Американцы настаивают на консервативной стратегии, в которой основное внимание уделяется удержанию имеющейся территории, закреплению на ней и наращиванию запасов и сил в течение года. Украинцы хотят перейти в наступление, либо на земле, либо с помощью дальних ударов, надеясь привлечь внимание всего мира. По словам американских чиновников, многие украинские лидеры не понимают, насколько рискованным является дальнейшее финансирование конфликта со стороны США. По их словам, украинские генералы и гражданские чиновники имеют нереалистичные надежды, что Соединенные Штаты предоставят им средства. Например, они просят миллионы артиллерийских снарядов из западных запасов, которых не существует. Украине придется воевать в условиях ограниченного бюджета.

▪️Стратегия США предусматривает наращивание способности производить оружие. Это даст Киеву возможность отразить любое новое наступление России. Украинские чиновники ищут креативные способы вывести Россию из равновесия атаками на оружейные заводы, склады оружия и железнодорожные линии для перевозки боеприпасов, а также одержать символические победы. Один из украинских бывших высокопоставленных военных чиновников отказался обсуждать предложения, но сказал, что новый план находится на стадии доработки и является «очень смелым». В Америке говорят, что без изменения стратегии 2024 год может стать похожим на 1916-й, самый смертоносный год Первой мировой войны, когда погибли тысячи молодых людей, а линии сражений изменились очень незначительно. Но есть некоторые признаки компромисса. Высокопоставленные американские чиновники заявили, что они открыты для некоторых новых идей Украины.