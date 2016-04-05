барабашов написав:Успіх 1) что такое нагла кров? 2) не пытался своему Слуге в Раде,за которого проголосовал, постучать как то или позвонить по всем вышеизложенным вопросам
1. Галицький матюк 2. Так і я, і моя дружина, і мої побратими вже на гарячі лінії телефонували, і писали на папері(де всі внизу писали свою посаду і підписувались) - але мабуть, замало цього... - треба щоб і тили активно підключились! Тим більше, що тепер це і вас всіх більше зачіпає, коли маски-шоу по спортзалах ходять і Буковель - штурмують!
Успіх написав:А так бачуть, що всім пох, всі - пасивні...
ты не переоцениваешь наши возможности? тут кажется только Флер общается с кем то из политического руководства.
Успіх написав:Так для чого я тут пишу і натякаю вже десь півтора року? А Бандерлог? А Фріз? А Бобюа? А інші? Ви не знали, а аж тепер дізнались?
вот не надо. 4 мнения не отражают всей картины. Кроме того Фриз лишь недавно начал писать что-то конкретное. У Бобюа 90% какого то бреда, трудноперевариваемого. Ты тоже летом был на позитиве в Херсонской области и рассказывал как вы там героически всех бьёте и какая вкусная шелковица.
Уже после слов Залужного стало понятно, что официальный марафон несколько оторвался от реалий. А потом и другие подключились. Недовольство потихоньку набирает обороты и резонирует.
Главное управление разведки Минобороны Украины утверждает, что взломало сервера Федеральной налоговой службы. «… военным разведчикам удалось проникнуть в один из хорошо защищенных ключевых центральных серверов ФНС, а далее ― в более 2300 ее региональных серверов по всей России, а также на территории (…) Крыма… (Были) полностью ликвидированы конфигурационные файлы, которые годами обеспечивали функционирование разветвленной налоговой системы РФ, уничтожена вся база данных и ее резервные копии (backup)», — говорится в сообщении. «Возобновить работу налоговой россияне безуспешно пытаются уже четвертый день подряд», — добавили в ГУР.
The New York Times: Американские и украинские военные разрабатывают новую стратегию, которую можно реализовать в начале 2024-го. США усиливают военное консультирование Украины, направляя в Киев генерала с тремя звездами, который проведет много времени на месте. Разработать детали новой стратегии планируется в следующем месяце в ходе серии военных игр, которые планируется провести в Висбадене в Германии. ▪️Американцы настаивают на консервативной стратегии, в которой основное внимание уделяется удержанию имеющейся территории, закреплению на ней и наращиванию запасов и сил в течение года. Украинцы хотят перейти в наступление, либо на земле, либо с помощью дальних ударов, надеясь привлечь внимание всего мира. По словам американских чиновников, многие украинские лидеры не понимают, насколько рискованным является дальнейшее финансирование конфликта со стороны США. По их словам, украинские генералы и гражданские чиновники имеют нереалистичные надежды, что Соединенные Штаты предоставят им средства. Например, они просят миллионы артиллерийских снарядов из западных запасов, которых не существует. Украине придется воевать в условиях ограниченного бюджета. ▪️Стратегия США предусматривает наращивание способности производить оружие. Это даст Киеву возможность отразить любое новое наступление России. Украинские чиновники ищут креативные способы вывести Россию из равновесия атаками на оружейные заводы, склады оружия и железнодорожные линии для перевозки боеприпасов, а также одержать символические победы. Один из украинских бывших высокопоставленных военных чиновников отказался обсуждать предложения, но сказал, что новый план находится на стадии доработки и является «очень смелым». В Америке говорят, что без изменения стратегии 2024 год может стать похожим на 1916-й, самый смертоносный год Первой мировой войны, когда погибли тысячи молодых людей, а линии сражений изменились очень незначительно. Но есть некоторые признаки компромисса. Высокопоставленные американские чиновники заявили, что они открыты для некоторых новых идей Украины.
Главное управление разведки Минобороны Украины утверждает, что взломало сервера Федеральной налоговой службы. «… военным разведчикам удалось проникнуть в один из хорошо защищенных ключевых центральных серверов ФНС, а далее ― в более 2300 ее региональных серверов по всей России, а также на территории (…) Крыма… (Были) полностью ликвидированы конфигурационные файлы, которые годами обеспечивали функционирование разветвленной налоговой системы РФ, уничтожена вся база данных и ее резервные копии (backup)», — говорится в сообщении. «Возобновить работу налоговой россияне безуспешно пытаются уже четвертый день подряд», — добавили в ГУР.
в РФ національне свято: податки можна не платити...
згодом виявилося що там була хмара хостінга КС
Востаннє редагувалось flyman в Вів 12 гру, 2023 16:59, всього редагувалось 2 разів.
От я в даній ситуації, що склась виню як ухилянтів, так і тих всіх, що "на горі". І мені, як і Фрізу - вони всі під одну гребінку - винуваті!(І Зе, і За, і інші)
1. Ухилянти - що вони собі думали 21міс? Що їх завжди буде оминати? А ті, що в окопах - вони вічні/залізні і їм подобається отак сидіти в окопах/бліндажах під обстрілами безстроково? Якщо ні, якщо все чудово розуміли, що і нас потрібно міняти і їх це зачепить - то будо ДІЯТИ! Тобто, хоч рік тому мали ухилянти: - стукати до влади, щоб робили демобілізації/ротації 6міс. через 6міс, чи рік через рік! - стукати до влади, щоб добряче вкопатись і тримати міцну оборону доти, доки не дадуть х3 або х4 зброї/техніки більше, ніж є в наявності у ворога. А поки не дадуть - жодних контрнаступів! - стукати до влади, щоб запускали різні військові заводи/фабрички і казати: "ми шалено хочемо допомагати збирати дрони, чи збирати нашу техніку, виготовляти снаряди і т.п!" - одним словом бути активними! Активним тилом, а не пасивними ухилянтами!(тоді і повага була б до вас)
2. Ті, що "на горі" - вас же там докуя! Ніхто не спромігся?! Невже за 21 місяць не можна було прописати "чіткі правила"?! Невже не можна було до цього часу усе розкласти по полицях? - прописати чіткі терміни зміни/заміни фронтовиків - прописати, щоб мобілізовані точно йшли на такі провесії, у яких вони хоч щось вміють/розуміються - прописати, що раніше 3х міс. навчання - нікого на вогневу не пошлють(щоб не боялись) - гарно рекламувати вступ до ЗСУ І т. д.
І тоді було б - все Україна!
п.с. А оте, що вони аж за 21міс. спохватились і в горячці якихось 36міс пропонують воювати і 90днів відпочивати... - то зразу їх хочеться послати нах!
Яких нах 36міс?!!! 18, або максимум 24 міс! Це - максимум!!! І не 90днів відпочинок, а аналогічно відпрацьованих/відвойованих місяців! Тобто 18міс провів на фронті - то і 18міс. відпочиваєш, якщо 24 - то 24 відпочиваєш!
Влада і ухилянти - ДумайТЕ!!! Бо кров нагла вас залиє!!!
Успіх написав:От я в даній ситуації, що склась виню як ухилянтів, так і тих всіх, що "на горі". І мені, як і Фрізу - вони всі під одну гребінку - винуваті!(І Зе, і За, і інші)
1. Ухилянти - що вони собі думали 21міс? Що їх завжди буде оминати? А ті, що в окопах - вони вічні/залізні і їм подобається отак сидіти в окопах/бліндажах під обстрілами безстроково? Якщо ні, якщо все чудово розуміли, що і нас потрібно міняти і їх це зачепить - то будо ДІЯТИ! Тобто, хоч рік тому мали ухилянти: - стукати до влади, щоб робили демобілізації/ротації 6міс. через 6міс, чи рік через рік! - стукати до влади, щоб добряче вкопатись і тримати міцну оборону доти, доки не дадуть х3 або х4 зброї/техніки більше, ніж є в наявності у ворога. А поки не дадуть - жодних контрнаступів! - стукати до влади, щоб запускали різні військові заводи/фабрички і казати: "ми шалено хочемо допомагати збирати дрони, чи збирати нашу техніку, виготовляти снаряди і т.п!" - одним словом бути активними! Активним тилом, а не пасивними ухилянтами!(тоді і повага була б до вас)
2. Ті, що "на горі" - вас же там докуя! Ніхто не спромігся?! Невже за 21 місяць не можна було прописати "чіткі правила"?! Невже не можна було до цього часу усе розкласти по полицях? - прописати чіткі терміни зміни/заміни фронтовиків - прописати, щоб мобілізовані точно йшли на такі провесії, у яких вони хоч щось вміють/розуміються - прописати, що раніше 3х міс. навчання - нікого на вогневу не пошлють(щоб не боялись) - гарно рекламувати вступ до ЗСУ І т. д.
І тоді було б - все Україна!
п.с. А оте, що вони аж за 21міс. спохватились і в горячці якихось 36міс пропонують воювати і 90днів відпочивати... - то зразу їх хочеться послати нах!
Яких нах 36міс?!!! 18, або максимум 24 міс! Це - максимум!!! І не 90днів відпочинок, а аналогічно відпрацьованих/відвойованих місяців! Тобто 18міс провів на фронті - то і 18міс. відпочиваєш, якщо 24 - то 24 відпочиваєш!
Влада і ухилянти - ДумайТЕ!!! Бо кров нагла вас залиє!!!